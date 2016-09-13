Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

38 В Татарстане социологи не включили в предвыборный опрос кандидата от «Яблока»

13.09.2016 Теги: выборы, татарстан

Фонд «Общественное мнение – Татарстан» не включил в предвыборный опрос кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», специального корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина.

Опрос проводился с 23 августа по 5 сентября. В результате исследования выяснилось, что за «Единую Россию» готовы отдать свой голос 71% жителей Татарстана, в свою очередь оппозиционные «Парнас» и «Яблоко» получили менее 1 процента. Позже стало известно, что в опросном листе не было фамилии Муртазина, так как его регистрация была отменена Верховным судом Татарстана.

Однако решение суда было оглашено 1 сентября, а опрос начался на 9 дней раньше. Еще раньше, надо полагать, готовились опросные листы. Выходит, вопрос о снятии с выборов кандидата от оппозиции был предрешен, и социологам об этом было известно.

Решение Верховного суда Татарстана об отмене регистрации Муртазина, якобы указавшего о себе недостоверные данные, в законную силу не вступило. Апелляция на этот вердикт будет рассмотрена Верховным судом 14 сентября. Как отмечае Муртазин, на сегодняшний день он является полноправным кандидатом и полагает, что интерес к нему избирателей достаточно высок.


2 комментария

1
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 21:53
главное - едросов не забыли ...
Ответить 
0
5kopeek FreukenBok , 13 сентября 2016 в 22:00
Это ж надо так бояться ...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

128
Виктория Украинка: Так, а шо про ахметова и партии регионов не будет??? Или методичка не...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама