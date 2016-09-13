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Новости

2297 Хакеры взломали базу WADA и нашли допинг у сестер Уильямс и Симоны Байлс

13.09.2016 Теги: допинг, олимпиада, сша, хакеры

Группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документы опубликованы на сайте хакеров.

В документах Fancy Bear обнаружили, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества.

В частности, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах разрешили употреблять запрещенные оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Винус Уильямс с 2010 по 2013 год также принимала преднизон, преднизолона, триамцинолон и формотерол.

Помимо этого, из документов следует, что гимнастка Байлз с разрешения WADA с 2012 по 2014 год употребляла амфетамин/декстроамфетамин, а в августе 2016 года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор). Несмотря на это, гимнастка не была дисквалифицирована и завоевала 4 золотых медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В документах отмечается, что спортсменки принимали запрещенные препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.


Результаты допинг-пробы Симоны Байлс

Напомним, 18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. Как говорится в докладе, сотрудники ФСБ подменяли банки с мочой спортсменов, которые принимали допинг, на банки с «чистыми» образцами, которые доставлялись в Сочи из Москвы. 

После публикации доклада Международный олимпийский комитет принял решение допустить до соревнований в Рио только тех спортсменом, которые не были уличены в употреблении допинга. Международный Паралимпийский комитет, в свою очередь, в полном составе отстранил от Игр российскую сборную из-за упомянутых в докладе фактов употребления допинга.


24 комментария

3
derzzkiy kot , 13 сентября 2016 в 16:58
Скандалище, конечно. Но всё это могут замять, так как юридически не подкопаешься. Дескать "терапевтические цели". Вспоминаются норвежские биатлонисты, которые почти все "страдают астмой", а значит им можно принимать некоторые препараты, которые запрещено принимать другим.

Но посмотрим, чем дело кончится.
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0
Алексей Бесфамильный , 13 сентября 2016 в 17:05
А почему "страдают астмой" в кавычках, месье? Вы считаете, что они всех (ну кроме вас) водят за нос?

А по поводу этой новости - слишком много неясного. Например то, что ВАДА могло хранить такую информацию на серверах, подключенных к сети - весьма маловероятно.

Очень похоже на фейк.
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2
derzzkiy kot , 13 сентября 2016 в 17:14
АЛЕКСЕЙ БЕСФАМИЛЬНЫЙ , 13 сентября 2016 в 17:05

Я допускаю, что они могут астмой не страдать. Подозрительно высокий процент астматиков среди профессиональных спортсменов. Но может я и ошибаюсь.

А насчет фейк/не фейк. Итальянские журналисты из La Repubblica подтверждают подлинность. Но опять же, подождем заявлений WADA.
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1
Алексей Бесфамильный , 13 сентября 2016 в 17:24
Я открою маленькую тайну - процент астматиков среди профессиональных спортсменов вообще крайне высок, это так называемая бронхиальная астма физического усилия, которую не только зарубежные, но и отечественные специалисты считают допустимой для занятий всеми видами спорта при соответствующей медикаментозной поддержке.

У норвежских спорстменов, ввиду климата, этот процент еще выше. И далеко не только у биатлонистов.

Бьёрндален, кстати, не астматик, что ему никак не мешает побеждать.


А насчет фейк/не фейк - если офиц. разрешение на употребление было - ладно. Не было? Нафиг из спорта.
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2
derzzkiy kot , 13 сентября 2016 в 17:33
АЛЕКСЕЙ БЕСФАМИЛЬНЫЙ , 13 сентября 2016 в 17:24

Не буду спорить по астматикам, ок.

А по взлому информация подтвердилась. ITF получила уведомление от WADA о взломе базы данных. А что касается официальных разрешений, то согласен. Выше написал, что там, скорее всего, всё чисто с юридической точки зрения. Но вопросы у многих возникнут. Например, почему больные люди занимаются спортом? Почему ВАДА не объявляет публично о том, что даёт разрешение на прием допинга для отдельных спортсменов? Почему этот же допинг не разрешают принимать остальным, чтобы уравнять спортсменов в условиях? Ну и, у российских спортсменов возникнет вопрос, почему им запретили принимать милдронат в тех же терапевтических целях? (чтобы защитить сердце от нагрузок). Ну вот так.
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0
Green Wolf , 13 сентября 2016 в 17:40
На примере бронхолитиков.
Вот есть здоровый спортсмен. И есть больной бронхиальной астмой.
Когда второму разрешают принимать бронхолитики, ему как раз и дают равные возможности с первым. Так что никакой дискриминации тут нет, все как раз наоборот.
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0
Алексей Бесфамильный , 13 сентября 2016 в 17:31
Со слов "Р-Спорт": "Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила получение уведомления от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о взломе антидопинговой базы организации. Об этом сообщил представитель ITF".

Крайне глупо было держать это в том месте, откуда можно украсть.
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2
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 16:59
Во Кремль даёт! Ни перед чем не останавливается. На любую подлость идёт, невзирая на средства. Если кто-то сомневался, что к взлому компов демократов США причастна Россия, теперь сомнения развеваются.
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-4
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:02
Так Путин уже говорил, что не важно как достали информацию, а важно, что в этой информации!
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4
Алексей Бесфамильный , 13 сентября 2016 в 17:06
Это он, случайно, не про Большой Панамский слив говорил?
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-2
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:18
Не, это про Хилари
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1
Алексей Бесфамильный , 13 сентября 2016 в 17:26
А про панамский говорил, что заказуха и провокация?
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-1
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:40
Не, что мимо, ищите лучше.
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4
Jochan Klauer , 13 сентября 2016 в 17:07
Эт, напомните, он сказал, когда панамские бумаги всплыли? Молодец, чо.
Блин, опоздал на 1мин :)
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0
678 sam , 13 сентября 2016 в 17:07
доктор, вам к врачу
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1
Юрий (Минск) , 13 сентября 2016 в 17:42
Никаких сомнений. Вдобавок Хилари пневмонией заразили, гады.
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0
Taras Pupkov , 13 сентября 2016 в 17:56
ЮРИЙ (МИНСК) , 13 сентября 2016 в 17:42
Никаких сомнений. Вдобавок Хилари пневмонией заразили, гады.
-----
Еще и воду отняли у бедной бабушки!!!!
Думаю кого-то надо привлекать за пытки кандидатов в должностные американские лица!))))
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-1
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 17:05
Начался слив ВАДА? Типа, все, одноразовые, больше не нужны!
И что будет начальство ВАДА на это мычать? Это не мы, это нас Американцы заставили?
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-3
Jochan Klauer , 13 сентября 2016 в 17:09
Любой слив делает организацию лучше, так что - спасибо Путину за очистку WADA!
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0
Свет в Конце , 13 сентября 2016 в 17:08
Вот уж Мутко с Михал Иванычем телники на себе рванут )))))
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-1
Green Wolf , 13 сентября 2016 в 17:26
Не понимаю, чего все так возбудились от этой новости?
С разрешения WADA спортсмен может временно или постоянно принимать препараты, включенные в список запрещенных, если это связано с лечением возникших заболеваний или по жизненным показаниям. Тот же преднизолон так вообще очень широко применяется в медицине при лечении широкого спектра болезней. Ну и разрешение на использование бронхолитиков астматиками из той же серии.
Если все сделано легально, какие могут быть вопросы? Хотя, конечно, РосСМИ сейчас ухватятся за эту новость и начнут ее подавать под разными соусами.
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2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 17:35
под мельдониевым соусом ....
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1
Юрий (Минск) , 13 сентября 2016 в 17:44
Если уж сестрам Уильямс разрешали в лечебных целях принимать кучу запрещенных препаратов, то инвалидам вообще должно быть разрешено ВСЕ !
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0
Александр Бердников , 13 сентября 2016 в 17:58
Мда. Все спортсмены равны между собой, но некоторые гораздо более равнее.

Похоже, началась война компроматов. У WADA и др. тоже, вероятно, далеко не белые одежды. Проблема же войны компроматов в том, что на выходе все в равной мере в овне и никто не в выигрыше.
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