Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ТАСС рассказал о диете, рекомендованной ему российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«С Дмитрием Анатольевичем встретились, я говорю: «Вот, пытаюсь сбросить килограммы». В Сочи сидим, он говорит: «Если хочешь, я тебе свой рецепт дам». — «Какой?» — «Ешь все, что хочешь, но кроме картофеля, сладкого и мучного!» А я говорю: «А выпивают, это вредно…» — «Да, вредно, и водка вредно, и вино вредно, если много ешь. А так, — говорит, — там, где несладкие вина, пей, даже водку пей», — процитировал свой диалог с Медведевым белорусский лидер.

«Я думаю, он не обидится за то, что я его диету рассказал?», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также посоветовал, есть не меньше четырех раз в сутки и задолго до сна.

«Но и это не главное. Ты можешь и много есть, но ты должен много физически работать, чтобы это сжечь, особенно если тебе уже не 20 лет, когда все перегорает. Много работать физически, если много ешь. Мало ешь — меньше работать. Вот это простая формула», — добавил президент.

Он отметил, что не стоит совсем отказываться от сладкого.

«Ты можешь три конфеты съесть. А можешь съесть сейчас все, что здесь лежит, но тогда надо идти в хоккей играть три часа», — посоветовал Александр Лукашенко своему собеседнику.

О способах снижения веса президент Белоруссии рассказывает журналистам не в первый раз.

«Если нет времени на спорт — хватит, извините, жрать», — сказал он накануне (цитата по Интерфаксу).

Сам Лукашенко признался, что картошку ест лишь раз в неделю, а конфету — только перед хоккеем. С помощью «диеты» Дмитрия Медведева белорусскому президенту удалось сбросить 13 кг.