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1033 Васильева уволила из Минобрнауки автора идеи о лишении ученой степени через суд
Министр образования Ольга Васильева уволила сотрудника Минобрнауки, который предлагал лишать ученых степеней на основе судебного решения, сообщает ТАСС.
«Я провела внутреннюю проверку, что произошло реально. Выяснилось, что один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента (аттестации научных и научно-педагогических работников — ред.), ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу. Он уволен, потому что люди так не работают», — сказала министр.
Васильева объяснила произошедшее «человеческим фактором». По ее словам, инцидент произошел из-за того, что сотрудник занял свой пост не так давно и «каких-то вещей не понимал».
Министр также пояснила, что законопроект Минобрнауки был призван предоставить право защиты диссертации на английском языке для иностранцев, приглашенных в Россию для проведения научных исследований.
«Допустим, ученый в каком-то институте хочет защитить диссертацию, работая в России. И вопрос был в том, можно ли это сделать на английском языке. Это единственные поправки, которые должны были вноситься», — отметила Васильева.
Она добавила. что основной задачей законопроекта является совершенствование системы государственной научной аттестации.
«Недопустимо принимать какие-либо нормы, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых», — сказала Васильева.
Напомним, Минобрнауки предложило внести поправку в Положение о присуждении ученых степеней 8 сентября. Согласно документу, подавать заявление о лишении ученой степени из-за некорректных заимствований смогут только те, кто выиграл у плагиатора суд за авторские права.
По словам сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина, если поправка будет принята, сообщество «Диссернет» больше не сможет жаловаться ВАК на авторов, которые списали свои научные работы.
Впоследствии Совет по науке при Минобрнауки выразил «категорическое несогласие» с данным проектом. Авторы заявления отметили, что «в случае принятия он (законопроект, — ред.) нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу».
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