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Новости

261 В Кремле исключили причастность Москвы к взлому базы данных WADA

13.09.2016 Теги: допинг, песков, спорт

В Кремле исключили причастность российских властей или спецслужб ко взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о причастности официальной Москвы, правительства и спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».

«Но, с другой стороны, подобные голословные обвинения не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным. Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил слова Владимира Путина о звучавших в адрес России обвинениях в хакерских атаках.

«Он сказал, что современные хакеры работают таким образом, что они перенаправляют свои действия через любые третьи страны, поэтому так поверхностно судить, безусловно, нельзя», — отметил Песков.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. В агентстве сообщили, что за взлом ответственна группа хакеров Tsar Team, также известная под названием Fancy Bear. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

Напомним, во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.


9 комментариев

3
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 21:03
очередной ихтамнет
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3
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 21:04
исключили то исключили , да кто ж поверит ....
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3
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 21:09
Ну хотя бы один раз честно сказали, ну случилось, были неправы, каемся...
Так нет же, опять этот бред, что мы непричастны....
Скучно всё это... и противно...
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1
Оксана Шевченко , 13 сентября 2016 в 21:20
Я бы перефразировала "Ну хотя бы один раз хоть что-то честно сказали, вообще хоть о чем-то правду, хотя бы о погоде на улице"
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0
Доктор Ольга , 13 сентября 2016 в 21:32
А теперь даже если скажут правду, никто не поверит. Это как в притче о пастушке и волках....
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0
Алексей Неважно(Киев) , 13 сентября 2016 в 21:27
выффсёврётинастамнет
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0
Мои Пятькопеек , 13 сентября 2016 в 21:33
Главное, нахрена было лезть??? тем более, даже свалить не на кого. А пользы??? Нет, это же почерк, блин!!!
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0
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 21:34
... пескову можно верить больше чем лаврову (РОВНО, НА ОДНИ - ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ !)
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0
Виктор Отман , 13 сентября 2016 в 21:58
Что ж оправдываться? Ведь сказал нацлидер, что неважно, кто взломал, важно, что стало известно...
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