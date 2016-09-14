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829 Прокуратура США открыла расследование в отношении фонда Трампа
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман объявил о начале расследовани в отношении благотворительного фонда кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире CNN.
Расследование завели, чтобы убедиться, «что он соблюдает законы, регулирующие благотворительные учреждения в Нью-Йорке».
Прокурор рассказал, что надзорное ведомство уже контактирует с фондом, но Шнейдерман не хотеть лишнего шума, собирая пресс-конференцию.
Расследование началось после серии публикаций The Washington Post о том, что Трамп потратил средства фонда The Donald J. Trump Foundation на свои нужды, а также отмывал при помощи организации чужие инвестиции, чтобы показать, что деньги он якобы тратит свои. Кроме того, по данным издания, Трамп не переводил на счет фонда денег с 2008 года.
Источник Politico подтвердил, что прокуратура начала расследование в связи с рядом сомнительных финансовых операций фонда, «о которых недавно стало известно». По словам главы штаба Трампа Стивена Чюнга, расследование — это попытка демократов отвлечь избирателей от проблем в штабе Хиллари Клинтон.
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