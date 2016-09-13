Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

722 МОК дисквалифицировал четверых российских спортсменов за допинг

13.09.2016 Теги: допинг, награда, спорт

Международный Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четверых российских спортсменов на Олимпиадах в Пекине и Лондоне после перепроверки их допинг-проб. Об этом говорится на сайте организации.

МОК лишил награды серебряного призера Игр-2008 в Пекине копьеметательницу Марию Абакумову. Также комитет аннулировал результаты легкоатлетов Инги Абитовой и Дениса Алексеева с Игр-2008 (последний получил бронзу в эстафете 400 метров), и велогонщицы Екатерины Гниденко, которые она показала на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После перепроверки допинг-проб выяснилось, что в них содержится запрещенное вещество туринабол.

Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.


4 комментария

0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 19:31
я так понимаю - это "привет" Путину за взлом базы данных WADA ?
Ответить 
1
Grahor Rootless , 13 сентября 2016 в 19:39
Это просто идет долговременная, затяжная кампания по перепроверке всех проб всех спортсменов новыми методами. И лишают медалей игроков самых разных стран. Просто в России о других странах в новостях писать не принято.
Ответить 
-1
Виктор Дремов , 13 сентября 2016 в 19:41
Неужели не надоел этот бред? Сколько можно в говне и моче копаться, придурки?
Ответить 
0
Grahor Rootless , 13 сентября 2016 в 19:53
*вздохнув* Дремов, вот вам самому постить не надоело? Вы же просто ходячий анекдот.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

128
Виктория Украинка: Так, а шо про ахметова и партии регионов не будет??? Или методичка не...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама