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Новости

829 Прокуратура США открыла расследование в отношении фонда Трампа

14.09.2016 Теги: клинтон, сша, трамп

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман объявил о начале расследовани в отношении благотворительного фонда кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире CNN.

Расследование завели, чтобы убедиться, «что он соблюдает законы, регулирующие благотворительные учреждения в Нью-Йорке».

Прокурор рассказал, что надзорное ведомство уже контактирует с фондом, но Шнейдерман не хотеть лишнего шума, собирая пресс-конференцию.

Расследование началось после серии публикаций The Washington Post о том, что Трамп потратил средства фонда The Donald J. Trump Foundation на свои нужды, а также отмывал при помощи организации чужие инвестиции, чтобы показать, что деньги он якобы тратит свои. Кроме того, по данным издания, Трамп не переводил на счет фонда денег с 2008 года.

Источник Politico подтвердил, что прокуратура начала расследование в связи с рядом сомнительных финансовых операций фонда, «о которых недавно стало известно». По словам главы штаба Трампа Стивена Чюнга, расследование — это попытка демократов отвлечь избирателей от проблем в штабе Хиллари Клинтон.


20 комментариев

1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:09
ну вот и все .... спалился Трамп ... а россияне успели его полюбить ...как же быть ?!
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0
Алексей Неважно(Киев) , 14 сентября 2016 в 12:20
Какой объективности можно ожидать от чела с фамилией Шнейдерман. Это же сионист-русофоб и даже подозреваю.что жидобандеровец на печеньки вашингтонского обкома."ВСЕМ ИЗВЕСТНО" (цит. Кремль).как варианты "не составляет тайны","разумеется","кхе-кхе"...,что поставлена задача не допустить победы Трампа.чтобы он не подал заявку,на вступление США в Таможенный союз,Евразэс,ОДКБ и"русский мир".И не распустил НАТО!
ДОКОЛЕЕЕЕЕЕ???????
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-5
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 12:23
Административный ресурс?
И вообще, проталкивание Хилари напоминает предвыборную компанию Ельцина.
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2
Алексей Неважно(Киев) , 14 сентября 2016 в 12:29
Вооот...Воооот же в чем сермяжная правда!!! Олег!!!Вы исключительно проницательны и ,даже,не побоюсь этого слова-думающий духовно-скрепный русскомирец.
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-3
Виктор Дремов , 14 сентября 2016 в 12:29
Похоже, что у соперников Трампа дела совсем плохи.Стараются его тормознуть, во что бы то ни стало. Ну а если и дойдёт до президентского кресла, не факт, что в него сядет. Скорее всего не угоден он правящим кругам США. Много может создать проблем.
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5
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:32
плохи , Витя , ох как плохи .... хуже только у Путина ....
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4
Алексей Неважно(Киев) , 14 сентября 2016 в 12:34
Виктор.Конечно похоже!Ясно,что похоже!Обязательно похоже.
Вы такой же умный.как и Олег Коротаев.а возможно еще умней....хотя можно ли быть умнее Коротаева...
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1
A H , 14 сентября 2016 в 12:43
Коротаев умный вдвойне. У него две активные учетные записи "Олег Коротаев", что не дюже справедливо. Поэтому Коротаев в два раза больше (удалено модератором) может сгенерить.
От модератора: Он сам попросил одну удалить. Что и сделаю. Когда руки дойдут
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1
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 12:53
А вот это похоже на нарушение правил форума: переход на личности и оскорбление.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 14 сентября 2016 в 12:56
Олег!Разве мое определение вас,как умного,проницательного и духовно-скрепного может считаться оскорблением? Вы себя таковым не считаете?
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0
A H , 14 сентября 2016 в 13:00
А ха - ха, Коротаев ! Я же назвал вас умным вдвойне, неужто оскорбил ? Надо было втройне ?
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0
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:07
А тема обсуждения была:Коротаев? Не много ли внимания ко мне?
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2
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:24
на "Новой" усиливается движение - "троллить троллей" ,- а поскольку вы - монстр троллинга ,- вам и особое внимание ... кстати , Олег , вот все хотел вас спросить - за время вынужденного простоя - бана на месяц - как там у вас положено - у троллей - простой оплачивается ? целиком или долька ? или вообще - пустые трудодни ставят ?
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0
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:28
Ленти, вы же прекрасно знаете, что это был не бан. А что касается "простоя", то я просто находился за пределами Германии, и очень часто без интернета, знаете ли, Европа в этом смысле не очень развита, но как только вернулся, сразу объявился на форуме, даже минусы сохранил.
Да, а что то Вы не особо рады меня видеть, да еще о бане просили, как то не товарищеский.
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0
Модератор: Сергей Золовкин , 14 сентября 2016 в 13:32
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:28: ув. Олег, как отправлявший Вас лично в ту самую "баню", смею Вам возразить: бан, да еще такой длительный)))
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-1
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:48
Получается, что на мой вопрос "почему так долго" Вы слукавили. И это было Ваше желание?
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0
Модератор: Сергей Золовкин , 14 сентября 2016 в 13:52
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:48: Это был мой отпуск. И первый выезд за 15 лет в РФ. На свадьбу сына. Через Украину, Казахстан, Турцию... Согласитесь, о Вас в это время было думать как-то не с руки. И потом, я Вас предупредил уже - слишком часто отвлекаете от работы, сударь.
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0
Васо Днепровский , 14 сентября 2016 в 13:50
комментарий самоудален
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0
Alex M. , 14 сентября 2016 в 13:28
Вот же как интересно, за небрежное отношение к совершенно секретным документам - ничего. За скандал с Laureate University (типичный откат) - ничего. За Фонд Клинтонов, который фактически торговал влиянием гос секретаря - ничего. А вот против Фонда Трампа мгновенно началось расследование. И, что интересно, сразу же после того как Хиллари потеряла возможность скрывать проблемы со здоровьем, и Трамп начал выходить вперёд. Очень уж не хочется прогрессивистам пускать Трампа в Белый Дом.
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0
Модератор: Сергей Золовкин , 14 сентября 2016 в 13:30
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:24
A H , 14 сентября 2016 в 13:00
Алексей Неважно(Киев) , 14 сентября 2016 в 12:56
Поддерживая вашего оппонента, прошу обсуждения по теме, а не зацикливания на г-не Коротаеве. Иначе, увы, практика бана получит дальнейшее распространение.
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