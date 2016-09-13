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Новости

501 Правительство России распространило продовольственное эмбарго на соль

13.09.2016 Теги: правительство, продовольственное эмбарго, соль

Соль включена в список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Согласно постановлению правительства, мера начнет действовать с 1 ноября 2016 года.

В июле правительство России продлило режим продовольственного эмбарго до 31 декабря 2017 года.

В августе 2014 года в ответ на санкции президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Полный запрет был введен на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. В дальнейшем эмбарго спровоцировало рост цен на продукты.


12 комментариев

-6
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 15:35
Это в догонку к тем15 миллиардами долларов потерь Украины.
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4
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 15:40
мечты мечты , где ваша сладость .... Украина открыла для себя абсолютно новые рынки - Китай , Египет , Арабские Эмираты , США и многие другие ... а россияне пусть кушают свое г ...http://www.rosbalt.ru/russia/2...
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-2
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 15:47
Тогда получается, что Порошенко врет,говоря про 15 миллиардов убытков?
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2
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 15:55
Нет,не врети.Санкции и разрыв производственных и хозяйственных связей всегда болезненно.Во Московия за 2 года санкций и агрессии по подсчетам потеряла до 300 миллиардов долларов.Это огромные деньги.
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0
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 15:58
Вы бы посчитали сколько потеряла Россия.. независимые источники подсчитывают около $ триллиона потерь - стоимость фондового рынка, потери от утечки капиталов, убытки банков и предприятий, и прочая-прочая-прочая..
Я уж молчу про пенсионеров и малоимущих, которые понесли самые высокие потери от авантюрных действий наших падишахов..
А потери Украины имеют объективные причины - внешняя агрессия, оккупация территорий, разрушение многих предприятий руками т.н. добровольных защитников т.н. русского мира.. Мы тоже много потеряли в годы ВОВ, что-то ерничать по этому поводу не хочется.. а для украинцев нынешняя ситуация сровни нашей ВОВ.. Вопрос стоит или-или.. Как и у нас в 41..
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2
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 15:38
Эмбарго - это полумера. Надо бы её по карточкам выдавать. И мясо ,и молоко. Безлимит только на алкоголь и сигареты.
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1
Александр Бердников , 13 сентября 2016 в 15:38
О боги... Следуещее их деяние таки действительно будет налогом на воздух.

Кстати, а соль-то кто у нас окучивает? Кто бенефициар, по совместительству лоббист?
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0
Алекс Ковалев , 13 сентября 2016 в 15:48
США расширили санкции, ЕС тоже... А "ресурс" симметричных мер практически исчерпан, но тут кто-то разглядел отсутствие соли (!!!) в списке санкционных продуктов. УРА! Запретить! Запад содрогнется, теперь его дни сочтены, крах неизбежен!
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-2
Виктор Дремов , 13 сентября 2016 в 15:49
Бедолагам на рану еще и соль насыпали. Видимо представился случай от закупок этого продукта отказаться. Еще один плюс от санкций.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 15:53
Виктор.От санкций сплошные плюсы.Импортозамещение,рост сх,защита внутреннего рынка.... Искандеры смеются...
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1
владимир рихтер , 13 сентября 2016 в 15:56
Вот и до соли очередь дошла. Судя по всему, список потенциальных санкционных продуктов скоро будет исчерпан.
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 15:58
да ну ?! - а вода ... а воздух ...
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