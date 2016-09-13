Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе проверки сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России (ГУСБ МВД) и Департамента государственной службы и кадров (ДГСК МВД) «будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления “Т” ГУЭБиПК» Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями. В его машине, по данным источника РИА Новости, нашли крупную сумму наличности. В ходе обысков в квартире Захарченко изъяли эквивалент 8 млрд рублей в разных валютах. По словам следователя, обвиняемый препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.

Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.

Кроме того, предполагается, что полковник Захарченко мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца по обвинениям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Защита обжаловала арест, сообщил адвокат Захарченко.

Надежда Мироненко