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247 Во Владивостоке возбудили дело из-за невыплаты морякам зарплаты
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты семи морякам судна «Yeruslan», сообщается на сайте ведомства.
Следватели возбудили дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
«По данным следствия, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года работодателем не производилась выплата заработной платы морякам судна “Yeruslan”, при наличии реальной возможности ее выплаты. Сумма общей задолженности превысила 16 тыс. долларов США», — сообщили в пресс-службе.
Следователи установили, что судном «Yeruslan» владеет японская компания Claner Shipping Limited, которая занимается грузоперевозкой.
Как отмечается в сообщении СКР, руководство компании не платило зарплату морякам из личной заинтересованности, которая заключалась в трате денег, предназначенных на зарплату, на осуществление коммерческой деятельности Claner Shipping Limited.
В настоящее время судно «Yeruslan» находится на рейде в порту Владивостока.
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