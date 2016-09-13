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885 В Британии в отношении Russia Today начали расследование о необъективности
Великобритания начала проверку в отношении входящего в холдинг «Россия сегодня» телеканал Russia Today, пишет The Times.
Расследование завели за предвзятость после того, как телеканал вел освещал деятельность компании, занимающейся увеличением добычи из нефтяных и газовых скважин при помощи технологии гидравлического разрыва пласта. Регулятор Ofcom зафиксировал 15 нарушений правил телевезионного вещания.
Речь идет о сюжете, посвященном помпании Cuadrilla, занимающейся сланцевым газом. В эфире ведущий Макс Кейзер и его жена Стейси Херберт говорили, что компания ранее выбрасывала токсичные отходы на побережье Африки. Как отмечает издание, в действительности это не доказано.
Ранее в апреле Ofcom начал расследование против Russia Today из-за необъективного, одностороннего освещения событий Турции, в частности, из-за обвинения турецкого правительства в геноциде. Ofcom в 2015 году проверял Russia Today в связи с вышедшими на телеканале сюжетами об Украине.
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