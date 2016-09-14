Интернет-издание Slon обнаружило, что у арестованного исполняющего обязаннсоти ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко есть четыре квартиры общей стоимостью около 700 млн рублей.

Ни одна из квартир не записана на Виктора Дмитриевича Захарова, все они официально принадлежат его однофамильцам.

Согласно выписке ЕГРП, Захарченко владеет пятикомнатной квартирой в элитном жилом комплексе Barkli Plaza площадью 250,8 квадратных метров. Еще одна квартира, которой владел некий Виктор Захарченко, расположена в жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке площадью 170 квадратных метров. К концу 2013 года он передал ее по акту дарения Ульяне Захарченко, которой она и принадлежит и сейчас.

Третья Квартира находится в жилом комплексе «Доминион». По информации Life, она принадлежит сестре силовика Елене Разгулновой. 143-метровая квартира была куплена за 85 млн специально для хранения денег, а одну из комнат превратили в сейф. Четвертая квартира площадью 73 квадратных метра находится в ЖК «Шуваловский» — Захарченко был там прописан.

9 сентября Дмитрия Захарченко задержали по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. На следующий день его арестовали на два месяца.

При задержании в ходе обысков в его квартирах были найдены 120 млн евро (около 8 млрд рублей). По его словам, эти деньги он держал у себя по просьбе банкиров.