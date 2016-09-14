На швейцарских счетах у членов семьи врио начальника отдела «Т» главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко обнаружили 300 млн. евро, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — 53-летнего отца Дмитрия Захарченко.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах “Нота-банка”, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник «Росбалта»

Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. В ходе обысков в квартире у него изъяли более 120 млн евро (8 млрд рублей). Сообщалось, что найденные деньги — часть суммы, выведенной из активов «Нота-банка», лишенного в ноябре 2015 года лицензии. Захарченко якобы взял похищенные средства на хранение у одного из топ-менеджеров банка. Как заявил сам Захарченко, деньги не имеют к нему никакого отношения, поскольку их забрали из квартиры сестры.

Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение». Ту же версию Захарченко повторил и на суде, когда ему избирали меру пресечения: «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было».

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца, до 8 ноября. Защита просила отпустить его под домашний арест или залог в 70 млн руб., но суд отклонил это ходатайство. Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест.

Вслед за этим министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.