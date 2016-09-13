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Новости

322 Суд в Орле временно запретил властям устанавливать памятник Ивану Грозному

13.09.2016 Теги: памятники, суды

Заводской районный суд Орла запретил установку памятника Ивану Грозному до окончания разбирательства по заявлению одного из местных жителей, который попросил проверить законность возведения монумента. Об этом говорится на сайте суда.

Как сообщил старший референт мэра Орла Евгений Локтионов, горсовет готов выбрать другое место для установки памятника, если суд примет такое решение.

Напомним, ранее «Новая газета» писала о том, что местные жители выступают против установки монумента. В частности, открытое письмо мэру направил худрук и сотрудники ТЮЗа, рядом с которым власти собираются разместить памятник царю. 20 июля протестующих позвали на встречу с губернатором региона Вадимом Потомским. После этого власти пообещали отложить установку памятника до сентября.

По мнению одного из активистов, члена Союза дизайнеров России Виктора Панкова, освободить город от монумента мешает неспособность губернатора признать решение неудачным и отменить его.

О том, что в Орле установят первый в России памятник Ивану Грозному, сообщил глава региона 3 августа во время пресс-конференции. Тогда Потомский рассказал, что памятник откроют за два дня до юбилея — в этом году Орел отпразднует 450-летие. 

Орел был основан в 1566 году указом царя Ивана Грозного как крепость, защищающая южные границы государства. Инициатором установки памятника Грозному выступил Фонд славянской письменности и культуры. Губернатор эту идею поддержал.


5 комментариев

3
Ed Black , 13 сентября 2016 в 18:49
В Новгороде не собираются установить?
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2
Александр из Винницы , 13 сентября 2016 в 19:36
Русичей-Новгородцев Иван Грозный истребил полностью, мертвые молчат, а те потомки холопов московского хана, которых поселили на их земли, только обрадуются памятнику благодетеля.
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2
sova sova , 13 сентября 2016 в 19:10
"Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа".
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-5
Анатолий Беднов , 13 сентября 2016 в 19:17
Новгород он разорил, Орел - основал. В Орле памятник должен быть, как и в Архангельске (основан в 1584-м по царскому указу; кроме того, царь даровал широкое самоуправление поморским и пинежским волостям).
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1
Igor G , 13 сентября 2016 в 19:39
Новгород он не просто разорил.
Этим он уничтожил шансы страны на цивилизованное развитие и затянул ее в дебри азиатчины, ксенофобии, насилия и беззакония.
И, к слову, нормальные города возникают сами- там , где люди жить хотят, а не царскому указу.
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