Великобритания начала проверку в отношении входящего в холдинг «Россия сегодня» телеканал Russia Today, пишет The Times.

Расследование завели за предвзятость после того, как телеканал вел освещал деятельность компании, занимающейся увеличением добычи из нефтяных и газовых скважин при помощи технологии гидравлического разрыва пласта. Регулятор Ofcom зафиксировал 15 нарушений правил телевезионного вещания.

Речь идет о сюжете, посвященном помпании Cuadrilla, занимающейся сланцевым газом. В эфире ведущий Макс Кейзер и его жена Стейси Херберт говорили, что компания ранее выбрасывала токсичные отходы на побережье Африки. Как отмечает издание, в действительности это не доказано.

Ранее в апреле Ofcom начал расследование против Russia Today из-за необъективного, одностороннего освещения событий Турции, в частности, из-за обвинения турецкого правительства в геноциде. Ofcom в 2015 году проверял Russia Today в связи с вышедшими на телеканале сюжетами об Украине.