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1112 Полиция задержала в Краснодаре активистов «Гринписа» и волонтеров
UPD Активистов отпустили — спустя три часа после задержания. Как сообщил «Новой газете» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, в отделе полиции у всех задержанных сняли отпечатки пальцев и потребовали дать объяснения — когда и с какой целью пожарные прибыли в Краснодарский край. Сейчас экологи пробуют покинуть территорию региона.
В Краснодаре полиция задержала активистов «Гринписа» и добровольных пожарных. Никаких обвинений экологам не предъявлено.
Руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, активист Антон Бенеславский, руководитель общества добровольных лесных пожарных Ленинградской области Василий Аксенов и активист «Экологической вахты по Северному Кавказу Максим Ребеченко доставлены в УВД на Садовой улице в Краснодаре.
Во вторник днем активисты должны были выступить на пресс-конференции и рассказать о ситуации с пожарами в регионе и о недавнем нападении на их лагерь. Однако по дороге на пресс-конференцию их остановили сотрудники ДПС. Четверо экологов были задержаны «для установления личности».
Избитые добровольцы-пожарные предполагают, что за нападением могут стоять не только кубанские патриоты, но и силовики
Позже активистам сообщили, что их задержали из-за звонка бдительного горожанина, который рассказал, что видел людей в камуфляже без опознавательных знаков.
На днях полицейские в республике Адыгея уже задерживали экологов, ссылаясь на аналогичный звонок.
Противопожарная экспедиция «Гринпис» и добровольных пожарных в Краснодарском крае стартовала в начале прошлой недели. Правоохранительные органы и казаки неоднократно вмешивались в работу экологов. В ночь с 8 на 9 сентября на лагерь активистов напали неизвестные, вооруженные пистолетами, ножами и дубинками.
Автор
Зинаида Бурская
Корреспондент
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