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1199 Издатель книги Маркина ответил на обвинения в плагиате
Издательство «Эксмо» ответило на обвинения в плагиате в адрес официального представителя Следственного Комитета Владимира Маркина.
Как сообщает издательство на своем сайте, выдержки из материалов СМИ были использованы в книге Маркина без ссылок вследствие технической ошибки.
«Очевидно, что автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге. При этом ссылки на источники предполагались. Выражаем сожаление, что в ходе подготовки книги к изданию в результате технической ошибки используемые материалы не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования», — говорится в сообщении «Эксмо».
Издательство извинилось перед Владимиром Маркиным и авторами публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники.
«Доля таких материалов мизерна, в чем можно убедиться при проверке с помощью соответствующих автоматизированных систем. При переиздании книги все эти недостатки будут устранены», — добавили в издательстве.
Отмечается, что «Эксмо» продолжает сотрудничество с Маркиным и готовится к публикации его второй книги.
Ранее журналисты «Новой газеты» Надежда Прусенкова и The New Times Илья Барабанов обнаружили дословные заимствования из своих текстов в книге Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России». При этом, сам Маркин отрицал использование отрывков из публикации Прусенковой. Представитель СК назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени.
Позднее Маркин извинился, объяснив свое высказывание эмоциональным днем.
«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», — написал он на личной странице в твиттере.
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