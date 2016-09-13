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511 РБК сообщил о скорой отставке куратора Госдумы в Кремле
Заместитель начальника управления по внутренней политике Администрации президента России Радий Хабиров уйдет в отставку после выборов в Госдуму. Об этом РБК сообщили два осведомленных источника.
Как рассказали собеседники издания, Хабиров уже подал заявление об отставке и покинет свой пост 19 сентября. Один из источников отметил, что назначение нового куратора новому составу Госдумы вполне логично.
Кто сменит Хабирова на этом посту неизвестно. Также собеседники издания не уточнили, чем будет заниматься Хабиров после отставки. Один из них предположил, что нынешний куратор Госдумы уйдет в систему исполнительной власти.
По словам экс-главы управления президента по внутренней политике Константина Костина, должность куратора Госдумы подразумевает взаимодействие с фракциями на всех уровнях, «формальные и неформальные коммуникации».
«В том числе в рамках президентской повестки он выполняет функцию коммуникатора и между разными думскими фракциями при принятии совместных решений и законодательных инициатив», — пояснил Костин.
Радий Хабиров занимает должность замначальника управления внутренней политики Администрации президента с 2009 года. До этого он, начиная с 2003 года, руководил администрацией президента Башкирии.
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