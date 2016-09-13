Новости
284 WADA обвинило во взломе базы данных российских хакеров
Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских хакеров во взломе собственной базы данных. Об этом говорится в заявлении организации.
В WADA подтвердили утечку данных, заявив, что за взлом ответственна группа хакеров Tsar Team, также известная под названием Fancy Bear. Как сообщили в организации, хакеры получили доступ к базе ADAMS, в которой содержались данные спортсменов.
«WADA осуждает эти продолжающиеся кибер-атаки, которые направлены на подрыв доверия к глобальной системе борьбы с допингом. Сотрудники правоохранительных органов проинформировали нас, что эти атаки совершались из России. Пусть будет известно, что эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», — заявил директор WADA Оливье Ниггли.
В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS. В организации указали, что Серена и Винус Уильямс, а также Симона Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«МОК решительно осуждает методы, целью которых является очернение чистых спортсменов. МОК подтверждает, что указанные спортсмены не нарушали антидопинговые правила во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро», — сказано в заявлении организации.
Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Правительство России распространило продовольственное эмбарго на соль
В книге Владимира Маркина обнаружено еще одно заимствование
Хакеры взломали базу WADA и нашли допинг у сестер Уильямс и Симоны Байлс
Дойка с минусом
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)389
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве2615
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2221
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1514
-
Москва. День города: благоустройство и кино6646
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5078
Самое обсуждаемое
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
3. Выборы в Сирии? Опять же понятно, что вы не видели ни одного...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
Кстати, в связи с вьiшесказаньiм я всегда недоумевал по поводу...
Нас посчитают!
Так, а шо про ахметова и партии регионов не будет??? Или методичка не...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»108295
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»84114
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных66144
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария