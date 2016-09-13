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Новости

316 Росстат предложил использовать интернет для переписи населения

13.09.2016 Теги: правительство, социология

Правительство внесло в Госдуму поправки в законопроект о переписи населения, предусматривающие возможность сбора данных с помощью интернета. Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

Автором законодательной инициативы выступил Росстат.

Документ также предусматривает введение «микропереписи» - статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения, которое будут проводить в период между переписями.

В случае принятие законопроекта, уверены в Росстате, повысится «достоверность и полнота итогов переписи, служащих информационной основой для демографической и социальной политики государства».

5 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что, согласно законопроекту, участие в переписи станет обязательным. За отказ отвечать на вопросы граждане будут платить штраф до 300 рублей. Однако Росстат в тот же день опроверг эту информацию.

Последняя всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, в ней приняли участие более 141 миллиона человек.


4 комментария

2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 10:57
чета меня при слове "всероссийская перепись населения" начинают одолевать нехорошие предчувствия ... не к добру это ...
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0
Сергей Булавский , 13 сентября 2016 в 11:38
Чего хорошего ждать от царя Ирода?..
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1
Слесарь Сантехник , 13 сентября 2016 в 11:44
... к добру, к добру... Дык, барам нужно знать скока холопов проживает на вверенной территории. А то неровен час недоучтешь и разбегаться начнут.
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0
Ниаз Гильмутдинов , 13 сентября 2016 в 11:55
141 миллион переписчиков?!
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