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157 По факту хищений на Восточном возбудили очередное уголовное дело
Главная военная прокуратура возбудила очередное уголовное дело по факту хищений на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи выявили факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков: должностные лица генподрядчика практически одновременно заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома.
За выполнение работ всем компаниям были перечислены деньги, однако ни одна из них не приступила к выполнению заказа, а позже все три фирмы были ликвидированы. В результате из бюджета было похищено 1,5 млн рублей.
Космодром «Восточный» строится уже в течение почти четырех лет. За это время на представителей подрядчика возбуждались десятки уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате заработных плат рабочим.
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