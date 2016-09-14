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1077 Руководителя сети «ЦентрОбувь» объявили в федеральный розыск
Следователи МВД России по Москве объявили в федеральный розыск одного «из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Предпринимателя подозревают в хищении крупной суммы денег у одного из банков. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
По данным РИА Новости, речь идет о Сергее Ломакине, одном из крупнейших акционеров фирмы «ЦентрОбувь». Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что его подозревают в невыплате кредитов, взятых в «Газпромбанке».
«Следствие подозревает, что средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены на другие цели», — сказал он.
В мае 2016 года стало известно, что в отношении руководства сети магазинов «Центробувь» по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Уголовное расследование было начато по инициативе одного из крупнейших кредиторов обувной компании — «Газпромбанка», который заподозрил компанию в мошенничестве. Как сообщал «Коммерсантъ», в 2013–2014 годах банк открыл кредитную линию для ООО «ЦентрО» (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») и «ТД «ЦентрОбувь» для финансирования их хозяйственной деятельности. Заемщики предоставили банку поручительства друг за друга.
В 2016 году истек срок возврата средств, и у компаний образовалась задолженность перед «Газпромбанком» в размере 8,6 млрд руб. В Банке заподозрили, что часть полученных обувной сетью в кредит средств была выведена.
Основанная в 1992 году компания «Торговый Дом “ЦентрОбувь”» является крупнейшим обувных ритейлеров, в сеть входит порядка полутора тысяч торговых точек.
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