Соль включена в список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Согласно постановлению правительства, мера начнет действовать с 1 ноября 2016 года.

В июле правительство России продлило режим продовольственного эмбарго до 31 декабря 2017 года.

В августе 2014 года в ответ на санкции президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Полный запрет был введен на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. В дальнейшем эмбарго спровоцировало рост цен на продукты.