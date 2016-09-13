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Новости

1890 Эдвард Сноуден попросил Барака Обаму помиловать его

13.09.2016 Теги: обама, помилование, сноуден

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, которого в Соединенных Штатах преследуют за распространение секретной информации, попросил президента Барака Обаму помиловать его, пишет The Guardian.

Сноуден считает, что Обама может помиловать его вопреки существующим законам, потому что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США и была правильной с точки зрения морали.

«Конгресс, суды и президент — все они изменили свою политику в результате тех публикаций. До сих пор нет никаких доказательств, что из-за обнародования секретных документов кто-то подвергся опасности», — сказал он.

Сноуден отметил, что есть определенные законы, но для исключительных случаев, «когда что-то кажется официально незаконным, но является правильным с моральной, этической стороны»,  существует право помилования.

Накануне пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Обама не планирует воспользоваться своими президентскими полномочиями, которые истекают в ноябре этого года, чтобы помиловать Сноудена.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам тысячи секретных документов, разоблачающих деятельность американских спецслужб, после чего получил убежище в России. Власти США пытались добиться его возвращения, ему инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения.


30 комментариев

9
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 16:12
что-то не нравиться Сноудену в России все больше ...
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6
Елена Курошева , 13 сентября 2016 в 16:31
Как же так?! Его же облизывали с ног до головы, носились, как с героем!
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3
Коля Ишаков , 13 сентября 2016 в 17:39
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 16:12
/" что-то не нравиться Сноудену в России все больше ... /"

Главное не в том, нравится ему что-то в России или не нравится...
Сноуден до сих пор не понял, что он в мышеловке и его никогда не выпустят из России, никогда....
"он слишком много знал"(с)
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-3
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 16:14
Вот это удар ниже спины! Вот это змею Россия пригрела у себя на груди! Если он столько про Америку раскопал, то сколько он про Россию расскажет?
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4
Фотий Ту , 13 сентября 2016 в 16:20
А вот про Россию он как раз ничего рассказать и не сможет, так как наши его дальше фээсбуки, тьвитера и булошного бутика не выпущали.
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2
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 16:22
Олег.Сноуден может "СЛУЧАЙНО" попасть в "русском мире" под авто.или глотнуть чайку с полонием,или получить скоропостижный инфаркт после лыжной прогулки....Это же "русский мир"!
Но вы можете гордиться Монсоном.Этот не предаст..... гмммм.....
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-5
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 16:32
Тут он может попасть, а может не попасть, а вот а Америке процентов 98 ,что попадет, попросите пример? Посмотрите что твориться вокруг одного из кандидата в президенты, люди прям случайно гибнут, и не просто люди а те кто что то знал.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 16:34
Фамилии погибших,плзззз...
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-3
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 16:41
Алексей, а не Ваша фраза: гугл в помощь?
Погуглите, как то много смертей вокруг Хилари. Помните хакеры вскрыли сайт демократической партии? Тот с чьего предположительно компьютера произошла утечка умер, доктор который про слабоумие, умер и еще кто то.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 16:43
Ааааааа...ясно) "и еще кто-то".Вы типичный "русский мир".
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-3
derzzkiy kot , 13 сентября 2016 в 16:34
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 13 сентября 2016 в 16:22

Не попадёт. Он полезен. Ему даже преспокойно позволяют критиковать российское правительство в твиттере. Даже если он будет активно критиковать самого светлейшего, на это будут закрывать глаза. А "западным партнерам" будут объяснять, что Сноуден свободный человек, который живёт в свободной стране. И запретить ему высказывать свои мысли никто не может. Всё просто.
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2
Коля Ишаков , 13 сентября 2016 в 17:41
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 16:22

Позволю себе развить вашу мысль далее - после неожиданного обширного инфаркта его тело кремируют, а прах развеят над тайгой(по просьбе Сноудена)....
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7
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 16:16
Сноуден попал, как кур в ощип.!
Если даже его помилует Обама, то его никто из России не выпустит.. Могу заключить пари на хороший алкоголь.. )))
ОН ЗДЕСЬ ПОЖИЗНЕННО!!! Дурачок!
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1
ашим .н , 13 сентября 2016 в 16:32
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ , 13 сентября 2016 в 16:16

С Неважно пари заключите.Он не пьющий.Ему и проиграть будет не обидно.
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1
Коля Ишаков , 13 сентября 2016 в 17:45
ашим .н , 13 сентября 2016 в 16:32

На халяву, пью даже трезвенники и язвенники(с)
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1
Александр Бердников , 13 сентября 2016 в 17:49
Позволю себе уточнить: пожизненно Путина. Поскольку Сноуден сильно моложе, шансы у него таки есть.
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5
Сергей Рымар , 13 сентября 2016 в 16:21
Ещё немного наслаждения жизнью в Мордоре и он будет просить не о помиловании, а о заключении в американской тюрьме.
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6
kirill malinov , 13 сентября 2016 в 16:21
"В очередь! В очередь, сукины дети!..."
Ты за шахматным президентом будешь.
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5
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 16:23
Да, лучше неволя в Америке, нежели "швобода" в России. Ну что же, отсидит он в прекрасной американской тюрьме с замечательным разнообразным питанием, с телевизором и компьютером, с тренажёрным залом. Напишет книгу о своих приключениях- злоключениях, заработает кучу денег на своих мемуарах и выйдет на свободу с чистой совестью, и затем начнёт читать лекции по всему миру, как Джордан Белфорт.
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5
Юрий . , 13 сентября 2016 в 16:24
"Хоть тушкой, хоть чучелом", но подальше от этого "русского мира"!
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1
Otto Traumer , 13 сентября 2016 в 16:24
А может он, того, - засланный? Информацию нужную раздобыл або провалил заданьице - и домой?)))
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5
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 16:30
С моральной и этической стороны было бы правильно держать Эдичку в России пожизненно. Ведь он олицетворяет собой борцуна с нечеловеческими законами Америки, которые попирают все декларируемые гнилым западом свободы.
А то потом выяснится , что он скрепам предпочел бездуховность.
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1
Елена Курошева , 13 сентября 2016 в 16:34
На месте Обамы я бы его помиловала. Ведь за одного битого двух не битых дают, а Сноуден теперь - битый... Хотя, надо будет теперь держать его под непрерывным контролем: не исключено, что путин его выпускает из России в обмен на долгосрочное сотрудничество.
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