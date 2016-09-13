Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1275 Задержанный за стрельбу из свадебного кортежа оказался сотрудником прокуратуры

13.09.2016 Теги: москва, прокуратура, следственный комитет, стрельба

Одним из фигурантов дела о стрельбе из свадебного кортежа в Москве оказался сотрудник региональной прокуратуры. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

Как установило следствие, водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, которые следовали в колонне по Каширскому шоссе, произвели многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна. В тот же день полиция задержала водителей, один из которых оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов. Его имя не называется.

Столичное управление Следственного комитета приняло к производству уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий (п.«а», ч.1, ст.213 УК РФ), «в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых».

Напомним, 11 сентября на юге столицы сотрудники правоохранительных органов остановили несколько автомобилей после сообщений очевидцев о звучавших из машин хлопках. В составе кортежа были автомобили марок Bentley, Maybach и Porsche. Позже в полиции сообщили, что у участников кортежа изъяли травматический пистолет и патроны к нему.


16 комментариев

5
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 20:16
когда сотрудники прокуратуры разъезжают на "Порше" или "Бентли" - это уже не диагноз российской власти , это некролог ...
Ответить 
1
Motors59 1 , 13 сентября 2016 в 20:35
Скажем так,украинские прокуроры не сильно отличаются от своих российских коллег,потому я бы на Вашем месте не язвил.
Ответить 
2
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 20:47
да никто и не язвит. Мы своих "бриллиантовых" в конце концов додавим, я думаю, никто не поспорит с тем, что у Украины шансов для этого больше. А российским прокурорам скоро придется еще и спасибо говорить, что только в воздух стреляли, а не по сторонам. Причем говорить поодиночке и шепотом, чтоб за несанкционированный митинг срок не получить
Ответить 
1
constantin akentiev , 13 сентября 2016 в 20:18
а чё, погулять нельзя?
Ответить 
3
Nail Timler , 13 сентября 2016 в 20:22
"оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов" - дайте угадаю - Чукотского Автономного Округа.
Это оне там так оленей называю ласково - "Bentley", "Maybach" и "Porsche".
Ответить 
3
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 20:24
"И не жаль этим пацанам такие автомобили по российскому бездорожью гонять?"-Это первый вопрос, который спрашивали меня иностранцы из первых стран мира при виде таких авто на наших дорогах.
Ответить 
2
Igor Karpov , 13 сентября 2016 в 21:05
Зед Фил , 13 сентября 2016 в 20:24
"И не жаль этим пацанам такие автомобили по российскому бездорожью гонять?"....

Ну так иностранцам, что бы купить подобный авто надо много-много работать, а у нас всё гораздо проще - получил табельный ствол - и крутись как хочешь. Легко пришло - легко ушло - ничего не жалко!
Кто покупает майбахи, а кто не определился с маркой авто - денюжки дома держит в коробках....
Ответить 
5
Berty V , 13 сентября 2016 в 20:34
"оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов. Его имя не называется."
Это какой-то новый, извращённый вид политкорректности. Это приносит только зло.
Все догадываются какой это регион. Именно такие вещи рождают ненависть.
Ответить 
3
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 20:49
"Это какой-то новый, извращённый вид политкорректности" нет, это новый вид засекреченной в мирное время информации, государственная тайна, ну, или, невмешательство в личную жизнь.
Ответить 
2
Igor Karpov , 13 сентября 2016 в 21:09
Berty V , 13 сентября 2016 в 20:34
"оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов. Его имя не называется."
"Это какой-то новый, извращённый вид политкорректности...."

Подозреваю что там присутствует и новая социальная группа - "сотрудники прокуратуры"
Ответить 
6
Дмитрий Мв , 13 сентября 2016 в 20:38
Так как я не хочу подставлять НГ нецензурщиной в комментах и не хочу сесть за разжигание ненависти к социальной группе "стреляющие на свадьбах прокуроры", то вот что я скажу: ****** ****, ****** *****! *****, ***** ** ***!
Ответить 
3
Владимир Василенко , 13 сентября 2016 в 20:55
вот что я скажу: ****** ****, ****** *****! *****, ***** ** ***!
++++++++++
С интересом прочел. Как Вам не стыдно !!!!!. Хорошо еще что модератор не сумел все это прочитать
Ответить 
3
Владимир Василенко , 13 сентября 2016 в 20:40
Сейчас быстренько разберутся, кто это настолько такой нежный, что обыкновенные выстрелы так сильно раздражают ? Прокурорская проверка обязательно это выявит и соответствующие меры будут приняты!
Ответить 
3
вася иванов , 13 сентября 2016 в 20:47
Афророссияне стреляют в Москве ? Это дно ?
Ответить 
1
Виктор Дремов , 13 сентября 2016 в 21:23
Какая то смесь цыганщины и тупого выпячивания своего «благополучия». Что за радость - испортить настроение всем окружающим? Езжай в свой аул и там делай «секир башка» и стреляй хоть в воздух, хоть в соседа.
Ответить 
1
Мои Пятькопеек , 13 сентября 2016 в 21:37
Огнестрельное оружие? Применение? А нельзя это списать на корпоративный обычай? (Перефразируя Искандера)
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

128
Виктория Украинка: Так, а шо про ахметова и партии регионов не будет??? Или методичка не...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама