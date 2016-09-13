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Новости

1060 Генпрокуратура Польши проведет эксгумацию жертв авиакатастрофы под Смоленском

13.09.2016 Теги: авиакатастрофа, катынь, польша, смоленск

Генпрокуратура Польши решила начать эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском 2010 году, в результате которой погибла правительственная делегация, в том числе бывший президент страны Лех Качиньский, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Следственная группа ведомство намерена таким образом установить причины падения самолета. По словам официального представителя прокуратуры Эвы Бялик, «уже установлены контакты с известными научно-исследовательскими центрами в Европе для проведения дополнительных исследований и экспертиз».

Эксгумированы будут все погибшие, в том числе те, чьи тела ранее уже анализировали эксперты. Сроки проведения работы пока не объявлены.

Ранее в августе президент Польши Лех Валенса заявил, что самолет правительственной делегации разбился по вине Качиньского. По его словам, капитан самолета советовался с президентом, а тот дал разрешение на взлет, хотя не должен был этого делать.

10 апреля 2010 года при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный» разбился Ту-154 с польской правительственной делегацией, летевшей на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.


17 комментариев

0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 12:32
интересно , поляки действительно что-нибудь раскопали , или это пропагандистское давление на Кремль ?
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1
Дмитрий Кузьмин , 13 сентября 2016 в 13:22
Раскопали
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4
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 12:43
Слово "все" включает и Качинских в Вавеле, а это крайне серьезно.
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-6
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 13:12
А вдруг Бук?
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 13:27
В случае с "русским миром" ничего нельзя исключить
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-1
A H , 13 сентября 2016 в 13:34
Коротаев 2.0 . Воскрешение
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 13:41
в деревне без своего дурачка скучно ...
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0
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 13:47
Это Вы о ком?
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0
A H , 13 сентября 2016 в 14:00
Догадайтесь с одной ноты , Коротаев.
Думаю, что многие форумчане НГ приложат усилия, чтобы вы не умудрились больше нагнать себе карму (-1 500).
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0
Дмитрий Кузьмин , 13 сентября 2016 в 13:26
Интересно, объявит Польша войну РФ или нет? Ведь если докажут, что самолет разбился вследствии целенаправленных действий РФ, то за этим должно быть объявление войны. При том, что власть после "выборов" с участием КрымНаша станет в глазах Запада полностью не легитимной, Запад будет иметь право сменить в ней власть силой, даже без объявления войны...
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 13:31
А после МН17 она легитимна?
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-4
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 13:38
Алексей, Вы там ближе к месту проведения натурного эксперимента по подрыву мишеней Буком, что там с результатами? То что провели это все слышали, а что с выводами? Как то подозрительно все стихло.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 13:45
А что в том подозрительного?
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-4
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 13:49
Так этот эксперимент должен или совпасть с Алмаз Антеевским или его опровергнуть.
Только про А-А мы знаем, а про ваш, только о том ,что он был проведен.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 13:58
Олег. Вы,как типичный русскомирец, не в состоянии понять простых, понятных всем нормальным людям вещей... Украина придерживается законных процедур. А это значит, что результатытвсех экспертиз и другиеиматериалы имеющие отношение кирасследованию передаются уполномоченному органу, коим является межгоскомиссия в Нидерландах. Только эта комиссия имеет право установитьтчистоту и законность экспертизы и приобщить или нет к делу. И только она вправе их обнародовать. В "русском мире" всеипотдругому. Преступники и террористы типа Гиркина называются защитниками-добровольцами, а ополченцыиКавказа террористами. Только "русский мир" обнародует эксперимент не имеющий никакого отношениятк существу вооса.
Олег! Поймите наконец, Украина не "русский мир".
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0
kirill malinov , 13 сентября 2016 в 13:38
Косвенных виновников целая VIP-толпа. Основной же - горе-командир ВС. Нет видимости на ВПР (высота принятия решения) - всё, извините, везу вас на запасной.

Кстати, как сейчас поживает бывший польский КВС, оказавшийся в такой же ситуации в грузинском горном тумане и ушедший на запасной в армянский Звартноц? Его в Польше отстранили, а вот 2-м пилотом тогда у него был тот самый будущий горе-командир.
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 13:48
я знакомился с отчетом МАК по той трагедии - поляки накосячили сами где только возможно ... думаю - все таки пропаганда .... на аэродроме не было условий приема польского борта - метеоусловия были хуже присвоенного техминимума квс , он просто не имел права садиться ... перед ними российский ИЛ ушел на запасной аэродром , отказавшись от посадки , на аэродроме находился польский ЯК-40 и его пилоты предупреждали об ухудшении метеоусловий ... польские пилоты не были опытными , при попытке посадки наделали кучу ошибок , результат известен ...
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