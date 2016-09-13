Министерство обороны Израиля подтвердило информацию о запуске двух ракет класса земля-воздух с сирийской территории, однако ни одна из них не сбила самолет израильских ВВС, пишет издание The Jerusalem Post.

Израильская авиация благополучно вернулась на базу. Информацию подтверждает также пресс-служба военно-воздушных сил Израиля.

В ночь на вторник, 13 сентября, противовоздушные силы Сирии объявили, что сбили в провинции Кунейтра на юго-западе страны израильские истребитель и беспилотник. Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что авиация атаковала позиции сирийских войск в ответ на очередной снаряд, упавший на контролируемой Израилем части Голанских высот.

Предыдущий авиаудар Израиль по позициям сирийской артиллерии в районе Голанских высот был произведен в минувшую субботу, 10 сентября.