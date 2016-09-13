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38 В Татарстане социологи не включили в предвыборный опрос кандидата от «Яблока»
Фонд «Общественное мнение – Татарстан» не включил в предвыборный опрос кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», специального корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина.
Опрос проводился с 23 августа по 5 сентября. В результате исследования выяснилось, что за «Единую Россию» готовы отдать свой голос 71% жителей Татарстана, в свою очередь оппозиционные «Парнас» и «Яблоко» получили менее 1 процента. Позже стало известно, что в опросном листе не было фамилии Муртазина, так как его регистрация была отменена Верховным судом Татарстана.
Однако решение суда было оглашено 1 сентября, а опрос начался на 9 дней раньше. Еще раньше, надо полагать, готовились опросные листы. Выходит, вопрос о снятии с выборов кандидата от оппозиции был предрешен, и социологам об этом было известно.
Решение Верховного суда Татарстана об отмене регистрации Муртазина, якобы указавшего о себе недостоверные данные, в законную силу не вступило. Апелляция на этот вердикт будет рассмотрена Верховным судом 14 сентября. Как отмечае Муртазин, на сегодняшний день он является полноправным кандидатом и полагает, что интерес к нему избирателей достаточно высок.
Автор
Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»
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