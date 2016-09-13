Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

157 По факту хищений на Восточном возбудили очередное уголовное дело

13.09.2016 Теги: космодром восточный, строительство, уголовное дело

Главная военная прокуратура возбудила очередное уголовное дело по факту хищений на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи выявили факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков: должностные лица генподрядчика практически одновременно заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома.

За выполнение работ всем компаниям были перечислены деньги, однако ни одна из них не приступила к выполнению заказа, а позже все три фирмы были ликвидированы. В результате из бюджета было похищено 1,5 млн рублей.

Космодром «Восточный» строится уже в течение почти четырех лет. За это время на представителей подрядчика возбуждались десятки уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате заработных плат рабочим.


5 комментариев

3
Konst Konst , 13 сентября 2016 в 15:38
В конце концов там проведут молебен и закроют.
Ответить 
0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 15:52
молебен - это тема ! - РПЦ спохватилась , что такие распилы проходят мимо - и решила поучаствовать ...
Ответить 
2
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 15:41
Из-за чего весь сыр-бор ? Из-за 1.5 млн ? Даже странно. Лекторат уже привык к другим суммам. Эта просто не впечатлит.
Ответить 
1
Александр Бердников , 13 сентября 2016 в 15:43
Генеральная прокуратура не собирается выяснить, сколько в этом бизнесе занимали отчисления лично Рогозину? Не, видно не собирается. Хотя без кураторства с самого верха такие штучки не проходят.
Ответить 
0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 15:51
естественно .. если новая квартира Рогозина потянула на пол миллиарда ...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

126
Виктория Украинка: Уффф. Акт это такая бумажка которую подписывают обе стороны, которые...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама