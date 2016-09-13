Официальный представитель Следственного комитета прокомментировал заявление тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, назвавшего Россию «нефутбольной страной».

«Такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так [у них] все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого все, что может», — заявил Маркин в интервью «Известиям».

По мнению Маркина, те, кто готов только критиковать и ссылается на недостаток чего-то — это люди, которые лишь хотят получать от своей деятельности только дивиденты, неспособные на то, чтобы «делать все» ради страны.

На минувшей неделе наставник ЦСКА сказал, что после открытия нового стадиона футбольного клуба было продавно лишь восемь тысяч сезонных абонементов, и это говорит о том, что Россия — нефутбольная страна.

Ранее Леонида Слуцкого раскритиковали за слова о судьях. Он сказал, что «если человек арбитр, его уже можно бить. Высказывание стало предметом разбирательство комитета РФС по этике.