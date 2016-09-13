Спортсмены из США получили разрешение Всемирного антидопингового агентства (WADA) на применение запрещенных препаратов в терапевтических целях. Соответствующее заявление опубликовало Американское антидопинговое агентство (USADA).

В сообщении говорится, что спортсмены в каждой ситуации сделали все, чтобы получить разрешение на использование необходимых медикаментов в рамках существующих мировых правил.

Разрешение было признано самим USADA, а также международными спортивными федерациями и Международным олимпийским комитетом.

«Немыслимо, что в Олимпийском движении хакеры незаконно получают конфиденциальную медицинскую информацию в попытке оклеветать спортсменов», — заявили в USADA.

Ранее во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.

Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. В агентстве сообщили, что за взлом ответственна группа хакеров Tsar Team, также известная под названием Fancy Bear. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».