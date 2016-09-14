Александр Чеферин из Словении избран президентом Союза европейских футбольных ассоциациий, передает ТАСС. Решение принято на внеочередном когрессе организации в Афинах.

Всего в голосовании участвовали 55 членов УЕФА, за Чеферина проголосовали 42 из них. Второе место в голосовании занял голландец Михаэль ван Праг.

Внеочередные выборы состоялись после того, как президента УЕФА Мишеля Платини отстранили на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. Его обвиняют в получении незаконной выплаты о экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера.

Ранее о намерении поддержать словенского кандидата заявлял глава Российского футбольного союза и министр спорта России Виталий Мутко.

Должность президента УЕФА избирается на 2,5 года — до следующего очередного конгресса организации.

Александр Чеферин с 2005 года состоит в исполкоме команды «Любляна Лойерс», в 2006-2011 годах был членом правления люблянской «Олимпии». С 2011 года он занимает пост президента Футбольного союза Словении. Кроме того, с 2011 года он занимал посты второго и третьего вице-председателей юридического комитета УЕФА.