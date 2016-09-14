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Новости

1278 Доехавшие до Москвы фермеры рассказали об очередных арестах и избиениях

14.09.2016 Теги: краснодарский край, протесты, фермеры

Фермер из Каневского района края Нина Карпенко рассказала корреспонденту «Новой газеты» о том, что в конце прошлой недели во время уборки урожая кукурузы на работников ее хозяйства и помощников арбитражного управляющего напали семь человек. Комбайнер, ранее отсидевший трое суток за участие в тракторном марше, теперь лежит в больнице. Один из мужчин пытался снять налет на видеокамеру, его «повалили на землю, технику сломали, запись уничтожили».

13 сентября кубанские правоохранители заблокировали автомобиль одного из лидеров фермерского протеста Алексея Волченко — он направлялся в Рязань для участия во Всероссийском съезде фермеров и грузоперевозчиков.

«Заявили, что не выпустят за пределы региона, продержали какое-то время, но потом отстали. А вот главу фермерского хозяйства Любовь Никишову в Новокубанском районе взяли под домашний арест. Обвиняют по 119 статье Уголовного Кодекса РФ (угроза убийством), — возмущается фермер Николай Маслов. — Вы ее видели на тракторном марше — маленькую, худенькую, она говорила заместителю полномочного представителя президента в ЮФО о махинациях Росреестра и о нападении на свое хозяйство. Летом в ее дом забрались два амбала, избили, а когда женщина, защищаясь, схватила топор, засняли это и обратились в полицию. Нет, никого она не покалечила. Спровоцировали».

Сама Любовь Никишова утверждает, что сразу после ЧП подала заявление в краевое управление МВД: «На 16 листах, к нему приложила свидетельство медэксперта — у меня же следы побоев были — и документы о захвате паев и о незаконных манипуляциях с землей. Всего 172 страницы. По сей день где-то валяются. Меня в отличие от тех налетчиков закроют (посадят), не взирая на то, что я опекаю больную маму. У нее рак, что никого не смущает — из дома уже как преступницу не выпускают. Боятся, что не успокоюсь, дальше по инстанциям пойду».

По словам фермера из Кавказского района Елены Дрюковой, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на днях, что у кубанских крестьян не было и нет проблем, а тракторный марш, попытки аграриев докричаться до президента России — это предвыборное шоу.


30 комментариев

2
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 13:01
Заявление фермеров наконец-то прочитано в АП ?
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1
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:28
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 13:01
Заявление фермеров наконец-то прочитано в АП?
***************
В "Алом парусе"-то? Думаю, прочитано. Поржали, чо.
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4
vlad celler , 14 сентября 2016 в 13:01
ПУТИНПАМАГИ!
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Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 13:19
Комментарий удален
1
Модератор: Сергей Золовкин , 14 сентября 2016 в 13:24
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 13:19: не надо, пожалуйста, подарков зацикленным на борьбе с экстремизмом. Поводов газету закрыть и без Вашего р-р-революционного коммента в избытке найдется)))
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1
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 13:35
Хорошо, небуду...
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-8
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:04
А почему этих людей труда не защищают лучшие адвокаты? Что не та тема, на ней бонусов не заработаешь?
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8
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:12
все деньги на троллей ушли - Бена , Коротаева , Дремова и проч . ,- на адвокатов не осталось ...да и российские полковники МВД - тоже того ... то у них в шкафах по 9 миллиардов рассовано , то на счетах в Швейцарии сотни миллионов , то обнаруживают у них недвижимость миллионов так на семьсот ...
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-1
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 13:18
Коротаев дело говорит- нельзя не согласиться!
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-3
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 13:26
Vini!!!
А ведь Коротаев прав.... Не пытайтесь заболтать идею...
тролям от вас не перепадает)))))
Вы как сердобольный либералодемократ могли бы и подкинуть на адвокатов для обездоленных фермеров...
глядишь правду и нашли бы)
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2
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:32
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 13:26
... А ведь Коротаев прав....
************
Не прав. Мой папа всегда учил меня: "Помогают тому, кто САМ хоть что-то делает".
В чем им надо помогать сегодня? Петицию Путину отнести? Так, она не тяжелая. Справятся сами.
Нанимать адвоката на Путина жаловаться? Вы в своем уме, подбивать верноподданных на бунт?
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0
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 13:38
В чем им надо помогать сегодня?
--------
от очередных арестов и избиений...
а то получается что так и надо?
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0
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 13:42
SOVA!
надо...
Бороться (за демократию на постсоветском пространстве)
и Искать (правду-матку в соцсетях )
Найти (золото партии, а также яхты и дачи чиновников)
и не Сдаваться (тролям)
и тогда будет вам щасье в виде грин_гард
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0
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:43
Сова, тоесть, то что они пытаются доехать до Москвы за справедливостью, это ничего не делают?
Они проигрывают дела у себя в суде и у них отбирают землю, потому что кто-то имеет или лучших адвокатов или заинтерисантов в суде. Им можно помочь не освещая их путь в Москву, а
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2
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 13:18
Олег Коротаев

Лучшие адвокаты защищают тех, у кого есть лучшие деньги.
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-3
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:22
А сколько денег было у Пусей?
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5
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:26
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:22
А сколько денег было у Пусей?
*************
)) Меньше, чем у Васильевой.
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-2
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 13:34
SOVA!
Просто Пусей никому не были нужны чтобы спасать их)))))
и подставлялись они за какие-то грошики от госдепа, читай бесплатно...
цель то у них была чтобы все об них узнали...
ее они достигли))))
дальше может еще и увидим акт эксгибиционизма от Пусей....
когда в тираж уйдут чем-то надо будет "отметиться"...
правда опасаюсь, что зрелище будет не очень - не молодые уже Пуси!!!
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2
Иван Помидоров , 14 сентября 2016 в 13:45
От ваших текстов смердит.
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0
Taras Pupkov , 14 сентября 2016 в 13:59
А лекарство редко вкусным бывает)
Ответить 
1
Konst Konst , 14 сентября 2016 в 13:10
А что они хотят прокричать президенту России?
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4
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:19
что они его любят ? ... что бояре плохие а царь хороший ? ... что "Россия - это Путин , а Путин - это Россия" ?
Ответить 
2
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 13:20
Konst Konst ,
- что они хотят прокричать президенту?"

- Посиди ещё 16 лет !!!
Ответить 
1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:40
где ?!
Ответить 
0
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 13:58
Если без приставки "ещё", то там, где мы думаем.
Ответить 
0
vlad celler , 14 сентября 2016 в 13:59
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:40
где ?!

Вот имянна,вот имянна !(с)
Ответить 
4
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 13:16
KONST KONST , 14 сентября 2016 в 13:10
А что они хотят прокричать президенту России?//

Как что? Хотят выразить признательность за счастливую жизнь,которую организовал вождь для своего народа...
Ответить 
0
vlad celler , 14 сентября 2016 в 13:55
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 13:16
...Как что? Хотят выразить признательность за счастливую жизнь,которую организовал вождь для своего народа...

А то !
Путин добрый,он всех примет,
поцелует и обнимет-
и актера,и боксера,
и донецкого шахтера...
:)

У него один...кгхм...изъян-
ээээ...ему на россиян
:(
Ответить 
2
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:24
Как это, "доехавшие до Москвы"?? Кто промухал? Кто прошляпил? Кто допустил?? Ох, и полетят сейчас и погоны и лампасы. Да и нагайку с папахой могут отобрать, как нечего делать.
"Штой-то у вас не десять рук и с экологами и с фермарами, и Навального молоком облить, и пусек по морпорту погонять? У ковой-то не десять рук? А все десять в кормушку запускать - это у вас рук достаточно??!"
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1
5kopeek FreukenBok , 14 сентября 2016 в 13:43
Волнуюсь я, что они к выборам домой вернуться не успеют.
Ответить 
0
Vladimir Kuchinskiy , 14 сентября 2016 в 13:56
А вот когда к (удалено модератором) Владимиру Ульянову приходили ходоки, то их не избивали.
Что же на Руси изменилось к лучшему?
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