Следователи задержали главного инженера типографии ООО «Печатный экспресс», где при пожаре погибли 17 человек, говорится на сайте Следственного комитета России.

«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с главным инженером типографии Антоном Яцковым, который принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве, однако своей вины он не признал», — сообщает ведомство.

В среду, 14 сентября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор типографии Сергей Москвин прибыл к следователям с повинной. С ним проводятся следственные действия.

Утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»