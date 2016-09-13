UPD Активистов отпустили — спустя три часа после задержания. Как сообщил «Новой газете» руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, в отделе полиции у всех задержанных сняли отпечатки пальцев и потребовали дать объяснения — когда и с какой целью пожарные прибыли в Краснодарский край. Сейчас экологи пробуют покинуть территорию региона.

В Краснодаре полиция задержала активистов «Гринписа» и добровольных пожарных. Никаких обвинений экологам не предъявлено.

Руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, активист Антон Бенеславский, руководитель общества добровольных лесных пожарных Ленинградской области Василий Аксенов и активист «Экологической вахты по Северному Кавказу Максим Ребеченко доставлены в УВД на Садовой улице в Краснодаре.

Во вторник днем активисты должны были выступить на пресс-конференции и рассказать о ситуации с пожарами в регионе и о недавнем нападении на их лагерь. Однако по дороге на пресс-конференцию их остановили сотрудники ДПС. Четверо экологов были задержаны «для установления личности».

Позже активистам сообщили, что их задержали из-за звонка бдительного горожанина, который рассказал, что видел людей в камуфляже без опознавательных знаков.

На днях полицейские в республике Адыгея уже задерживали экологов, ссылаясь на аналогичный звонок.

Противопожарная экспедиция «Гринпис» и добровольных пожарных в Краснодарском крае стартовала в начале прошлой недели. Правоохранительные органы и казаки неоднократно вмешивались в работу экологов. В ночь с 8 на 9 сентября на лагерь активистов напали неизвестные, вооруженные пистолетами, ножами и дубинками.