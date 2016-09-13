Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, которого в Соединенных Штатах преследуют за распространение секретной информации, попросил президента Барака Обаму помиловать его, пишет The Guardian.

Сноуден считает, что Обама может помиловать его вопреки существующим законам, потому что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США и была правильной с точки зрения морали.

«Конгресс, суды и президент — все они изменили свою политику в результате тех публикаций. До сих пор нет никаких доказательств, что из-за обнародования секретных документов кто-то подвергся опасности», — сказал он.

Сноуден отметил, что есть определенные законы, но для исключительных случаев, «когда что-то кажется официально незаконным, но является правильным с моральной, этической стороны», существует право помилования.

Накануне пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Обама не планирует воспользоваться своими президентскими полномочиями, которые истекают в ноябре этого года, чтобы помиловать Сноудена.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам тысячи секретных документов, разоблачающих деятельность американских спецслужб, после чего получил убежище в России. Власти США пытались добиться его возвращения, ему инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения.