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Новости

1229 Минфин предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам до 2019 года

13.09.2016 Теги: минфин, пенсионеры

Минфин России предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2017-2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Таким образом планируется снизить зависимость бюджетов «государственных внебюджетных фондов России от трансфертов из федерального бюджета».

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году и ее двухэтапном увеличении для неработающих. 

Тем не менее, вторую в году индексацию пенсий для работающих пенсионеров правительство решило заменить единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.

Кроме того, вице-премьер Ольга Голодец сообщила о планах заморозить накопительную часть пенсий на три года.


15 комментариев

4
Berty V , 13 сентября 2016 в 20:37
Голосуйте за Едро - самую справедливую партию страны!
Её забота о пенсионерах поражает воображение.
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0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 20:56
http://www.fresher.ru/2016/09/...
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6
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 20:44
Пусть все, кто хотел индексацию пенсии, но при этом повторял мантру "Крымнаш" теперь оденут футболочку со смеющимися искандерами и расскажут о том, что санкции не действуют.
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5
Дмитрий Кузьмин , 13 сентября 2016 в 21:10
Ни "не действуют" , а "нам только на пользу"
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6
Олег Илиев , 13 сентября 2016 в 20:45
Пенсионеры, вам пипец!
Сказала Ольга Голодец.
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4
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 21:14
Минфин предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам до 2019 года.
А Медведев сказал, что с 2017 года пенсии будут проиндексированы по результатам инфляции ВСЕМ пенсионерам.
И кто же интересно вводит пенсионеров в заблуждение?
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1
Berty V , 13 сентября 2016 в 21:38
Когда говорит Медведев, Петросян отчётливо понимает, что ему пора на пенсию: так отливать в граните ему не суждено.
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5
Дмитрий Мв , 13 сентября 2016 в 20:50
А нефиг превышать срок дожития и статистику с показателями портить!
Ответить 
5
Виктор Тарасов , 13 сентября 2016 в 20:52
Минфин России предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2017-2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.


Минфин предлагает не индексировать пенсии в 2017-2019 годах, а после 2019 года не выплачивать пенсии вообще, а открыть для пенсионеров спецстоловые с питанием по спецкарточкам. И вообще рассмотреть вопрос нужно ли содержать эту категорию граждан и расширить площади на кладбищах с улучшением их планировки.
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7
Nail Timler , 13 сентября 2016 в 20:53
"Минфин предложил ..." - уже звучит как "Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны ..."
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2
Berty V , 13 сентября 2016 в 21:45
Хорошее наблюдение))
А когда говорит Голодец, каждый пенсионер знает - снова предлагает отнять деньги.
Похоже скоро выпустит монографию "1000 и один способ сравнительно честного изъятия денег у пенсионеров".
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5
Дмитрий Кузьмин , 13 сентября 2016 в 21:08
А я предлагаю сократить высший чиновничий аппарат, сократить расходы на вооружение в шесть раз до 5% от бюджета, сократить полицию за счет расформирования всяких там оперативных полков, сократить Роснацгвардию раза в четыре, ратифицировать международную конвенцию по борьбе с коррупцией, ввести удержание подоходного налога не при начислении зарплаты, а при покупке товаров и услуг.
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3
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 21:16
вы чего? а толпы обам из США, бандеровцев из Украины, гейропейцев из прогнившего Запада - кто ж от них защищать народ России, Крыма, Донбасса и Сирии будет, если выполнить ваше пожелание? А сколько пикетов несогласованных в стране жить спокойно мешает? Нужно же как-то уговаривать прекращать голодовку шахтеров из Гуково, силовики как раз самое оно для этого. Вон пока мы тут с вами общаемся уже ученые бузить начали.
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0
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 21:55
После 2018 - хоть потоп. Всё равно уже ничего не изменишь.
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0
александра панова , 13 сентября 2016 в 22:00
Хорошие перспективы ждут почти 50 млн пенсионеров, так надоели эти пенсионеры, сумасшедшие, надо же, они жить хотят!
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