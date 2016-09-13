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Новости

4632 В Москве арестовали гендиректора летного отряда «Россия»

13.09.2016 Теги: авиация, администрация президента, президент, самолеты, фсб

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По данным источника агентства, Одинцева обвиняют по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Изданию Life в Следственном комитете рассказали, что мужчину задержали после допроса по делу о махинациях с воздушными судами. В его рабочем кабинете и в квартире прошли обыски. Следователи изъяли документы и электронные носители.

Напомним, в апреле газета «Коммерсант» сообщала, что в рамках уголовного дела о мошенничестве под стражей находятся двое руководителей СЛО «Россия» — начальник службы закупок авиаотряда Игорь Коваленко и член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков, а также один из руководителей коммерческой фирмы «Прибор-сервис» Алексей Меницкий.

Всего, утверждала радиостанция «Коммерсант FM», по делу проходили восемь человек.

Источники издания рассказывали, что дело касается закупок систем кондиционирования для самолетов отряда «Россия» и контрактов на их сервисное обслуживание.

Гендиректор Ярослав Одинцев настаивал, что при закупках оборудования никакого ущерба бюджету нанесено не было.

Специальный летный отряд «Россия» — федеральное государственное бюджетное учреждение, подчиненное управлению делами президента. Предприятие перевозит первых лиц государства (кроме президента и председателя правительства — председателя Совета Федерации, спикера Госдумы, председателя Конституционного суда, генерального прокурора, главу Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел), а также руководителя ФСБ России.


5 комментариев

0
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 12:15
Перестраиваясь на мнимо западный лад, Россия незаметно вернулась к древнерусскому кормлению воевод и к древнерусскому же пониманию высшего авторитета: "а жаловать мы своих холопей вольны есмы, а казнить их вольны же есмы".
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 12:23
верно , но орфография хромает , " .... жаловать мы своих холопей вольны есмИ , а казнить их вольны же есмЯ " ...
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-1
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 12:30
Мы, его величество!
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0
Анатолий Тарасов , 13 сентября 2016 в 12:26
Запчасти что ли б/у закупал под видом новых??? На святое замахнулся!!!!
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0
kirill malinov , 13 сентября 2016 в 13:18
Вот возит личный водитель своего шефа, а в отсутствии оного таксует на служебном автомобиле. Всё бы ни чего, пока не авария или дорожная инспекция.
Здесь то же самое, но масштаб покруче. Пример берут с самих VIP-пассажиров. -"Им можно, а нам нет?".
Может окажется, что при недавнем полёте на G20 один из 4-х двигателей забарахлил, или гендиректор на разборе полётов мало открепительных талонов с лётного отряда собрал?
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