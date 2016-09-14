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1446 В Якутии медведь задрал геолога «Алроса»
В Якутии медведь напал на группу геологов алмазодобывающей компании «Алроса», в результате один человек погиб. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны природы республики.
По данным ведомства, нападение произошло на территории особо охраняемой природной хоны «Очума». После произошедшего было проведено оперативное совещание, по итогам которого было принято решение «о немедленном изъятии хищного животного».
Позже в министерстве сообщили, что охотник, вылетевший на место для отстрела медведя, убил животное.
«Только что в Министерство охраны природы Якутии поступила информация об отстреле медведя, напавшего на человека. Отстрел хищника был воспроизведен к 13:00 часов (к 7:00 по московскому времени, — ред.), охотоведом ГКУ “Госохотохраны” Минприроды РС(Я) Алексеем Семеновым при участии двух охотников с собаками, вылетевших сегодня утром на место происшествия. Расследование дела по факту нападения хищного животного на человека продолжается. Останки сотрудника Ботуобинского ГРЭ АК “Алроса” были обнаружены на месте отстрела медведя», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на инспекцию особо охраняемых природных территорий района, когда медведь напал на мужчину, он позвал на помощь своих коллег, однако они «увидели лишь растерзанное тело и убегавшего медведя».
Вместе с тем ТАСС со ссылкой на Министерство охраны природы республики передавало, что когда геологи сообщили об инциденте, они уточнили, что не нашли пропавшего мужчину.
«Поздно вечером 12 сентября члены геологической экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на шум, они увидели силуэт медведя и обнаружили следы крови», — сообщили агентству в ведомстве.
Об инциденте геологи смогли сообщить только утром, они позвонили по спутниковому телефону и сказали, что не могут найти пропавшего коллегу.
По данным департамента охотничьего хозяйства Якутии, в республике отмечается резкий рост количества медведей. Дикие животные перестали бояться людей и очень близко подходят к населенным пунктам. Численность бурого медведя в регионе возросла до уровня 1960-х годов и составляет примерно 18,5 тысячи особей, тогда как в 1990-е годы их насчитывалось около 10 тысяч.
В ведомстве добавили, что, судя по роликам в интернете, работники нефтегазовой и горнорудной промышленности подкармливают медведей. Животное привыкает к постоянному источнику дармовой пищи, а когда лишается его, начинает вламываться в избушки или вахтовые домики.
В 2015 году в Якутии пришлось ликвидировать 48 медведей. «В конечном счете, в отстреле данных животных виноваты были люди», — отметили в ведомстве.
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