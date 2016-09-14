Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

50 Верховный суд не восстановил Ирека Муртазина на выборах

14.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, журналисты, яблоко

Верховный суд не стал восстанавливать на выборах кандидата-одномандатника от «Яблока», журналиста «Новой газеты» Ирека Муртазина. 

1 сентября Верховный суд Татарстана снял Муртазина с выборов по жалобе его конкурентки из «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой — в среду, 14 сентября, ВС РФ оставил это решение в силе. Она сообщила, что Ирек Муртазин не сообщил избирательной комиссии, что был судим за клевету. В 2011 году клевета была декриминализована, но в 2012 вновь вернулась в Уголовный кодекс в новом виде: вместо второй части 129 статьи —  статья 128.1. Суд не принял аргументы защиты о том, что судимость Муртазина прекратила существование вместе со старой статьей УК.

В 2006 году Ирек Муртазин выпустил книгу «Минтимер Шаймиев: Последний президент Татарстана». До этого он работал пресс-секретарем лидера республики, затем вел программы на местном телевидении, недолго возглавлял местный филиал ВГТРК. В 2009 году Шаймиев подал на Муртазина в суд, обвиняя его в клевете, одновременно на журналиста завели уголовное дело о возбуждении ненависти и розни. В августе 2009 года Муртазина признали виновным по обеим статьям и приговорили к году и девяти месяцев колонии-поселения. В избирательную комиссию Муртазин предоставил информацию о судимости по статье 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» которая была погашена  в 2013 году.

«Невозможно вернуть состав преступления, нет такого понятия в законодательстве, — говорит Юрий Зак, адвокат Муртазина. — Был принят закон, который устранил 129 статью УК, и он не отменен: статьи как не было, так и нет. То, что после была введена статья 128.1, положения дел не меняет. И есть решение Конституционного суда о том, что если была декриминализация, то в результате следует — устранение всех правовых последствий данной статьи, включая избирательное законодательство. Закон гласит, что указывать нужно и снятые, и погашенные судимости, но у Муртазина судимость не погашена и не снята — она просто перестала существовать. Мы пытались акцентировать внимание суда на том, что это иная правовая ситуация, но, к сожалению, суд не внял наши аргументам и оставил решение ВС Татарстана в силе». 

По словам Зака, истец рассматривает возможности обжаловать вердикт в президиуме Верховного суда, ЕСПЧ и Конституционном суде, но решение об этом еще не принято.


1 комментарий

0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 13:56
закон - что дышло - куды повернешь ,- туды и вышло ...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Анна Байдакова

корреспондент

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама