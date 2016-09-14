Верховный суд не стал восстанавливать на выборах кандидата-одномандатника от «Яблока», журналиста «Новой газеты» Ирека Муртазина.

1 сентября Верховный суд Татарстана снял Муртазина с выборов по жалобе его конкурентки из «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой — в среду, 14 сентября, ВС РФ оставил это решение в силе. Она сообщила, что Ирек Муртазин не сообщил избирательной комиссии, что был судим за клевету. В 2011 году клевета была декриминализована, но в 2012 вновь вернулась в Уголовный кодекс в новом виде: вместо второй части 129 статьи — статья 128.1. Суд не принял аргументы защиты о том, что судимость Муртазина прекратила существование вместе со старой статьей УК.

В 2006 году Ирек Муртазин выпустил книгу «Минтимер Шаймиев: Последний президент Татарстана». До этого он работал пресс-секретарем лидера республики, затем вел программы на местном телевидении, недолго возглавлял местный филиал ВГТРК. В 2009 году Шаймиев подал на Муртазина в суд, обвиняя его в клевете, одновременно на журналиста завели уголовное дело о возбуждении ненависти и розни. В августе 2009 года Муртазина признали виновным по обеим статьям и приговорили к году и девяти месяцев колонии-поселения. В избирательную комиссию Муртазин предоставил информацию о судимости по статье 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» которая была погашена в 2013 году.

«Невозможно вернуть состав преступления, нет такого понятия в законодательстве, — говорит Юрий Зак, адвокат Муртазина. — Был принят закон, который устранил 129 статью УК, и он не отменен: статьи как не было, так и нет. То, что после была введена статья 128.1, положения дел не меняет. И есть решение Конституционного суда о том, что если была декриминализация, то в результате следует — устранение всех правовых последствий данной статьи, включая избирательное законодательство. Закон гласит, что указывать нужно и снятые, и погашенные судимости, но у Муртазина судимость не погашена и не снята — она просто перестала существовать. Мы пытались акцентировать внимание суда на том, что это иная правовая ситуация, но, к сожалению, суд не внял наши аргументам и оставил решение ВС Татарстана в силе».

По словам Зака, истец рассматривает возможности обжаловать вердикт в президиуме Верховного суда, ЕСПЧ и Конституционном суде, но решение об этом еще не принято.