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846 В МВД начали проверку после ареста полковника Захарченко с 8 млрд рублей
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В ходе проверки сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России (ГУСБ МВД) и Департамента государственной службы и кадров (ДГСК МВД) «будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления “Т” ГУЭБиПК» Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями. В его машине, по данным источника РИА Новости, нашли крупную сумму наличности. В ходе обысков в квартире Захарченко изъяли эквивалент 8 млрд рублей в разных валютах. По словам следователя, обвиняемый препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.
Сообщается, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка.
Полковника нашли в «капусте» Деньги предприятий ОПК, похищенные из Нота-банка, обнаружили у полковника Захарченко. Все логично: раньше он курировал «оборонку»
Кроме того, предполагается, что полковник Захарченко мог способствовать бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.
Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца по обвинениям — «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Защита обжаловала арест, сообщил адвокат Захарченко.
Надежда Мироненко
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