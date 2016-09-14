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676 Минфин предложил сократить финансирование государственных СМИ
Министерство финансов предложило сократить финансирование государственных СМИ в бюджете на 2017–2019 годы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методические указания ведомства.
Минфин предлагает сократить субсидии для агентств ТАСС и «Россия сегодня». При этом конкретные цифры сокращений ведомство не приводит, требуя лишь уменьшить выделение средств «в объеме необоснованных и дублирующих расходов агентств». В 2016 году МИА «Россия сегодня» получило от государства 6,75 млрд руб., ТАСС — 1,81 млрд руб.
Кроме этого, Минфин предлагает выделить субсидии ВГТРК, RT (бывшая Russia Today), «Общественному телевидению России» и останкинскому телецентру (ФГУП «ТТЦ Останкино») «только в том объеме, который не превысит расходы на социально значимый программный продукт». В этом случае министерство также не поясняет, что под этим подразумевается и на сколько сократятся бюджеты каналов. Бюджет ВГТРК в 2016 году составил 24,99 млрд руб., RT — 19 млрд руб., РТРС — 7,8 млрд руб., «Общественного телевидения России» — 1,43 млрд руб., ТТЦ «Останкино» — 1 млрд руб.
Минфин также предлагает уменьшить выделение средств на распространение тиража «Российской газеты» для льготных категорий граждан. В 2016 году на эти цели предусмотрено более 1,49 млрд руб. Данных о полном бюджете «Российской газеты» в официальных документах правительства издание не обнаружило.
По словам представителя Минфина, в указаниях прописаны предварительные данные, окончательный вариант бюджета будет утвержден позже. Представители ВГТРК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», RT, Роспечати от комментариев отказались.
Как напоминают «Ведомости», расходы на СМИ сокращаются уже несколько лет подряд. В 2015 году на их поддержку было выделено 94,6 млрд руб. (на 14,3% меньше, чем годом ранее).
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