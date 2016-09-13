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Новости

640 Мэр Калининграда посоветовал думать о душе в ответ на просьбу построить поликлинику вместо церкви

13.09.2016 Теги: калининград, медицина, мэр, церковь

Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям города «думать про свою душу» в ответ на просьбу построить поликлинику вместо очередной церкви. Диалог мэра с горожанами приводит портал «Новый Калининград».

Во время встречи с жителями новых домов на улице Левитана мэра спросили, для чего огородили участок земли. «Под строительство поликлиники?» — предположили жители.

Ярошук ответил, что на этом месте запланировано строительство православного храма, в то время как возведение поликлиники находится вне компетенции муниципалитета.

«Уже перебор с этими церквями. Пусть церковь поликлинику нам построит. Мы к ним приходим, они гуманные. Вот и пускай сделают, а церковь мы и сами найдем», — заметили жители.

«Вы прекратите тут, перебор! Вы про душу свою думайте», — ответил мэр.

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Согласно официальной информации на сайте мэрии города, в Калининграде действуют 59 религиозных организаций.


4 комментария

3
andy klimens , 13 сентября 2016 в 23:35
видать мэр-то с ПГМ:)
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1
Макар Следопытов , 13 сентября 2016 в 23:49
надо бы мэра отправить в Крым, грязевые ванны попринимать - к земле попривыкнуть...
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0
Олег Коротаев , 13 сентября 2016 в 23:37
Один, думающий о душе, уже под следствием, может и для этого есть "пакет с деньгами" , что бы появилось время подумать о душе.
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0
Алексей ТТТ , 13 сентября 2016 в 23:53
А зачем поликлиника? Вот же дремучий народ. Поставьте свечку за свое здоровье.
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