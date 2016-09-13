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85 В Москве задержали второго обвиняемого по делу о пожаре в типографии
Следователи задержали главного инженера типографии ООО «Печатный экспресс», где при пожаре погибли 17 человек, говорится на сайте Следственного комитета России.
«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с главным инженером типографии Антоном Яцковым, который принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве, однако своей вины он не признал», — сообщает ведомство.
В среду, 14 сентября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее директор типографии Сергей Москвин прибыл к следователям с повинной. С ним проводятся следственные действия.
Утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.
Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»
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