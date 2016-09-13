Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1618 Маркин обвинил Слуцкого в нелюбви к родине

13.09.2016 Теги: маркин, следственный комитет, футбол

Официальный представитель Следственного комитета прокомментировал заявление тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, назвавшего Россию «нефутбольной страной».

«Такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так [у них] все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого все, что может», — заявил Маркин в интервью «Известиям».

По мнению Маркина, те, кто готов только критиковать и ссылается на недостаток чего-то — это люди, которые лишь хотят получать от своей деятельности только дивиденты, неспособные на то, чтобы «делать все» ради страны.

На минувшей неделе наставник ЦСКА сказал, что после открытия нового стадиона футбольного клуба было продавно лишь восемь тысяч сезонных абонементов, и это говорит о том, что Россия — нефутбольная страна.

Ранее Леонида Слуцкого раскритиковали за слова о судьях. Он сказал, что «если человек арбитр, его уже можно бить. Высказывание стало предметом разбирательство комитета РФС по этике.


16 комментариев

2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 14:37
пора , пора Маркину на Мутко дело заводить - за "нелюбовь к родине" ... хоть как то хоть на ком то хоть немного отыграться - после чистки СК от кадров , напрямую связанных с оргпреступностью .. хотя Мутко то сказал ведь правду - Россия - ну совсем не футбольная страна - а сказать правду - это ж ну такая совсем нелюбовь к родине ...
Ответить 
4
Александр К , 13 сентября 2016 в 14:37
Слуцкий-молодец! За словечком в карман не лезет. А мы не то что НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА, А ЕЩЕ И НЕ СПОРТИВНАЯ. У нас тренер который тренирует мальчишек и детишек получает в лучшем случае от или до 10 000 руб., и кто пойдет?
Ответить 
4
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 14:37
-Вы, профессор, не любите пролетариат!
- да, я не люблю пролетариат!
Ответить 
1
Юрий (Минск) , 13 сентября 2016 в 14:47
Маркин прокомментировал заявление тренера ЦСКА Виталия Мутко........
То ли Маркин здесь не тот, то ли Мутко ? А Слуцкий вообще не при делах, судя по первому абзацу.
Ответить 
5
Влад Ткаченко , 13 сентября 2016 в 14:47
Я так понимаю, генерал Маркин работает абсолютно бескорыстно - т.е. даром - и исключительно ради страны. Если бы они хотя бы рот не раскрывали; но "всякий сожранный паштет всегда норовит вылезти наружу".
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 14:49
Официальный представитель Следственного комитета прокомментировал заявление тренера ЦСКА Виталия Мутко, назвавшего Россию «нефутбольной страной»...
------------------------
В первом предложении большая ошибка.. редактор спит. ))))
Мутко не тренер ЦСКА, а и статья не про него.. )))
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 14:51
..это люди, которые лишь хотят получать от своей деятельности только дивиденТы, ..
---------------------
редактор, или корректор, ау, проснитесь! )))
Ответить 
4
Иван Помидоров , 13 сентября 2016 в 14:51
Одного такого полковника мы уже видели во всех новостях - с двумя кубометрами долларов на хате. Тоже, наверно, бескорыстный патриот.
Ответить 
7
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 14:54
Маркину надо бы не футбольных тренеров критиковать и наставлять на путь истинный, а своих полковников и хенералов, которые пачками в Бутырку поехали.. ))
Ответить 
2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 15:04
ну так притих поначалу , затаился , потом вытащил голову из песка - осмотрелся , отряхнулся - и - вот он я ! Кто тут родину не любит ?!
Ответить 
4
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 15:21
не хотелось бы повторяться :
дочка: папа, ты - вор ???
папа: м... , мне можно - я родину люблю
Ответить 
4
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 15:13
... у родителей были 3 сына: два - футболисты, а третий - маркин.
уже не осталось ни одной "госсферы", где не руководил бы - наследственный вертухай ?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

126
Виктория Украинка: Уффф. Акт это такая бумажка которую подписывают обе стороны, которые...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама