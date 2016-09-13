Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

846 В МВД начали проверку после ареста полковника Захарченко с 8 млрд рублей

13.09.2016 Теги: арест, коррупция, мвд

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе проверки сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России (ГУСБ МВД) и Департамента государственной службы и кадров (ДГСК МВД) «будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления “Т” ГУЭБиПК» Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями. В его машине, по данным источника РИА Новости, нашли крупную сумму наличности. В ходе обысков в квартире Захарченко изъяли эквивалент 8 млрд рублей в разных валютах. По словам следователя, обвиняемый препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.

Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.

Читайте также:

Полковника нашли в «капусте» Деньги предприятий ОПК, похищенные из Нота-банка, обнаружили у полковника Захарченко. Все логично: раньше он курировал «оборонку»

Кроме того, предполагается, что полковник Захарченко мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца по обвинениям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Защита обжаловала арест, сообщил адвокат Захарченко.

Надежда Мироненко 


7 комментариев

2
Konst Konst , 13 сентября 2016 в 14:37
Да отпустите его, он же чувства верующих не нарушил. Ладно бы, покемонов ловил или во Вконтактике написал "бога нет".
Ответить 
3
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 14:39
долгенько однако МВД раскачивалось .. сообщение появилось 9 сентября , седни - аж тринадцатое , четыре дня репу чухать - чаво ж делать то таперя ?!
Ответить 
3
Konst Konst , 13 сентября 2016 в 14:43
Переживали, что и в МВД всплывут товарищи. Придумывали, как бы этому Захарченку нежнее пальчиком помахать.
Ответить 
2
Николай Ш , 13 сентября 2016 в 14:51
LENTY VINI , 13 сентября 2016 в 14:39
долгенько однако МВД раскачивалось .. сообщение появилось 9 сентября , седни - аж тринадцатое , четыре дня репу чухать - чаво ж делать то таперя ?!
_______
Видать, не у одного Захарченко купюры центнерами измеряются - время нужно было, что б вывезти и заныкать
Ответить 
0
Николай Остен-Бакен , 13 сентября 2016 в 15:43
"обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию "
__
Хаха ... обстоятельствами , причинами и условиями задержания являются 9 лярдов на хате
..
ПС. одно из двух : то ли Иринка Волк не очень умна , то ли неправильно привели цитату..
Ответить 
1
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 15:47
Нее... один он был. Один. Начальство даже не догадывалось какой оборотень в погонах затесался в славную семью полицейских.
А то народ задастся вопросом, мол , ежели у полковника такие деньги, то сколько же может быть у генерала ?
Ответить 
0
Виктор Дремов , 13 сентября 2016 в 15:58
Менты даже Кобы не боялись, брали взятки всегда. Интересно, а в отставку никто не собирается?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

126
Виктория Украинка: Уффф. Акт это такая бумажка которую подписывают обе стороны, которые...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама