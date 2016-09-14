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1444 Адвокат Захарченко прокомментировал данные о 300 млн евро на счетах
Защите врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко ничего не известно о его счетах в зарубежных банках, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Новиков.
«Мы видим (по прессе), материальное благосостояние нашего доверителя растёт, но нам ничего об этом, о счётах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — отметил Новиков.
Ранее в среду «Росбалт» сообщило, что на счетах членов семьи Захарченко в Швейцарии обнаружили 300 млн евро. По словам источника агентства, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — 53-летнего отца Дмитрия Захарченко.
Кроме этого Новиков рассказал, что в материалах дела Захарченко не фигурирует фамилия экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина, которого подозревают в даче взятки. СМИ утверждали, что именно Захарченко помог ему покинуть Россию.
Напомним, Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ.
В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили более 120 млн евро (8 млрд рублей). На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги. он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. На суде он также заявил, что это не его деньги, добавив, что он не был в квартире, где проводился обыск.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.
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На счетах членов семьи Захарченко в Швейцарии обнаружили 300 млн евро
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