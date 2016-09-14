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Новости

1033 Васильева уволила из Минобрнауки автора идеи о лишении ученой степени через суд

14.09.2016 Теги: диссернет, законопроекты, минобрнауки, образование, плагиат, увольнения, ученые

Министр образования Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, который предлагал лишать ученых степеней на основе судебного решения, сообщает ТАСС.

«Я провела внутреннюю проверку, что произошло реально. Выяснилось, что один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента (аттестации научных и научно-педагогических работников — ред.), ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу. Он уволен, потому что люди так не работают», — сказала министр.

Васильева объяснила произошедшее «человеческим фактором». По ее словам, инцидент произошел из-за того, что сотрудник занял свой пост не так давно и «каких-то вещей не понимал». 

Министр также пояснила, что законопроект Минобрнауки был призван предоставить право защиты диссертации на английском языке для иностранцев, приглашенных в Россию для проведения научных исследований. 

«Допустим, ученый в каком-то институте хочет защитить диссертацию, работая в России. И вопрос был в том, можно ли это сделать на английском языке. Это единственные поправки, которые должны были вноситься», — отметила Васильева.

Она добавила. что основной задачей законопроекта является совершенствование системы государственной научной аттестации. 

«Недопустимо принимать какие-либо нормы, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых», — сказала Васильева.

Напомним, Минобрнауки предложило внести поправку в Положение о присуждении ученых степеней 8 сентября. Согласно документу, подавать заявление о лишении ученой степени из-за некорректных заимствований смогут только те, кто выиграл у плагиатора суд за авторские права. 

По словам сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина, если поправка будет принята, сообщество «Диссернет» больше не сможет жаловаться ВАК на авторов, которые списали свои научные работы.

Впоследствии Совет по науке при Минобрнауки выразил «категорическое несогласие» с данным проектом. Авторы заявления отметили, что «в случае принятия он (законопроект, — ред.) нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу».

 


4 комментария

1
Кот Сибирский , 14 сентября 2016 в 11:46
не возможно в россии защитить диссертацию на заплатив взятку .
эта сфера уже много лет назад приватизирована околонаучными шустрилами.
ВАК это одна из первых сфер в которой была проведена полная монетизация процесса.
на соискателей пришедших "защищаться" с реальными диссертациями там смотрят как на угрозу своим финансам.
Ученные степени это их товар, пришёл за товаром - плати!
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0
Dr. Eric Gaijin , 14 сентября 2016 в 11:55
Он уволен, потому что люди так не работают», — сказала министр.
========
Не верно:-)
"Он уволен, потому что люди И так не работают, и сяк не работают, и ваааще не работают", — хотела сказать министр.
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0
Виктор Тарасов , 14 сентября 2016 в 11:55
Липовых кандидатов и докторов наук в России уже с избытком, только экономика её работает с большим убытком, а это приводит к большим политическим ошибкам.
Но это ещё было бы не так страшно, если они умели признавать и исправлять свои ошибки. Губительно для страны то, они , во главе с президентом, не признают своих ошибок, считая,что они не могут ошибаться.
В этом вся трагедия России.
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 11:58
«Я провела внутреннюю проверку, что произошло реально. Выяснилось, что один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента (аттестации научных и научно-педагогических работников — ред.), ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу. Он уволен, потому что люди так не работают», — сказала министр.
*************
Т.е. уволен не по КЗОТУ (знает ли госпожа министра, что это такое?), а просто "не по чину взял"?))
Ну, чо. Все правильно. За такое не только увольнять - сажать надо. И находить коробки из-под обуви, родню в Швейцарии с охрененными счетами... Короче - такой простор для деятельности. Что-то, как-то оплошала госпожа министра. Можно было "весь этот гадюшник" раскрутить "так, чтобы весь мир содрогнулся!" А то ишь, взяли моду еще и зарплату требовать, с плакатиками своими гаденькими аппетит начальству портить. http://www.novayagazeta.ru/soc...
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