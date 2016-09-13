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Новости

167 Путин предложил правительству ограничить выезд недобросовестных банкиров

13.09.2016 Теги: банки, путин, центробанк

Президент России Владимир Путин поручит правительству и правоохранительным органам ограничить выезд за рубеж руководителям банков с признаками вывода активов. Об он заявил на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Набиуллина рассказала, что одной из основных причин падения банков становятся не экономические, а криминальные действия: некоторые банки проводят сомнительные операции и выводят активы, а сами банкиры затем уезжают заграницу. Глава ЦБ подчеркнула, что нужно возвращать в Россию не только эти активы, но и недобросовестных банкиров.

«Но и их, чтобы наказать, нужно вернуть из-за границы еще. Или лучше не выпускать. Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений», — отметил Путин.

Набиуллина напомнила, что россиянам, имеющим неоплаченные штрафы или долги за ЖКХ, ограничивают выезд за рубеж, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают».

В январе с подобной инициативой выступало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Тогда ведомство подготовило поправки к законодательству о досудебном запрете на выезд за границу для руководителей и собственников банков, в отношении которых ведется расследование или введены ограничения. Также в АСВ предлагали заморозить активы владельцев и топ-менеджеров таких банков.


4 комментария

1
Коля Ишаков , 13 сентября 2016 в 17:48
Это только начало.... уверен следом за банкирами последуют и обычные граждане - нечего трудящимся делать на Западе!
А затем введут всеобщую трудовую повинность, продуктовые карточки вместо денег(кто не работает, тот не есть)....
Вроде бы до летчиков уже добрались, ждем дело кремлевских врачей....
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0
Анатолий Прокопьев , 13 сентября 2016 в 17:54
Так уже сотрудникам унутренних органов вроде бы запрещено без надобности посещать места порока, т.е. западные страны, некоторым госслужащим, теперь вот банкирам, потом бизнесменам, потом занавес...Кина не будет..
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 17:48
так несколько паспортов в кармане на разные имена любой банкир имеет ...
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0
sova sova , 13 сентября 2016 в 17:54
- Банкир?
- Банкир...
- Добросовестный?
- А то!! Вот, в паспорте оценка добросовестности лежит. С шестью нулями. Все, как положено.
- Ну, проходи!
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