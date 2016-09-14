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Новости

1058 На счетах членов семьи Захарченко в Швейцарии обнаружили 300 млн евро

14.09.2016 Теги: арест, задержания, коррупция, мвд, уголовное дело

На швейцарских счетах у членов семьи врио начальника отдела «Т» главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко обнаружили 300 млн. евро, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — 53-летнего отца Дмитрия Захарченко.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Это  колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах “Нота-банка”, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник «Росбалта»

Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. В ходе обысков в квартире у него изъяли более 120 млн евро (8 млрд рублей). Сообщалось, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка. Как заявил сам Захарченко, деньги не имеют к нему никакого отношения, поскольку их забрали из квартиры сестры. 

Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение». Ту же версию Захарченко повторил и на суде, когда ему избирали меру пресечения: «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было».

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца, до 8 ноября. Защита просила отпустить его под домашний арест или залог в 70 млн руб., но суд отклонил это ходатайство. Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест. 

Вслед за этим министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.


7 комментариев

2
Коля Ишаков , 14 сентября 2016 в 09:38
Скорее всего Захарченко копил деньги на виолончели для неимущих.... что творится, как же далее жить честному полицейскому и членам его семьи....
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1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 09:52
это очень нехорошее для Захарченко известие .... нашкирять такие деньги он не мог - был лишь хранителем , а тут такой облом - всплыли счета в Швейцарии ... получается - накрысятничал у доверителей ? - не жилец он , ох , не жилец !
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3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 09:38
а говорят - "Денег нет!" - деньги то российские есть , только хозяева у них поменялись ... и место нахождения .. как рекомендует тролль Коротаев - завидуйте молча !
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-4
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 09:46
Ну вот и деньги на автопром нашлись
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3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 09:49
на швейцарский автопром ?
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1
Konst Konst , 14 сентября 2016 в 09:49
Пхахахаха)))
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2
Konst Konst , 14 сентября 2016 в 09:49
"Защита просила отпустить его под домашний арест или залог в 70 млн руб."
70 000 000 ряпчиков. Да их в одно СИЗО сажать надо - и защиту, и нещасного бедного брата богатой сестры.
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