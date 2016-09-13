Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1112 Полиция задержала в Краснодаре активистов «Гринписа» и волонтеров

13.09.2016 Теги: гринпис, краснодарский край, лесные пожары

UPD Активистов отпустили — спустя три часа после задержания. Как сообщил «Новой газете» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, в отделе полиции у всех задержанных сняли отпечатки пальцев и потребовали дать объяснения — когда и с какой целью пожарные прибыли в Краснодарский край. Сейчас экологи пробуют покинуть территорию региона.

В Краснодаре полиция задержала активистов «Гринписа» и добровольных пожарных. Никаких обвинений экологам не предъявлено.

Руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, активист Антон Бенеславский, руководитель общества добровольных лесных пожарных Ленинградской области Василий Аксенов и активист «Экологической вахты по Северному Кавказу Максим Ребеченко доставлены в УВД на Садовой улице в Краснодаре.

Во вторник днем активисты должны были выступить на пресс-конференции и рассказать о ситуации с пожарами в регионе и о недавнем нападении на их лагерь. Однако по дороге на пресс-конференцию их остановили сотрудники ДПС. Четверо экологов были задержаны «для установления личности».

Читайте также:

Избитые добровольцы-пожарные предполагают, что за нападением могут стоять не только кубанские патриоты, но и силовики

Позже активистам сообщили, что их задержали из-за звонка бдительного горожанина, который рассказал, что видел людей в камуфляже без опознавательных знаков.

На днях полицейские в республике Адыгея уже задерживали экологов, ссылаясь на аналогичный звонок.

Противопожарная экспедиция «Гринпис» и добровольных пожарных в Краснодарском крае стартовала в начале прошлой недели. Правоохранительные органы и казаки неоднократно вмешивались в работу экологов. В ночь с 8 на 9 сентября на лагерь активистов напали неизвестные, вооруженные пистолетами, ножами и дубинками.


9 комментариев

3
Konst Konst , 13 сентября 2016 в 14:59
Бегите с этой проклятой и бесноватой территории, гринписовцы и добровольные пожарные. Бегите. Скоро вас просто начнут отстреливать умалишенные и бдительные. Хрен с ними. Пусть горят, тонут, пусть делают, что хотят. Сохраните свои жизни и здоровье.
Ответить 
1
dzxtckfd cjkjdm`d , 13 сентября 2016 в 15:09
ну да а в новостях по гос ящику это Гринпис поджигатели
Ответить 
1
kirill malinov , 13 сентября 2016 в 15:11
Может конфликт интересов? На картах гринписовцев вроде бы лес обозначен вечнозелёный и краснокнижный, а по факту новый "домик" охотничий с длиннющим забором и лимузинами.
Ответить 
1
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 15:29
о таком домике, да ещё с высоким забором, пока - редко кто слышал .
может, когда запылает - ознакомят по-лучше (погода стоит нынче - уж очень жаркая)
Ответить 
-2
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 15:33
Интересно, а сами Гринписовцы типа детей малых, думают что их будут хлебом солью встречать? Странная не дальновидность, и да, а не зарабатывают ли Гринписовцы себе на грант, ну на борьбу с пожарами лесов, типа как какие то правозащитники подняли шум про женское обрезание на Кавказе и как раз накануне гранта.
Да, что то про пожары в тех краях я не слышал, наверное хорошо тушат.
Ответить 
1
Grahor Rootless , 13 сентября 2016 в 15:46
Правильно, правильно, женское обрезание - об этом надо молчать. Когда никто ничего ни о чем не слышит - то ничего и не происходит!

Великий вы все-таки человек, Коротаев. Человек и Архетип, так сказать, в одном лице. Прямо монументище.
Ответить 
1
Konst Konst , 13 сентября 2016 в 15:47
Дурень, короче.
Ответить 
0
владимир рихтер , 13 сентября 2016 в 15:50
Что-то "бдительным" гражданам стали все чаще и чаще мерещиться "зеленые человечки". Не к добру это.
Ответить 
0
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 15:54
Это " бдительных " граждан стало больше.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Зинаида Бурская

Корреспондент

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

126
Виктория Украинка: Уффф. Акт это такая бумажка которую подписывают обе стороны, которые...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама