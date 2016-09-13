Президент России Владимир Путин поручит правительству и правоохранительным органам ограничить выезд за рубеж руководителям банков с признаками вывода активов. Об он заявил на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Набиуллина рассказала, что одной из основных причин падения банков становятся не экономические, а криминальные действия: некоторые банки проводят сомнительные операции и выводят активы, а сами банкиры затем уезжают заграницу. Глава ЦБ подчеркнула, что нужно возвращать в Россию не только эти активы, но и недобросовестных банкиров.

«Но и их, чтобы наказать, нужно вернуть из-за границы еще. Или лучше не выпускать. Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений», — отметил Путин.

Набиуллина напомнила, что россиянам, имеющим неоплаченные штрафы или долги за ЖКХ, ограничивают выезд за рубеж, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают».

В январе с подобной инициативой выступало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Тогда ведомство подготовило поправки к законодательству о досудебном запрете на выезд за границу для руководителей и собственников банков, в отношении которых ведется расследование или введены ограничения. Также в АСВ предлагали заморозить активы владельцев и топ-менеджеров таких банков.