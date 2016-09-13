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Новости

1175 Украина пригрозила отозвать свою делегацию из ПАСЕ

13.09.2016 Теги: евросоюз, пасе, украина

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что делегация Украины может быть отозвана из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если международная организация восстановит полномочия России. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», — сказал министр.

Климкин добавил, что решение об отзыве должны принимать депутаты Верховной Рады — он не в силах влиять на их голосование, однако будет «советовать делать очень радикальные шаги».

В 2015 году ПАСЕ лишала Россию права голосовать на ежегодных сессиях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. В связи с этим в Россия решила не направлять в ПАСЕ свою делегацию в 2016 году.

В сентябре текущего года Москву посетил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, пытаясь возобновить диалог с Россией. Глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков объявил, что решение, ехать ли в ПАСЕ, будет принято после думских выборов 18 сентября.


32 комментария

4
Tim Krauzer , 13 сентября 2016 в 10:16
В клубе какого-то провинциального завода проходит лекция. Лекцию читает очередной «товарищ из Москвы».

«Товарищи! - зажигательно говорит лектор, - Через пять лет, товарищи, каждая советская семья будет иметь собственный автомобиль!»

Бурные аплодисменты.

«А через десять лет, товарищи, - продолжает он, - у каждой семьи будет свой собственный самолет».

Легкое замешательство. Потом робкий голос из зала спрашивает: «Простите, не очень все-таки понятно, а зачем каждой-то семье нужен самолет?»

«Поясняю на примере, - отвечает лектор. - Вы, например, живете в Челябинске. А в Новосибирске, допустим, выбросили муку…».
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-2
Ваня Ватный , 13 сентября 2016 в 11:10
Простите, не очень все-таки понятно, а к чему здесь этот флуд ?
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-1
Евгений Ковальски , 13 сентября 2016 в 11:42
Вероятно к тому, что если Россия хочет лететь в ПАСЕ, у неё нужно отобрать самолёт.
Вообще их не пускать никуда с таким абсурдным мышлением и отношением к жизни.
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1
Tim Krauzer , 13 сентября 2016 в 10:20
А вот, как правильно:"Глава МИД Украины: Киев может отказаться от работы в ПАСЕ.

Украина может пойти на радикальные шаги, если после проведения выборов в Госдуму РФ на территории аннексированного Крыма в международных организациях признают полномочия российской делегации.
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-7
Arsen Lupin , 13 сентября 2016 в 10:22
Я бы, на месте ПАСЕ призадумался над своим поведением. Вот что они смогут там в своем ПАСЕ без представителей Украины? На коленях придется в Киев ползти и умолять вернуться.
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2
sova sova , 13 сентября 2016 в 11:19
Arsen Lupin , 13 сентября 2016 в 10:22
Я бы, на месте ПАСЕ призадумался над своим поведением. Вот что они смогут там в своем ПАСЕ без представителей Украины? На коленях придется в Киев ползти и умолять вернуться.
***********
)) Ну, ползли же на G-20 к Владимвладимычу в плечико поцеловать, в очередь выстраивались ручку пожать, "на ногах" хоша бы в туалете парой слов перекинуться, а потом трубить на всю свою страну о необыкновенной удаче местной дипломатии. Или не было всего этого?))
Все эти "европолитики" - такие продажные. Так и норовят как не в одну, так в другую сторону "на коленях ползти и умолять вернуться". Ну, прям фуагрой не корми, дай на коленях поползать.))
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-3
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 10:24
точно, наши. это только у нас есть - назло бабушке отморожу уши. сначала РФ такую хрень исполнила, теперь младший брат грозится... напугали линялого ежика голой задницей
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4
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 10:29
нет , не напугали .. но если Украина перестанет участвовать в ПАСЕ , а Россия - возобновит свое участие там , то станет ясно - Кремль сумел перекупить "пасечников" и один из важнейших демократических институтов Европы перестанет существовать как таковой .... вот на такие явные "грабли" ПАСЕ не пойдет ...
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3
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 10:42
Тамбовский волк вам "младший брат".
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-3
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 11:05
а куда мой комментарий делся? тов. Золовкин, вы хоть напишите, что удалили, правда, непонятно, за что.
мания величия - признак шизофрении. почему-то вам кажется, что весь мир вокруг вас крутится. про Украину все давно забыли. это очень грустно и - главное - глупо, потому что забыв про десять тысяч трупов, получишь сто, но это - факт.
Европа давно не демократия, ни в целом, ни в частностях. в Европе - социализм с остатками демократии. ПАСЕ наплевать даже на КНДР, и ничего - живут. никто не будет защищать того, кто не защищает себя сам.
===
Тамбовский волк вам "младший брат".
===
младший брат - это исключительно из уважения к процессу образования нации и становления государственности. на данный момент (и, понятно в прошлом) украинского народа не существует.
а Тамбов как раз находится в зоне среднерусской культуры, так что тамбовский волк (как и балашихинский, и одинцовский) - просто брат
От модератора: Сударь, продублировав удаленный коммент без нецензурного аналога выражения "по фигу" Вы сами все и разъяснили. Так зачем лукавить и спрашивать?)))
А в следующий раз если газету матюжком подставите, уж не сетуйте, забаню.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 11:13
Вся ваша "культура" и средне и и меньше с больше, суть ворованая. Язык искуственный и ворованный, литература ( единственно, что представляет ценность) мрачная до нельзя. Тамбовский волк вам и младший , и средний, и старший.
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-4
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 11:22
по-вашему, культура - это театр, опера и балет? литература и поэзия? )))
даже если мы о литературе говорим, она у нас (на самом деле - у нас с вами, но вам же хочется, как ребенку сидеть в темном углу и мечтать "вот я умру, и все поймут, какой я хороший", плача от жалости к самому себе) ЕСТЬ. а у "вас" - ее просто НЕТ. даже Гоголь, будучи хохлом - русский писатель...
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3
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 11:30
И он один из немноих примеров чего-то не убийственно мрачного. И показатель отношения империи к украинскому. Запрет всего национального. Это извечная политика. За всю имперскую историю нет примера литературы на национальных языках. Ни единого примера.
На счет "у нас с вами", то я отдаю должное таланту поляка Достоевского, мулата Пушкина, украинца Гоголя.... до того татарина Кара-Мурзы (Карамзина).... но причем тут "русская культура"? Культура и Московия несовместны!
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2
sova sova , 13 сентября 2016 в 11:34
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 11:22
по-вашему, культура - это театр, опера и балет? литература и поэзия? )))
************
По-моему, это прежде всего культура жизни. Поэтому - сравните украинское село (садок вишневый коло хаты) и русское село. И потихонечку, потихонечку отползайте от полемики про культуру. ("Великую русскую культуру", как образец для всего мира, но почему-то с покосившимися сортирами в конце огорода)).

даже если мы о литературе говорим, она у нас (на самом деле - у нас с вами, но вам же хочется, как ребенку сидеть в темном углу и мечтать "вот я умру, и все поймут, какой я хороший", плача от жалости к самому себе) ЕСТЬ. а у "вас" - ее просто НЕТ.
**************
Куда ж она тоже подевалась-то?))

даже Гоголь, будучи хохлом - русский писатель...
***********
Гоголь о себе может писать и говорить все, что угодно. Даже, что он "хохол". Но это не значит, что сегодня и вы имеете право употреблять это слово.
Ответить 
-1
Елена Михайлова , 13 сентября 2016 в 11:34
А музыка, живопись и кино? Вы почему-то по ним забыли пройтись.:) Уж разъясните, что и с ними не так в русской культуре (про украинскую я молчу, просто не о чем говорить;).
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1
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 11:40
Музыка? Опять же украинец Чайковский и есть "вашефффсе". Балет своровали у французов. Мариус Петипв, вам что-то говорит? Кино... Ну о чем вы? Не трогайте меня за здесь...
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3
sova sova , 13 сентября 2016 в 11:23
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 11:05
... на данный момент (и, понятно в прошлом) украинского народа не существует.
************
И куда ж это он делся? Русского народа скорее не существует. Тогда как сплочению украинского русский вполне себе способствует.
Ответить 
2
Jochan Klauer , 13 сентября 2016 в 11:33
Максим Сербин , 13 сентября 2016 в 11:05
" про Украину все давно забыли."
Кхм, вроде санкции на прошлой неделе продлили? Так что все всё помнят.
Из ПАСЕ РФ не исключили, лишь забрали право голоса. Не думаю, что вернут.
Так что это вы погорячились...
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0
Алексей ТТТ , 13 сентября 2016 в 10:42
Мир содрогнулся в ужасе.
Я бы еще пригрозил перестать брать кредиты.
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5
Александр Бердников , 13 сентября 2016 в 10:45
А также покупать виллы, посылать туда своих детишек учиться с последующим ПМЖ, пользоваться ихней медициной. И бульдозером, обязательно бульдозером!
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-2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 10:47
Украиной ? - а чего ж их не брать , кредиты то те будет отдавать не Украина , а Россия - после решения судебных исков в международных судах ...надо брать ,- и побольше ...
Ответить 
4
Алексей ТТТ , 13 сентября 2016 в 10:55
..."кредиты то те будет отдавать не Украина , а Россия"

А-а-а... Ну и правильно. Берите тогда побольше кредитов - нерабы не должны работать. Ватники расплатятся.
Ответить 
0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 11:04
Так советуете кредитов не брать? А как поступать Украине, по вашему?
Ответить 
3
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 11:05
ватники расплатятся , а как же ..... уже расплачиваются ...
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-4
Ваня Ватный , 13 сентября 2016 в 11:12
это что, советы от страны встающей с колен?
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-4
Бен Джойс , 13 сентября 2016 в 10:54
А что по этому поводу думает депутат ПАСЕ Савченко Н.?
Ответить 
3
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 11:05
троллям не подаем , интернет к вашим услугам .
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-4
Бен Джойс , 13 сентября 2016 в 11:08
А вам есть чего подать??? Просто столько шуму было Савченко, депутат каааааак приедет кааааак все расскажет в ПАСЕ.... А тут раз и делегация РФ может приехать..
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0
Ваня Ватный , 13 сентября 2016 в 11:24
какая делегация ? делегация от нелегитимно избранной Думы ? Выборы по Крыму де-юре противозаконны, значит и состав Думы не может быть признан законным. Нет по определению "правильных" и "неправильных" депутатов - ведь все законы принимаются коллегиально.
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2
Jochan Klauer , 13 сентября 2016 в 11:35
Дядя (или тетя, кто вас там поймет), РФ сама отказалась ездить на заседания ПАСЕ. А права голоса агрессору не вернут.
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2
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 11:28
и не надо забывать, что в ПАСЕ тоже немало своих полковников-захарченко !
"ДЕНЕГ НЕТ" в рф - не только потому, что у россии на плечах ДВЕ ВОЙНЫ и САНКЦИИ, огромные деньги уходят из резервного фонда - и на различные международные "ПОДОГРЕВЫ" !!! (не из общака же брать!)
а в это же время - кремль морозит пенсии под вывеской "родина в опасности" и мол, "держитесь", ... и дурачьё "прониклось".
такое сейчас время : "не пьёт тот, кому не наливают", т.е. не берёт тот - кому не дают !
вот, с какой стати рф "должна была" оказывать "гуманитарную" финансовую поддержку какой-то французской шарашке марио ле пен !???
а ну-ка, российские пенсионеры, ответьте на вопрос "с какой стати"...(деньги-то - ваши !)
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 11:44
были ваши - стали наши ( Мари Ле Пэн ) ...
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