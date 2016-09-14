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Новости

1077 Руководителя сети «ЦентрОбувь» объявили в федеральный розыск

14.09.2016 Теги: банк, мвд, мошенничество, уголовное дело

Следователи МВД России по Москве объявили в федеральный розыск одного «из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Предпринимателя подозревают в хищении крупной суммы денег у одного из банков. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По данным РИА Новости, речь идет о Сергее Ломакине, одном из крупнейших акционеров фирмы «ЦентрОбувь». Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что его подозревают в невыплате кредитов, взятых в «Газпромбанке».

«Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены на другие цели», — сказал он.

В мае 2016 года стало известно, что в отношении руководства сети магазинов «Центробувь» по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования). 

Уголовное расследование было начато по инициативе одного из крупнейших кредиторов обувной компании — «Газпромбанка», который заподозрил компанию в мошенничестве. Как сообщал «Коммерсантъ», в 2013–2014 годах банк открыл кредитную линию для ООО «ЦентрО» (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») и «ТД «ЦентрОбувь» для финансирования их хозяйственной деятельности. Заемщики предоставили банку поручительства друг за друга. 

В 2016 году истек срок возврата средств, и у компаний образовалась задолженность перед «Газпромбанком» в размере 8,6 млрд руб. В Банке заподозрили, что часть полученных обувной сетью в кредит средств была выведена.

Основанная в 1992 году компания «Торговый Дом “ЦентрОбувь”» является крупнейшим обувных ритейлеров, в сеть входит порядка полутора тысяч торговых точек.


4 комментария

1
sova sova , 14 сентября 2016 в 10:57
Руководителя обувной сети объявили в федеральный розыск
**************
))) Запахло паленым. Дарю правоохренителям версию: в его-то коробках из-под обуви возили бабки с желтой бандеролькой. (Грузили в белые Камазы. Не гонять же из после тушенки калибра 120 мм - порожняком?))
Потом произошла депортация. Кои-то коробки чудесным образом материализовались у шкапчиках главного таможенника. А кои - у Захарченки в нехорошей квартире. И за всем этим наблюдает лично "Обамкачмо". Отморозок же! Уходит он с позором. "Трамп придет - порядок наведет". Так что - все правильно, все сходится. Пазл сложился!! Наш-то Донреба - герой. Снова всех переиграл!))
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-1
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 11:21
SOVA SOVA , 14 сентября 2016 в 10:57
----
Что вы такое забористое курите?)))))))
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1
sova sova , 14 сентября 2016 в 11:48
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 11:21
... Что вы такое забористое курите?)))))))
***********
Да, это не я такое курю. Это наши правоохренители. Я не удивлюсь, если завтра он признается, что еще в студенчестве копал на пару с Березовским тоннель от Бомбея до Лондона (с ответвлением в Москву)).
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1
Фотий Ту , 14 сентября 2016 в 11:47
Всех обул и скрылсо.
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