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1175 Украина пригрозила отозвать свою делегацию из ПАСЕ
Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что делегация Украины может быть отозвана из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если международная организация восстановит полномочия России. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.
«Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», — сказал министр.
Климкин добавил, что решение об отзыве должны принимать депутаты Верховной Рады — он не в силах влиять на их голосование, однако будет «советовать делать очень радикальные шаги».
В 2015 году ПАСЕ лишала Россию права голосовать на ежегодных сессиях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. В связи с этим в Россия решила не направлять в ПАСЕ свою делегацию в 2016 году.
В сентябре текущего года Москву посетил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, пытаясь возобновить диалог с Россией. Глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков объявил, что решение, ехать ли в ПАСЕ, будет принято после думских выборов 18 сентября.
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