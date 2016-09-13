Издательство «Эксмо» ответило на обвинения в плагиате в адрес официального представителя Следственного Комитета Владимира Маркина.

Как сообщает издательство на своем сайте, выдержки из материалов СМИ были использованы в книге Маркина без ссылок вследствие технической ошибки.

«Очевидно, что автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге. При этом ссылки на источники предполагались. Выражаем сожаление, что в ходе подготовки книги к изданию в результате технической ошибки используемые материалы не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования», — говорится в сообщении «Эксмо».

Издательство извинилось перед Владимиром Маркиным и авторами публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники.

«Доля таких материалов мизерна, в чем можно убедиться при проверке с помощью соответствующих автоматизированных систем. При переиздании книги все эти недостатки будут устранены», — добавили в издательстве.

Отмечается, что «Эксмо» продолжает сотрудничество с Маркиным и готовится к публикации его второй книги.

Ранее журналисты «Новой газеты» Надежда Прусенкова и The New Times Илья Барабанов обнаружили дословные заимствования из своих текстов в книге Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России». При этом, сам Маркин отрицал использование отрывков из публикации Прусенковой. Представитель СК назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени.

Позднее Маркин извинился, объяснив свое высказывание эмоциональным днем.

«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», — написал он на личной странице в твиттере.