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Новости

498 Объявлен шорт-лист Букеровской премии

13.09.2016 Теги: книги, премия

Стал известен «короткий список» претендентов на получение престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Список опубликован на официальном сайте премии.

В него вошли шесть авторов из лонг-листа, состоявшего из тринадцати писателей-номинантов. Среди них — два американских писателя (Пол Битти с социальным романом «Распродажа» и Оттесса Мошфех с психологическим романом «Эйлин»), два британских (Дебора Леви с книгой о проблеме взаимоотношений матери и дочери «Горячее молоко» и Грэм Макрае Бурне с судебным романом «Его грязный план»), один британо-канадский (Дэвид Шалай с книгой «Все, что представляет собой человек») и один канадский (Мадлен Тиен с семейной сагой «Не говори, что у нас ничего нет»).

В списке не оказалось лауреата Нобелевской премии по литературе 2003 года южноафриканского писателя Джона Максвелла Кутзее, который дважды удостаивался Букеровской премии в 1983 и 1999 годах за романы «Жизнь и время Михаэля К.» (Life & Times of Michael K) и «Бесчестье» (Disgrace). В лонг-листе Кутзее был представлен романом «Детство Иисуса» (The Schooldays of Jesus).

Лауреат Букеровской премии будет объявлен 25 октября и получит награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. (65,6 тыс. долларов).

Ни одна из книг, претендующих на награду, еще не переведена на русский язык.

Букеровская премия вручается с 1969 года. Ранее она присуждалась только за романы на английском языке, написанные авторами из стран Содружества, Ирландии и Зимбабве, но с 2014 года награду может получить автор романа, написанного на английском, вне зависимости от его гражданства.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди («Дети полуночи»), Бен Окри («Голодная дорога»), Кингсли Эмис («Старые черти»), Родди Дойл («Падди Кларк — Ха-ха-ха»), Айрис Мердок («Море, море»). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел.

В 2015 году Букеровскую премию получил уроженец Ямайки Марлон Джеймс за книгу «Краткая история семи убийств».

Четыре обладателя награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.


1 комментарий

0
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 17:35
... a в книге Владимира Маркина обнаружено еще одно заимствование.
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