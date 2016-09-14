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525 На Украине возбудили уголовное дело против главы МВД Авакова
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире «24 канала» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы МВД страны Арсена Авакова.
«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия, — ред.) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые», — сказал он, не уточнив, по какой статье оно было возбуждено (цитата по ТАСС).
26 августа глава «Партии простых людей» Сергей Каплин внес в Верховную раду постановление об отставке Арсена Авакова. Как следует из пояснительной записки, «органы внутренних дел под руководством Авакова А.Б. продемонстрировали «несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом». Заявитель также отметил, что «в Украине раскрывается только одно преступление из десяти», «показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям, выросли до 30%, а уровень раскрываемости упал до 10% по сравнению с показателями за прошлые годы».
Напомним, в декабре прошлого года Арсен Аваков подал иск о защите чести и достоинства против губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после перепалки на заседании Национального совета реформ. Тогда министр внутренних дел задал губернатору Одессы вопрос о приватизации Одесского припортового завода. В ходе стычки Саакашвили заявил «у меня в отличие от вас (Авакова — ред.) денег нет, зато у меня есть совесть и репутация». В ответ Аваков плеснул ему водой в лицо.
Впоследствии Аваков рассказал, что Саакашвили предлагал ему возглавить кабинет министров. «Саакашвили за пару дней до того, как публично назвать меня вором и угоститься стаканом воды за хамство, сидел в моем кабинете и предлагал: «Давай договариваться. Давай ты будешь премьером, а я — первым вице-премьером. Ты же самый успешный министр», — сказал министр.
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