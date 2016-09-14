Новости
1058 На счетах членов семьи Захарченко в Швейцарии обнаружили 300 млн евро
На швейцарских счетах у членов семьи врио начальника отдела «Т» главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко обнаружили 300 млн. евро, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — 53-летнего отца Дмитрия Захарченко.
«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах “Нота-банка”, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник «Росбалта»
Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. В ходе обысков в квартире у него изъяли более 120 млн евро (8 млрд рублей). Сообщалось, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка. Как заявил сам Захарченко, деньги не имеют к нему никакого отношения, поскольку их забрали из квартиры сестры.
Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение». Ту же версию Захарченко повторил и на суде, когда ему избирали меру пресечения: «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было».
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца, до 8 ноября. Защита просила отпустить его под домашний арест или залог в 70 млн руб., но суд отклонил это ходатайство. Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест.
Вслед за этим министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Мэр Калининграда посоветовал думать о душе в ответ на просьбу построить поликлинику вместо церкви
Между адом и раем
Про людей
Пять сайтов обошли в России «Первый канал» по охвату аудитории
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)900
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве2951
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2346
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1551
-
Москва. День города: благоустройство и кино6702
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5101
Самое обсуждаемое
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
3. Выборы в Сирии? Опять же понятно, что вы не видели ни одного...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
Вася суров, но справедлив? Не так ли Вася? А скажи ка на милость...
Нас посчитают!
ВИКТОРИЯ УКРАИНКА , 13 сентября 2016 в 18:58: Фу ты господи!)))...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»111370
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»87925
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных71244
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев