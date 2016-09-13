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Новости

1558 Лукашенко поблагодарил Медведева за помощь в похудении

13.09.2016 Теги: лукашенко, медведев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ТАСС рассказал о диете, рекомендованной ему российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«С Дмитрием Анатольевичем встретились, я говорю: «Вот, пытаюсь сбросить килограммы». В Сочи сидим, он говорит: «Если хочешь, я тебе свой рецепт дам». — «Какой?» — «Ешь все, что хочешь, но кроме картофеля, сладкого и мучного!» А я говорю: «А выпивают, это вредно…» — «Да, вредно, и водка вредно, и вино вредно, если много ешь. А так, — говорит, — там, где несладкие вина, пей, даже водку пей», — процитировал свой диалог с Медведевым белорусский лидер.

«Я думаю, он не обидится за то, что я его диету рассказал?», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также посоветовал, есть не меньше четырех раз в сутки и задолго до сна.

«Но и это не главное. Ты можешь и много есть, но ты должен много физически работать, чтобы это сжечь, особенно если тебе уже не 20 лет, когда все перегорает. Много работать физически, если много ешь. Мало ешь — меньше работать. Вот это простая формула», — добавил президент.

Он отметил, что не стоит совсем отказываться от сладкого.

«Ты можешь три конфеты съесть. А можешь съесть сейчас все, что здесь лежит, но тогда надо идти в хоккей играть три часа», — посоветовал Александр Лукашенко своему собеседнику.

О способах снижения веса президент Белоруссии рассказывает журналистам не в первый раз.

«Если нет времени на спорт — хватит, извините, жрать», — сказал он накануне (цитата по Интерфаксу).

Сам Лукашенко признался, что картошку ест лишь раз в неделю, а конфету — только перед хоккеем. С помощью «диеты» Дмитрия Медведева белорусскому президенту удалось сбросить 13 кг.


9 комментариев

1
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 16:35
диетолог Медведев пациенту Лукашенко - попробуйте для начала морковную диету ... одна морковка утром , одна днем и одна - вечером ... - ага , записал ... с морковками ясно , а кушать то когда ?
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-1
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 16:35
Смог сбросить 13 киллограм.
Как бы после такого жители Беларуси не стали поболее сбрасывать, ну так, для подражания президенту.
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5
Кот Учёный , 13 сентября 2016 в 16:40
Предложил приехать в РФ - поработать в Гуково шахтёром без зарплаты - месячишко-другой. "Адразу схуднееце".
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1
ашим .н , 13 сентября 2016 в 16:43
Старушек и учителей ему мало,так он и президентам советует "держаться".
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0
Алекс Ковалев , 13 сентября 2016 в 16:48
В условиях российских реалий можно перефразировать Лукашенко: Если нет денег — хватит, извините, жрать! Надеюсь Дмитрию Анатольевичу понравится моя фраза и он поделится этой "мудростью" с согражданами.
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1
Свет в Конце , 13 сентября 2016 в 17:09
>> «Я думаю, он не обидится за то, что я его диету рассказал?», - сказал Лукашенко.

)))))))))))
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1
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 17:41
тоже - на супер высокие каблуки "подсел" !
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0
Andrey Makarov , 13 сентября 2016 в 17:23
Почему он так часто про похудание стал говорить? Что-то знает?
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 17:37
так же ж один из главных спецов по похудению - бюджета , населения и проч.
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