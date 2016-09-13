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1060 Генпрокуратура Польши проведет эксгумацию жертв авиакатастрофы под Смоленском
Генпрокуратура Польши решила начать эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском 2010 году, в результате которой погибла правительственная делегация, в том числе бывший президент страны Лех Качиньский, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
Следственная группа ведомство намерена таким образом установить причины падения самолета. По словам официального представителя прокуратуры Эвы Бялик, «уже установлены контакты с известными научно-исследовательскими центрами в Европе для проведения дополнительных исследований и экспертиз».
Эксгумированы будут все погибшие, в том числе те, чьи тела ранее уже анализировали эксперты. Сроки проведения работы пока не объявлены.
Ранее в августе президент Польши Лех Валенса заявил, что самолет правительственной делегации разбился по вине Качиньского. По его словам, капитан самолета советовался с президентом, а тот дал разрешение на взлет, хотя не должен был этого делать.
10 апреля 2010 года при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный» разбился Ту-154 с польской правительственной делегацией, летевшей на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.
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