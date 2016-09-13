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Новости

125 ВВС США уничтожили завод ИГ по производству химического оружия

13.09.2016 Теги: ирак, исламское государство, сша

Авиация США в Ираке в результате бомбардировки уничтожила объект, принадлежащий запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», на котором производились отравляющие газы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на генерал-лейтенанта ВС США Джеффри Хэрриджина.

По словам Хэрриджа, это объект «представляющий серьезную химическую угрозу» для жителей Ирака. Так, на территории бывшего фармацевтического предприятия «Исламское государство» производило хлорин и иприт.

Где именно в Ираке располагалась цель не уточняется.

Ранее стало известно, что в рядах ИГ есть исследовательская группа, которая самостоятельно производит иприт и совершенствует технологии производства террористами химического оружия. По другим версиям, террористы получили доступ к запасам химического оружия на территории Сирии или Ирака.

Напомним, в феврале лабораторные тесты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что ИГ использовало иприт в ходе боев с курдами в Ираке.

В сентябре 2014 года иракские политики также заявляли о применении террористами ИГ химического оружия. По словам депутата парламента Ирака Али эль-Будейри, в результате одной такой атаки погибли свыше 300 иракских военнослужащих. 


1 комментарий

0
tchistiakov boris , 13 сентября 2016 в 21:51
а "братская технология" досталась по наследству со времён миролюбивого ссср ?
её бы теперь уичтожить !
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