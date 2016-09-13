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1275 Задержанный за стрельбу из свадебного кортежа оказался сотрудником прокуратуры
Одним из фигурантов дела о стрельбе из свадебного кортежа в Москве оказался сотрудник региональной прокуратуры. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.
Как установило следствие, водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, которые следовали в колонне по Каширскому шоссе, произвели многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна. В тот же день полиция задержала водителей, один из которых оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов. Его имя не называется.
Столичное управление Следственного комитета приняло к производству уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий (п.«а», ч.1, ст.213 УК РФ), «в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых».
Напомним, 11 сентября на юге столицы сотрудники правоохранительных органов остановили несколько автомобилей после сообщений очевидцев о звучавших из машин хлопках. В составе кортежа были автомобили марок Bentley, Maybach и Porsche. Позже в полиции сообщили, что у участников кортежа изъяли травматический пистолет и патроны к нему.
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