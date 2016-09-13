В ДТП, в результате которого погиб бывший командир спецназа «Альфа» Юрий Торшин, также пострадал начальник охраны Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Терек» Абузайд Висмурадов, пишет интернет-издание «Кавполит». Эту информацию также подтверждает источник в правоохранительных органах «Комсомольской правды на Северном Кавказе». Вместе с ним в автомобиле также ехал боец смешанных единоборств Магомед Бикбулатов.

Как сообщает «Газета.Ру», ссылаясь на инстаграм Бикбулатова, Торшин, управляя своим Harley Davidson's, врезался в автомобиль Висмурадова.

Погибший в Чечне бывший командир спецподразделения «Альфа» полковник Юрий Торшин, работавший в последний год советником главы Чечни Рамзана Кадырова, играл ключевые роли в операциях силовиков в Беслане и Норд-Осте.

Олег Денисенко, полковник ФСБ в запасе и депутат Госдумы VI созыва, вместе с Торшиным участвовал в этих штурмах и других операциях. Он дал «Новой газете» короткий комментарий о погибшем.

«В Беслане одной группой руководил он, другой — я. Мы освобождали заложников на первом этаже школы со стороны библиотеки, с разных направлений. Мы понимали, какие последствия могут быть, какие возможные потери могут быть. Мы отчетливо осознавали, какая у нас задача и что можно делать. Мы не обсуждали это». По словам Денисенко, Юрий Торшин периодически приезжал в Беслан на мемориальные мероприятия, но не делился впечатлениями об этих поездках.

«Он был достаточно сложный человек, непростой, со своим жизненным опытом, со своими принципами, — говорит Денисенко. — Из таких, кто не подведет. Но при этом он был человек доступный, бесхитростный, с юмором, с острым словом. Он был ненадуманный патриот».

Предложение стать советником главы Чечни, по словам Денисенко, Торшин получил после многолетнего знакомства с Рамзаном Кадыровым: «Они с Рамзаном были знакомы с 2000 года, когда Ахмата Кадырова назначили главой временной Чечни. Мы тогда были в Гудермесе и осуществляли охрану старшего Кадырова. Нет, в момент убийства Кадырова нас там не было».

По словам Денисенко, Торшин был лояльным командиром по отношению к своим подчиненным, интересовался всеми новейшими вооружениями. Полковник любил скорость и мотоциклы — именно на такой машине он погиб вечером 11 сентября, когда ехал по дороге в Наурском районе Чечни, и мотоцикл, который ехал спереди, внезапно опрокинулся, а Торшин не смог сманеврировать и опрокинулся тоже, как сообщила «Российская газета». В Москве у полковника осталась супруга и двое взрослых детей.