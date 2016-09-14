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Новости

247 Во Владивостоке возбудили дело из-за невыплаты морякам зарплаты

14.09.2016 Теги: владивосток, зарплаты, следственный комитет, уголовное дело

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты семи морякам судна «Yeruslan», сообщается на сайте ведомства.

Следватели возбудили дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

«По данным следствия, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года работодателем не производилась выплата заработной платы морякам судна “Yeruslan”, при наличии реальной возможности ее выплаты. Сумма общей задолженности превысила 16 тыс. долларов США», — сообщили в пресс-службе.

Следователи установили, что судном «Yeruslan» владеет японская компания Claner Shipping Limited, которая занимается грузоперевозкой.

Как отмечается в сообщении СКР, руководство компании не платило зарплату морякам из личной заинтересованности, которая заключалась в трате денег, предназначенных на зарплату, на осуществление коммерческой деятельности Claner Shipping Limited.

В настоящее время судно «Yeruslan» находится на рейде в порту Владивостока. 


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