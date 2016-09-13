Заводской районный суд Орла запретил установку памятника Ивану Грозному до окончания разбирательства по заявлению одного из местных жителей, который попросил проверить законность возведения монумента. Об этом говорится на сайте суда.

Как сообщил старший референт мэра Орла Евгений Локтионов, горсовет готов выбрать другое место для установки памятника, если суд примет такое решение.

Напомним, ранее «Новая газета» писала о том, что местные жители выступают против установки монумента. В частности, открытое письмо мэру направил худрук и сотрудники ТЮЗа, рядом с которым власти собираются разместить памятник царю. 20 июля протестующих позвали на встречу с губернатором региона Вадимом Потомским. После этого власти пообещали отложить установку памятника до сентября.

По мнению одного из активистов, члена Союза дизайнеров России Виктора Панкова, освободить город от монумента мешает неспособность губернатора признать решение неудачным и отменить его.

О том, что в Орле установят первый в России памятник Ивану Грозному, сообщил глава региона 3 августа во время пресс-конференции. Тогда Потомский рассказал, что памятник откроют за два дня до юбилея — в этом году Орел отпразднует 450-летие.

Орел был основан в 1566 году указом царя Ивана Грозного как крепость, защищающая южные границы государства. Инициатором установки памятника Грозному выступил Фонд славянской письменности и культуры. Губернатор эту идею поддержал.