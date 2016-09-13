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Новости

284 WADA обвинило во взломе базы данных российских хакеров

13.09.2016 Теги: допинг, спорт

Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских хакеров во взломе собственной базы данных. Об этом говорится в заявлении организации.

В WADA подтвердили утечку данных, заявив, что за взлом ответственна группа хакеров Tsar Team, также известная под названием Fancy Bear. Как сообщили в организации, хакеры получили доступ к базе ADAMS, в которой содержались данные спортсменов.

«WADA осуждает эти продолжающиеся кибер-атаки, которые направлены на подрыв доверия к глобальной системе борьбы с допингом. Сотрудники правоохранительных органов проинформировали нас, что эти атаки совершались из России. Пусть будет известно, что эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», — заявил директор WADA Оливье Ниггли.

В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS. В организации указали, что Серена и Винус Уильямс, а также Симона Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«МОК решительно осуждает методы, целью которых является очернение чистых спортсменов. МОК подтверждает, что указанные спортсмены не нарушали антидопинговые правила во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро», — сказано в заявлении организации.

Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.


4 комментария

2
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 19:37
готовьтесь к очередным именам российских спортсменов - пойманных на допинге .
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2
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 19:48
Уже готовы. Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов дисквалифицировал четырех российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Дисквалифицированы легкоатлеты Мария Абакумова, Инга Абитова, Денис Алексеев и велогонщица Екатерина Гниденко...
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1
Anton Zuykov , 13 сентября 2016 в 19:44
российские хакеры...

кому ж еще-то придет в голову использовать медведя в кач-ве лого на сайте хакеров. Причем, медведь в маске, но сам похож на логотип единой россии. Эко их торкнуло-то....
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-2
Дмитрий Мв , 13 сентября 2016 в 19:54
Мерзкие российские хакеры опять используют незаконные методы и мешают покрывать невинные шалости братьев Вильямс))) Цырк уродов, блин...
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