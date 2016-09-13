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Новости

85 В Москве задержали второго обвиняемого по делу о пожаре в типографии

13.09.2016

Следователи задержали главного инженера типографии ООО «Печатный экспресс», где при пожаре погибли 17 человек, говорится на сайте Следственного комитета России.

«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с главным инженером типографии Антоном Яцковым, который принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве, однако своей вины он не признал», — сообщает ведомство.

В среду, 14 сентября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор типографии Сергей Москвин прибыл к следователям с повинной. С ним проводятся следственные действия.

Утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»


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