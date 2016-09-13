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Новости

1199 Издатель книги Маркина ответил на обвинения в плагиате

13.09.2016 Теги: маркин, следственный комитет, сми

Издательство «Эксмо» ответило на обвинения в плагиате в адрес официального представителя Следственного Комитета Владимира Маркина.

Как сообщает издательство на своем сайте, выдержки из материалов СМИ были использованы в книге Маркина без ссылок вследствие технической ошибки.

«Очевидно, что автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге. При этом ссылки на источники предполагались. Выражаем сожаление, что в ходе подготовки книги к изданию в результате технической ошибки используемые материалы не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования», — говорится в сообщении «Эксмо».

Издательство извинилось перед Владимиром Маркиным и авторами публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники.

«Доля таких материалов мизерна, в чем можно убедиться при проверке с помощью соответствующих автоматизированных систем. При переиздании книги все эти недостатки будут устранены», — добавили в издательстве.

Отмечается, что «Эксмо» продолжает сотрудничество с Маркиным и готовится к публикации его второй книги.

Ранее журналисты «Новой газеты» Надежда Прусенкова и The New Times Илья Барабанов обнаружили дословные заимствования из своих текстов в книге Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России». При этом, сам Маркин отрицал использование отрывков из публикации Прусенковой. Представитель СК назвал ее «никому не нужной журналистишкой» и обвинил в попытке «раскрутиться» на его имени.

Позднее Маркин извинился, объяснив свое высказывание эмоциональным днем.

«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», — написал он на личной странице в твиттере.


7 комментариев

4
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 18:49
Ага. Значит теперь издатели виноваты, значит больше не будем обзываться и обвинять достойных журналистов в пиаре на своём имени. Ну, ну...
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4
vlad celler , 13 сентября 2016 в 18:53
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
Конечно же,мы верим издательству,правда !
Разве может такой большой начальник,генерал российский,врать ?
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1
Nikolay Sokol , 13 сентября 2016 в 19:16
Конечно, нужно уволить корректора.
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3
sova sova , 13 сентября 2016 в 19:08
Печально. Печально, что издательство можно нагнуть "как простой инженер".
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0
Irina Voloshina , 13 сентября 2016 в 19:15
И чего все пристали к Маркину. Он, скорей всего, эту книгу в глаза не видел - не думаете же вы, что он сам её написал, в самом деле..
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0
Отто Гротеволь , 13 сентября 2016 в 19:29
Если кто-то сзади плюнул на мой фрак, дело моего лакея смыть этот плевок.
А.С. Пушкин.
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0
Василий Васильевич , 13 сентября 2016 в 19:39
Я щас взорвусь, как триста тонн тротила, ––
Во мне заряд нетворческого зла:
Меня сегодня Муза посетила, ––
Немного посидела и ушла*!
*******
********
Вот две строки –– я гений, прочь сомненья,
Даёшь восторги, лавры и цветы:
"Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты"!

В.В.
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