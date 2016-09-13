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Новости

6139 СМИ: экс-командир «Альфы» погиб при столкновении с машиной охранника Кадырова

13.09.2016 Теги: дтп, норд-ост, чечня

В ДТП, в результате которого погиб бывший командир спецназа «Альфа» Юрий Торшин, также пострадал начальник охраны Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Терек» Абузайд Висмурадов, пишет интернет-издание «Кавполит». Эту информацию также подтверждает источник в правоохранительных органах «Комсомольской правды на Северном Кавказе». Вместе с ним в автомобиле также ехал боец смешанных единоборств Магомед Бикбулатов.

Как сообщает «Газета.Ру», ссылаясь на инстаграм Бикбулатова, Торшин, управляя своим Harley Davidson's, врезался в автомобиль Висмурадова.

Погибший в Чечне бывший командир спецподразделения «Альфа» полковник Юрий Торшин, работавший в последний год советником главы Чечни Рамзана Кадырова, играл ключевые роли в операциях силовиков в Беслане и Норд-Осте.

Олег Денисенко, полковник ФСБ в запасе и депутат Госдумы VI созыва, вместе с Торшиным участвовал в этих штурмах и других операциях. Он дал «Новой газете» короткий комментарий о погибшем.

«В Беслане одной группой руководил он, другой — я. Мы освобождали заложников на первом этаже школы со стороны библиотеки, с разных направлений. Мы понимали, какие последствия могут быть, какие возможные потери могут быть. Мы отчетливо осознавали, какая у нас задача и что можно делать. Мы не обсуждали это». По словам Денисенко, Юрий Торшин периодически приезжал в Беслан на мемориальные мероприятия, но не делился впечатлениями об этих поездках.

«Он был достаточно сложный человек, непростой, со своим жизненным опытом, со своими принципами, — говорит Денисенко. — Из таких, кто не подведет. Но при этом он был человек доступный, бесхитростный, с юмором, с острым словом. Он был ненадуманный патриот».

Предложение стать советником главы Чечни, по словам Денисенко, Торшин получил после многолетнего знакомства с Рамзаном Кадыровым: «Они с Рамзаном были знакомы с 2000 года, когда Ахмата Кадырова назначили главой временной Чечни. Мы тогда были в Гудермесе и осуществляли охрану старшего Кадырова. Нет, в момент убийства Кадырова нас там не было».

По словам Денисенко, Торшин был лояльным командиром по отношению к своим подчиненным, интересовался всеми новейшими вооружениями. Полковник любил скорость и мотоциклы — именно на такой машине он погиб вечером 11 сентября, когда ехал по дороге в Наурском районе Чечни, и мотоцикл, который ехал спереди, внезапно опрокинулся, а Торшин не смог сманеврировать и опрокинулся тоже, как сообщила «Российская газета». В Москве у полковника осталась супруга и двое взрослых детей.


6 комментариев

1
Дмитрий Кузьмин , 13 сентября 2016 в 13:21
Мотоциклы по правилам не должны ехать строго друг за другом, что бы такого не случалось... Не много странно
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2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 13:40
статья мутная ... то пишется - погиб в столкновении с машиной , то - наехал на упавший мотоцикл ... и чего то - после публичного скандала в "Беслане" и вспышки внимания общества к делам давно минувших дней ... зачистка слишком много знающих ?
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2
sova sova , 13 сентября 2016 в 13:25
Мавр сделал дело и при этом много знал? Земля пухом...
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2
Свет в Конце , 13 сентября 2016 в 13:37
+1
Тоже сразу подумала: "Служу России!" как бы говорит нам на фото товарищ Бибулатов
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0
Юрий . , 13 сентября 2016 в 13:30
Вот они эти байкеры-телохранители
http://www.ntv.ru/video/130952...
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1
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 13:32
надо жe, и дорогу одну выбрали
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Автор

Анна Байдакова

корреспондент

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