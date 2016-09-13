Главная военная прокуратура возбудила очередное уголовное дело по факту хищений на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи выявили факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков: должностные лица генподрядчика практически одновременно заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома.

За выполнение работ всем компаниям были перечислены деньги, однако ни одна из них не приступила к выполнению заказа, а позже все три фирмы были ликвидированы. В результате из бюджета было похищено 1,5 млн рублей.

Космодром «Восточный» строится уже в течение почти четырех лет. За это время на представителей подрядчика возбуждались десятки уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате заработных плат рабочим.