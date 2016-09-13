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Новости

885 В Британии в отношении Russia Today начали расследование о необъективности

13.09.2016 Теги: великобритания, телевидение

Великобритания начала проверку в отношении входящего в холдинг «Россия сегодня» телеканал Russia Today, пишет The Times.

Расследование завели за предвзятость после того, как телеканал вел освещал деятельность компании, занимающейся увеличением добычи из нефтяных и газовых скважин при помощи технологии гидравлического разрыва пласта. Регулятор Ofcom зафиксировал 15 нарушений правил телевезионного вещания.

Речь идет о сюжете, посвященном помпании Cuadrilla, занимающейся сланцевым газом. В эфире ведущий Макс Кейзер и его жена Стейси Херберт говорили, что компания ранее выбрасывала токсичные отходы на побережье Африки. Как отмечает издание, в действительности это не доказано.

Ранее в апреле Ofcom начал расследование против Russia Today из-за необъективного, одностороннего освещения событий Турции, в частности, из-за обвинения турецкого правительства в геноциде. Ofcom в 2015 году проверял Russia Today в связи с вышедшими на телеканале сюжетами об Украине.


3 комментария

1
Сергей Булавский , 13 сентября 2016 в 13:45
RTне мелочится - 15 нарушений! Ну, бриткомнадзор - это не роскомпозор. Разберётся и создаст прецедент. А там и из прочих стран поганой метлой погонят!..
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-5
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 13:46
С почему не дописали, чем проверки по Украине закончились, может кто знает чем?
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2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 13:51
Коротаев , у вас украинский вопрос торчит как вилка в жопе - некрасиво , зато прочно ... очнитесь , оторвитесь от методички - речь идет о расследовании о лжи на российском СМИ ... вас не трогает - что с экранов рос сми льются потоки лжи , а Украина - трогает ? поперек горла встала ?
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