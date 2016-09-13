В Кремле исключили причастность российских властей или спецслужб ко взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о причастности официальной Москвы, правительства и спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».

«Но, с другой стороны, подобные голословные обвинения не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным. Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил слова Владимира Путина о звучавших в адрес России обвинениях в хакерских атаках.

«Он сказал, что современные хакеры работают таким образом, что они перенаправляют свои действия через любые третьи страны, поэтому так поверхностно судить, безусловно, нельзя», — отметил Песков.