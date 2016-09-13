Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

437 В США назвали взлом базы данных WADA попыткой оклеветать спортсменов

13.09.2016 Теги: допинг, сша, хакеры

Спортсмены из США получили разрешение Всемирного антидопингового агентства (WADA) на применение запрещенных препаратов в терапевтических целях.  Соответствующее заявление опубликовало Американское антидопинговое агентство (USADA).

В сообщении говорится, что спортсмены в каждой ситуации сделали все, чтобы получить разрешение на использование необходимых медикаментов в рамках существующих мировых правил.

Разрешение было признано самим USADA, а также международными спортивными федерациями и  Международным олимпийским комитетом.

«Немыслимо, что в Олимпийском движении хакеры незаконно получают конфиденциальную медицинскую информацию в попытке оклеветать спортсменов», — заявили в USADA.

Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.

Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. В агентстве сообщили, что за взлом ответственна группа хакеров Tsar Team, также известная под названием Fancy Bear. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».


3 комментария

0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 21:52
Путин нарывается где только можно ... (слова Лаврова) ...
Ответить 
0
Lenty Vini , 13 сентября 2016 в 21:52
Путин нарывается где только можно ... (слова Лаврова) ...
Ответить 
0
Виктор Дремов , 13 сентября 2016 в 21:53
На воре и шапка горит!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

128
Виктория Украинка: Так, а шо про ахметова и партии регионов не будет??? Или методичка не...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама