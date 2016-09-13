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2297 Хакеры взломали базу WADA и нашли допинг у сестер Уильямс и Симоны Байлс
Группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документы опубликованы на сайте хакеров.
В документах Fancy Bear обнаружили, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества.
В частности, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах разрешили употреблять запрещенные оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Винус Уильямс с 2010 по 2013 год также принимала преднизон, преднизолона, триамцинолон и формотерол.
Помимо этого, из документов следует, что гимнастка Байлз с разрешения WADA с 2012 по 2014 год употребляла амфетамин/декстроамфетамин, а в августе 2016 года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор). Несмотря на это, гимнастка не была дисквалифицирована и завоевала 4 золотых медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В документах отмечается, что спортсменки принимали запрещенные препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.
Результаты допинг-пробы Симоны Байлс
Напомним, 18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. Как говорится в докладе, сотрудники ФСБ подменяли банки с мочой спортсменов, которые принимали допинг, на банки с «чистыми» образцами, которые доставлялись в Сочи из Москвы.
После публикации доклада Международный олимпийский комитет принял решение допустить до соревнований в Рио только тех спортсменом, которые не были уличены в употреблении допинга. Международный Паралимпийский комитет, в свою очередь, в полном составе отстранил от Игр российскую сборную из-за упомянутых в докладе фактов употребления допинга.
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