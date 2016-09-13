Минфин предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам до 2019 года.

Минфин России предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2017-2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Таким образом планируется снизить зависимость бюджетов «государственных внебюджетных фондов России от трансфертов из федерального бюджета».

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году и ее двухэтапном увеличении для неработающих.

Тем не менее, вторую в году индексацию пенсий для работающих пенсионеров правительство решило заменить единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.

Кроме того, вице-премьер Ольга Голодец сообщила о планах заморозить накопительную часть пенсий на три года.