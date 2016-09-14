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Новости

1084 Slon рассказал о недвижимости полковника Захарченко на 700 млн рублей

14.09.2016 Теги: мвд, недвижимость

Интернет-издание Slon обнаружило, что у арестованного исполняющего обязаннсоти ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко есть четыре квартиры общей стоимостью около 700 млн рублей.

Ни одна из квартир не записана на Виктора Дмитриевича Захарова, все они официально принадлежат его однофамильцам.

Согласно выписке ЕГРП, Захарченко владеет пятикомнатной квартирой в элитном жилом комплексе Barkli Plaza площадью 250,8 квадратных метров. Еще одна квартира, которой владел некий Виктор Захарченко, расположена в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке площадью 170 квадратных метров. К концу 2013 года он передал ее по акту дарения Ульяне Захарченко, которой она и принадлежит и сейчас.

Третья Квартира находится в жилом комплексе «Доминион». По информации Life, она принадлежит сестре силовика Елене Разгулновой. 143-метровая квартира была куплена за 85 млн специально для хранения денег, а одну из комнат превратили в сейф. Четвертая квартира площадью 73 квадратных метра находится в ЖК «Шуваловский» — Захарченко был там прописан.

9 сентября Дмитрия Захарченко задержали по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. На следующий день его арестовали на два месяца.

При задержании в ходе обысков в его квартирах были найдены 120 млн евро (около 8 млрд рублей). По его словам, эти деньги он держал у себя по просьбе банкиров.


12 комментариев

3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:31
слушайте , немедленно прекратите искать богатства полковника , у людей уже крыша едет от таких цифр !
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3
Фотий Ту , 14 сентября 2016 в 13:35
Всё в дом, всё в дом.
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1
5kopeek FreukenBok , 14 сентября 2016 в 13:37
Вот это по-нашему, по русски ! Во Размах !! Нет, что бы ячейки в банках арендовать, под хранение квартиру прикупили. За 85 млн !
А правда, что Шувалов целый этаж выкупил ? На нехорошие мысли покупка наводит.
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1
Владимир Горницкий , 14 сентября 2016 в 13:39
А сколько нужно ячеек, чтобы полторы тонны денег разместить?
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:51
Владимир Горницкий , 14 сентября 2016 в 13:39
А сколько нужно ячеек, чтобы полторы тонны денег разместить?
**************
)) Дык, "молодой ишшо! Ума-то нет". Нет штобы пару банков в Швейцарии прикупить, так он квартиру... Еще бы малосемеечку купил в Урюпинске. Сказано - видать, в детстве ел не досыта. Размаху нет.))
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:50
5kopeek FreukenBok , 14 сентября 2016 в 13:37
... На нехорошие мысли покупка наводит.
***********
)) Чевой-то - нехорошие. Чин Шувалова сравнить с чином какого-то следователишки?))
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0
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 13:37
Так можно элитную застройку обвалить, там основные покупатели, это чиновники.
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2
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:39
))) Горшочек - не вари!!!

Этак дело пойдет - завтра у него пару виолончелей найдут под панамкой, как нечего делать.

Ну, все, парень. Ты попал... Где-то ты не то "не по чину взял", не то шлепнул по пьяни что-то супротив батюшки. Но попал круто. Твои же подельники тебе потихоньку и возврат смертной казни пропихивают. Ну, в рамках: нет человека - нет проблемы. Иным двери автогеном заваривают, у иных - вот так вот бабки в бешеном количестве "находят". Неважно, что сам ты столько скрасть физически не мог, не та у тебя должность, но отвечать за все будешь ты. И народ уже радостно разинул рот: "Распни его, распни!" Так что распнут с особым сладострастием.
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3
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 13:40
Тем временем потеха продолжается:

"Глава ГУЭБиПК МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко находится в заграничной командировке и в последнее время на службе не появлялся." — пишет в своем «Твиттере» руководитель международной правозащитной группы «Агора» (штаб-квартира которой находится в Казани) Павел Чиков.
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:54
а вот интересно , когда Сам Владимир Владимирович уедет в "заграничную командировку" и перестанет появляться в Кремле ?
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0
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 14:00
Когда найдет такую страну, куда не страшно уехать.
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0
sova sova , 14 сентября 2016 в 13:59
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 13:40
Тем временем потеха продолжается:
"Глава ГУЭБиПК МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко находится в заграничной командировке и в последнее время на службе не появлялся."
*************
Ну, знать, точно Обамка Майдан на Красной площади готовил. У этого не то пару виолончелей под подушкой найдут - но и компас, парик и глобус кремля.))) А судя по званию он не одну квартирку для денег прикупил, а целый этаж ровнехонько под Шуваловским. Тока замаскировался круче. Ну, правильно. Шувалов человек честный. Ему прятаться не от кого. А эти вражины! Не удивлюсь, если квартир для денег накупил на имя жены, любовницы и одну - для ее болонки. Чтоб уж совсем незаметно было.))
Интересно. На супер-мега-яхтах подводные лодки приводят в "готовность номер один", загружают икрой и колбасами, или еще нет?))
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