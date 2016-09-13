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4632 В Москве арестовали гендиректора летного отряда «Россия»
Басманный суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
По данным источника агентства, Одинцева обвиняют по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
Изданию Life в Следственном комитете рассказали, что мужчину задержали после допроса по делу о махинациях с воздушными судами. В его рабочем кабинете и в квартире прошли обыски. Следователи изъяли документы и электронные носители.
Напомним, в апреле газета «Коммерсант» сообщала, что в рамках уголовного дела о мошенничестве под стражей находятся двое руководителей СЛО «Россия» — начальник службы закупок авиаотряда Игорь Коваленко и член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков, а также один из руководителей коммерческой фирмы «Прибор-сервис» Алексей Меницкий.
Всего, утверждала радиостанция «Коммерсант FM», по делу проходили восемь человек.
Источники издания рассказывали, что дело касается закупок систем кондиционирования для самолетов отряда «Россия» и контрактов на их сервисное обслуживание.
Гендиректор Ярослав Одинцев настаивал, что при закупках оборудования никакого ущерба бюджету нанесено не было.
Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение, подчиненное управлению делами президента. Предприятие перевозит первых лиц государства (кроме президента и председателя правительства — председателя Совета Федерации, спикера Госдумы, председателя Конституционного суда, генерального прокурора, главу Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел), а также руководителя ФСБ России.
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