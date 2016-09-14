Фермер из Каневского района края Нина Карпенко рассказала корреспонденту «Новой газеты» о том, что в конце прошлой недели во время уборки урожая кукурузы на работников ее хозяйства и помощников арбитражного управляющего напали семь человек. Комбайнер, ранее отсидевший трое суток за участие в тракторном марше, теперь лежит в больнице. Один из мужчин пытался снять налет на видеокамеру, его «повалили на землю, технику сломали, запись уничтожили».

13 сентября кубанские правоохранители заблокировали автомобиль одного из лидеров фермерского протеста Алексея Волченко — он направлялся в Рязань для участия во Всероссийском съезде фермеров и грузоперевозчиков.

«Заявили, что не выпустят за пределы региона, продержали какое-то время, но потом отстали. А вот главу фермерского хозяйства Любовь Никишову в Новокубанском районе взяли под домашний арест. Обвиняют по 119 статье Уголовного Кодекса РФ (угроза убийством), — возмущается фермер Николай Маслов. — Вы ее видели на тракторном марше — маленькую, худенькую, она говорила заместителю полномочного представителя президента в ЮФО о махинациях Росреестра и о нападении на свое хозяйство. Летом в ее дом забрались два амбала, избили, а когда женщина, защищаясь, схватила топор, засняли это и обратились в полицию. Нет, никого она не покалечила. Спровоцировали».

Сама Любовь Никишова утверждает, что сразу после ЧП подала заявление в краевое управление МВД: «На 16 листах, к нему приложила свидетельство медэксперта — у меня же следы побоев были — и документы о захвате паев и о незаконных манипуляциях с землей. Всего 172 страницы. По сей день где-то валяются. Меня в отличие от тех налетчиков закроют (посадят), не взирая на то, что я опекаю больную маму. У нее рак, что никого не смущает — из дома уже как преступницу не выпускают. Боятся, что не успокоюсь, дальше по инстанциям пойду».

По словам фермера из Кавказского района Елены Дрюковой, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на днях, что у кубанских крестьян не было и нет проблем, а тракторный марш, попытки аграриев докричаться до президента России — это предвыборное шоу.