Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что делегация Украины может быть отозвана из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если международная организация восстановит полномочия России. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», — сказал министр.

Климкин добавил, что решение об отзыве должны принимать депутаты Верховной Рады — он не в силах влиять на их голосование, однако будет «советовать делать очень радикальные шаги».

В 2015 году ПАСЕ лишала Россию права голосовать на ежегодных сессиях, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. В связи с этим в Россия решила не направлять в ПАСЕ свою делегацию в 2016 году.

В сентябре текущего года Москву посетил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, пытаясь возобновить диалог с Россией. Глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков объявил, что решение, ехать ли в ПАСЕ, будет принято после думских выборов 18 сентября.