Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты семи морякам судна «Yeruslan», сообщается на сайте ведомства.

Следватели возбудили дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

«По данным следствия, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года работодателем не производилась выплата заработной платы морякам судна “Yeruslan”, при наличии реальной возможности ее выплаты. Сумма общей задолженности превысила 16 тыс. долларов США», — сообщили в пресс-службе.

Следователи установили, что судном «Yeruslan» владеет японская компания Claner Shipping Limited, которая занимается грузоперевозкой.

Как отмечается в сообщении СКР, руководство компании не платило зарплату морякам из личной заинтересованности, которая заключалась в трате денег, предназначенных на зарплату, на осуществление коммерческой деятельности Claner Shipping Limited.

В настоящее время судно «Yeruslan» находится на рейде в порту Владивостока.