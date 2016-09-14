Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался «пока» комментировать информацию о своей отставке.

«Пока, естественно, ничего не комментирую», — сказал РИА Новости спикер СК.

Ранее источник издания Life заявил, что Маркин в ближайшее время покинет СК. Причем обсуждать его возможную отставку в ведомстве начали еще около года назад.

Кроме того, в среду стало известно об отмене презентации книги Маркина в книжном магазине «Москва».

«По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется», — сообщили представители магазина.

Маркин должен был презентовать свои книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», которую уже раскритиковали журналисты за плагиат.

Журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова и бывший журналист The New Times (теперь — «Коммерсанта») Илья Барабанов нашли дословные заимствования из своих текстов в книге представителя СК. Сам Маркин отрицал использование отрывков и даже назвал Прусенкову «никому не нужной журналистишкой», которая хочет «раскрутиться» на его имени. Позднее он извинился.

Несмотря на это, в издательстве «Эксмо», выпустившем книгу, признали ошибку в отсутствии «выделения используемых материалов в соответствии с установленными правилами цитирования».

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.