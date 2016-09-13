Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям города «думать про свою душу» в ответ на просьбу построить поликлинику вместо очередной церкви. Диалог мэра с горожанами приводит портал «Новый Калининград».

Во время встречи с жителями новых домов на улице Левитана мэра спросили, для чего огородили участок земли. «Под строительство поликлиники?» — предположили жители.

Ярошук ответил, что на этом месте запланировано строительство православного храма, в то время как возведение поликлиники находится вне компетенции муниципалитета.

«Уже перебор с этими церквями. Пусть церковь поликлинику нам построит. Мы к ним приходим, они гуманные. Вот и пускай сделают, а церковь мы и сами найдем», — заметили жители.

«Вы прекратите тут, перебор! Вы про душу свою думайте», — ответил мэр.

Согласно официальной информации на сайте мэрии города, в Калининграде действуют 59 религиозных организаций.