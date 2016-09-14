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Новости

676 Минфин предложил сократить финансирование государственных СМИ

14.09.2016 Теги: бюджет, минфин, сми, сокращения, финансирование

Министерство финансов предложило сократить финансирование государственных СМИ в бюджете на 2017–2019 годы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методические указания ведомства.

Минфин предлагает сократить субсидии для агентств ТАСС и «Россия сегодня». При этом конкретные цифры сокращений ведомство не приводит, требуя лишь уменьшить выделение средств «в объеме необоснованных и дублирующих расходов агентств». В 2016 году МИА «Россия сегодня» получило от государства 6,75 млрд руб., ТАСС — 1,81 млрд руб.

Кроме этого, Минфин предлагает выделить субсидии ВГТРК, RT (бывшая Russia Today), «Общественному телевидению России» и останкинскому телецентру (ФГУП «ТТЦ Останкино») «только в том объеме, который не превысит расходы на социально значимый программный продукт». В этом случае министерство также не поясняет, что под этим подразумевается и на сколько сократятся бюджеты каналов. Бюджет ВГТРК в 2016 году составил 24,99 млрд руб., RT — 19 млрд руб., РТРС — 7,8 млрд руб., «Общественного телевидения России» — 1,43 млрд руб., ТТЦ «Останкино» — 1 млрд руб.

Минфин также предлагает уменьшить выделение средств на распространение тиража «Российской газеты» для льготных категорий граждан. В 2016 году на эти цели предусмотрено более 1,49 млрд руб. Данных о полном бюджете «Российской газеты» в официальных документах правительства издание не обнаружило.

По словам представителя Минфина, в указаниях прописаны предварительные данные, окончательный вариант бюджета будет утвержден позже. Представители ВГТРК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», RT, Роспечати от комментариев отказались.

Как напоминают «Ведомости», расходы на СМИ сокращаются уже несколько лет подряд. В 2015 году на их поддержку было выделено 94,6 млрд руб. (на 14,3% меньше, чем годом ранее).


24 комментария

4
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:23
Денег даже на (медийное) враньё уже нет ?

Может устроить показательные гладиаторские бои - Киселёв против Доброва, Прилепин против Корчевникова, Скабеева против Зейналловой ? В прямом эфире ?
Приз победителю - субсидирование.
Опять таки на трансляциях можно "бабла" заработать.
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1
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 12:30
Хорошая идея. Путин против Явлинского, Гиркин против "Приморских партизан", Сечин против пенсионеров, Кадыров против Бастрыкина...
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1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:31
ставлю на Кадырова.
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0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:46
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 12:3
---
Сечин и Сечина против 10000 российских пенсионеров. Чтобы были равные шансы.
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0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:54
Не шансы, а возможности (конечно).
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:05
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:54
Не шансы, а возможности (конечно).
************
)) Это вы вовремя поправились. Шансов и у миллиона пенсионеров против одной Сечиной - никаких)).
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:03
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 12:30
... Кадыров против Бастрыкина...
***********
Не стравливайте близнецов-братьев. Нехорошо в дружную семью раздор вносить)).
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3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:31
вот это да ! - это признание - так признание ! - это вам не крымским шаровикам ляпнуть - "денег нет но вы держитесь" , это все равно , что отрезать язык Киселеву .... как же теперь Россия-матушка без брехни с экранов жить будет ?
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-8
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 12:35
Я думаю, не государственные СМИ это горячо поддержат и снизят зарплаты своим сотрудникам, а куда они денутся?
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7
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:44
эх Коротаев-Коротаев ... да вас же , троллей ,- это тоже коснется ! - вам же пайку урежут !
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0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:52
Да их вообще скоро разгонят. В Китае в сети одобряющие власть комментарии пишут не "фрилансеры", а госчиновники (после работы). Бесплатно.

В РФ этот опыт (по слухам) очень скоро найдёт применение. Так что Коротаев, пора Вам переквалифицироваться в управдомы...
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 12:57
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 12:52
Да их вообще скоро разгонят. В Китае в сети одобряющие власть комментарии пишут не "фрилансеры", а госчиновники (после работы). Бесплатно.
В РФ этот опыт (по слухам) очень скоро найдёт применение. Так что Коротаев, пора Вам переквалифицироваться в управдомы...
************
Труба!! Бесплатно?? После работы?? Блин! Тогда тут с тоски подохнешь. Это кто ж бесплатно будет ту пургу мести, которую платные денно и нощно метут?))
Хотя, есть и у нас пара-тройка унылых дятлов, что "не по службе, а по душе..."
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0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 13:06
Если на одной чаше весов - премии, доплаты и "неполное служебное" за неисполнение, а на другой - "маленькое домашнее задание", то и время и силы (поверьте, ув. SOVA) найдутся. Да и в служебное время его (времени-то) у них всегда с избытком.
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:17
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 13:06
Если на одной чаше весов - премии, доплаты и "неполное служебное" за неисполнение, а на другой - "маленькое домашнее задание", то и время и силы (поверьте, ув. SOVA) найдутся. Да и в служебное время его (времени-то) у них всегда с избытком.
************
Ну, разве что так. Правда, в служебное, вон, один то книжку "напишет", то попытается троллем поработать. И все как-то невпопад, несмотря на свои "два (или уже три?) высших" и 17 зачетов в один день, что ни пукнет, то народ вокруг ржать начинает. Петросяну скоро совсем нечего есть станет.))
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0
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 13:09
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 12:44
.....Абсолютно с вами согласен....придет и их черед. Просто они глупенькие и этого еще не понимают.....как и те кто криком кричит, призывая сталинский "порядок", не понимая, что машинка, однажды запущенная,останавливаться не умеет и продолжает свой страшный путь абсолютно не разбирая где "свой", где "чужой"...
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:19
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 13:09
... абсолютно не разбирая где "свой", где "чужой"...
*************
Так, "свои" ж еще быстрее в подвал спускаются. Они же тут, рядом. За "чужим" еще побегать надо, что-то ему пришить. А тут - все свои. Все друг про друга все знают. Греби, да греби, только не забывай свою корму вовремя уворачивать от такого же гребца.))
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:33
http://rusjev.net/2015/12/22/v...
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1
Анатолий Прокопьев , 14 сентября 2016 в 12:53
СМИ, как и церковь, должны быть отделены от государства.. Раз и навсегда..
Зарабатывать надо не пропагандой, а информацией.
Ответить 
0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:02
Анатолий Прокопьев , 14 сентября 2016 в 12:53
СМИ, как и церковь, должны быть отделены от государства.. Раз и навсегда..
***********
Теоретически у нас церковь от него отделена. Практически - вот она-то уже и под кровать залезла, не только в семью и школу.

Зарабатывать надо не пропагандой, а информацией.
***********
Я давно говорю, что настанет время, когда журналист будет каждый сам себе СМИ. Проснулся утром, открыл пару-тройку самостоятельных со всего мира, которые себя не запачкали, которым ты доверяешь, прочитал новости, отстегнул за прочитанное в доход журналисту какую-то сумму и не парься, государство. Не корми дармоедов.
Вот тогда журналист будет свою репутацию беречь, как зеницу ока. Подмоченная не будет кормить. Безупречная будет кормить хорошо.
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2
Олег Лысенко , 14 сентября 2016 в 12:49
— Руку подал, Зосенька, — вздыхал старик. — Садитесь, говорит, товарищ Синицкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл,заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечной игры. Что ж будет? — спрашиваю. Да ничего, говорит заведующий, не пойдет ваш материал и только. А шараду мою очень хвалил. Прямо, говорит, пушкинские строки, в особенности это место: «Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог».
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1
sova sova , 14 сентября 2016 в 12:52
Блин!! Это ж святое!! Кто покусился?? Еще, скажите, что и Рaше Тудей больше не будут тудей отстегивать на икорку с маслицем? А если разбегаться начнут слуги государевы от такой бескормицы? Кто будет мальчиков распинать, деревни "Счастье" вырезать поголовно", двух рабов пересчитывать, эпилептичек насиловать? Вы ж думайте, господа-товарищи! Думайте головой, а не тем местом, которым привыкли)).
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0
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 13:02
Не верю!!!! Неужели эти бедным лжецам урежут паек? А затем, может быть, ольгинским троллям? А еще, может быть закончится гуманитарка в виде российских шахтеров и трактористов, танков, градов и боеприпасов к ним?
- Все таки, формула: ....денег нет.....- ну очень способствует "принуждению к миру"....
По крайней мере, хотелось бы в это верить
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1
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:13
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 13:02
... А еще, может быть закончится гуманитарка...
************
Так, похоже, она намедни и закончилась. По крайней мере я что-то вот уже с месяц как не слышу, чтобы очередной кумконвой куда-то пополз бы. Да и Захарченко с Плотницким что-то уж больно дружно взвыли о строгом-настрогом запрете "отвечать на провокации". Похоже - стало очень даже нечем "отвечать". Ну, вообще-то - это радует. Глядишь - "пломбированый вагон" сформируют однажды с Лугандонии на родину "шахтеров с трактористами и отпускниками, уволенными еще в декабре"?
Загоните в поисковичок "захарченко и плотницкий строго-настрого запретили отвечать на провокации". Тока Яндекс 93 тысячи ссылочек на эту радующую новость дает. Ну, правильно, чо. В тишине и шмутки пакуются шустрее. Наконец-то доперли "президенты", что пора делать ноги. Вчера еще было пора, но оно ж не сразу до жирафа доходит, что задницу уже припекает не по-деццки)).
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0
Виктор Дремов , 14 сентября 2016 в 13:55
Еще повысить пенсионный возраст. Да что там, вообще отменить все пенсии. Силуанов - (удалено модератором) полный в финансах.
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