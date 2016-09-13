Международный Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четверых российских спортсменов на Олимпиадах в Пекине и Лондоне после перепроверки их допинг-проб. Об этом говорится на сайте организации.

МОК лишил награды серебряного призера Игр-2008 в Пекине копьеметательницу Марию Абакумову. Также комитет аннулировал результаты легкоатлетов Инги Абитовой и Дениса Алексеева с Игр-2008 (последний получил бронзу в эстафете 400 метров), и велогонщицы Екатерины Гниденко, которые она показала на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После перепроверки допинг-проб выяснилось, что в них содержится запрещенное вещество туринабол.

Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.