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316 Росстат предложил использовать интернет для переписи населения
Правительство внесло в Госдуму поправки в законопроект о переписи населения, предусматривающие возможность сбора данных с помощью интернета. Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
Автором законодательной инициативы выступил Росстат.
Документ также предусматривает введение «микропереписи» - статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения, которое будут проводить в период между переписями.
В случае принятие законопроекта, уверены в Росстате, повысится «достоверность и полнота итогов переписи, служащих информационной основой для демографической и социальной политики государства».
5 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что, согласно законопроекту, участие в переписи станет обязательным. За отказ отвечать на вопросы граждане будут платить штраф до 300 рублей. Однако Росстат в тот же день опроверг эту информацию.
Последняя всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, в ней приняли участие более 141 миллиона человек.
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