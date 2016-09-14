Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

3683 Маркин «пока» отказался комментировать слухи об уходе из СК

14.09.2016 Теги: маркин, плагиат, следственный комитет, увольнения

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался «пока» комментировать информацию о своей отставке.

«Пока, естественно, ничего не комментирую», — сказал РИА Новости спикер СК.

Ранее источник издания Life заявил, что Маркин в ближайшее время покинет СК. Причем обсуждать его возможную отставку в ведомстве начали еще около года назад.

Кроме того, в среду стало известно об отмене презентации книги Маркина в книжном магазине «Москва».

«По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется», — сообщили представители магазина.

Маркин должен был презентовать свои книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», которую уже раскритиковали журналисты за плагиат.

Журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова и бывший журналист The New Times (теперь — «Коммерсанта») Илья Барабанов нашли дословные заимствования из своих текстов в книге представителя СК. Сам Маркин отрицал использование отрывков и даже назвал Прусенкову «никому не нужной журналистишкой», которая хочет «раскрутиться» на его имени. Позднее он извинился.

Несмотря на это, в издательстве «Эксмо», выпустившем книгу, признали ошибку в отсутствии «выделения используемых материалов в соответствии с установленными правилами цитирования».

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.


16 комментариев

3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 14:09
принцип власти в России по отношению к крупным ворам - "воруй , но делись и не попадайся" ..- а прошляпив такой попандос с полковником - миллиардером - власть вынуждена кого-нибудь казнить ... Маркин - подходящая кандидатура - недавно его СК трясли - как грушу - и сыпались полковники-генералы , связанные с оргпреступностью ... Кремлю неодходимо показать населению показательную порку какого-нибудь крупного силовика ... "Маркин - с вещеми на выход " !
Ответить 
5
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 14:31
Дак кормушка то уменьшается....а тут еще "общаки" попалили... Думаю, не долго осталось ждать результатов "естественного отбора" среди "власть имущих"
Ответить 
2
Юрий . , 14 сентября 2016 в 14:13
"Писатель" дописался...
Ответить 
0
Антон САВИН , 14 сентября 2016 в 14:51
в особистско-опричной среде силовиков с их кастовой психологией закрытости и одинаковости распиаренное писательство Маркина было воспринято как "наглый выпендрёж", как выпячивание некоторой личностной индивидуальности... Обязан быть серым и одинаковым, " как все"...

Вот поэтому тов.Маркину, размечтавшемуся о славе братьев Вайнеров, силовики и "организовали" отставку с престижной и непыльной должности... Мол, знай своё место, Сверчок.
Ответить 
1
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 14:14
Опять какого-то губернатора менять собрались ?

А может послом в Украину ?
Ответить 
4
Фотий Ту , 14 сентября 2016 в 14:16
"По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется, - сообщили представители магазина. - Он щас сильно занят, дома сидит, сноски по всему тиражу приписывает".
Ответить 
3
Олег Лысенко , 14 сентября 2016 в 14:22
Владимир Маркин - "Кондуктор не спешит, кондуктор понимает...Еще один звонок, и уезжаю я...Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала,
И поезд улетит в сиреневую даль..."
Ответить 
1
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 14:26
Неужели правда в отставку? Приятная новость, если это правда..... ибо редкая ....этот "нехороший человек". Зато потом сможет полностью отдаться писательскому труду!!!!!
Ответить 
0
Николай Ш , 14 сентября 2016 в 14:44
VIACHESLAV N , 14 сентября 2016 в 14:26
Неужели правда в отставку? Приятная новость, если это правда..... ибо редкая ....этот "нехороший человек
______
Знаете, судя по последним отставкам-назначениям.....
Ответить 
2
Злобный Тушканчик , 14 сентября 2016 в 14:27
Такой талант без должности не останется. Наверняка в госдуму пропихнут или на телевидение куда-нибудь
Ответить 
2
5kopeek FreukenBok , 14 сентября 2016 в 14:39
А может союз писателей возглавит. Будет премии раздавать.
Ответить 
0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 14:43
Ну всё, "Нобелевка" по литературе теперь наша !
Ответить 
1
Николай Камсков , 14 сентября 2016 в 14:43
РОССИЯ

ТАСС подтвердил увольнение Маркина

14:37 3 120 просмотров
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин покинул ведомство. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил источник, близкий к следственным органам.

«Он [Маркин] меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», – заявил собеседник агентства.
СЛОН.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама