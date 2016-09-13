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640 Мэр Калининграда посоветовал думать о душе в ответ на просьбу построить поликлинику вместо церкви
Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям города «думать про свою душу» в ответ на просьбу построить поликлинику вместо очередной церкви. Диалог мэра с горожанами приводит портал «Новый Калининград».
Во время встречи с жителями новых домов на улице Левитана мэра спросили, для чего огородили участок земли. «Под строительство поликлиники?» — предположили жители.
Ярошук ответил, что на этом месте запланировано строительство православного храма, в то время как возведение поликлиники находится вне компетенции муниципалитета.
«Уже перебор с этими церквями. Пусть церковь поликлинику нам построит. Мы к ним приходим, они гуманные. Вот и пускай сделают, а церковь мы и сами найдем», — заметили жители.
«Вы прекратите тут, перебор! Вы про душу свою думайте», — ответил мэр.
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Согласно официальной информации на сайте мэрии города, в Калининграде действуют 59 религиозных организаций.
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