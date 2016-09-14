Новости
3683 Маркин «пока» отказался комментировать слухи об уходе из СК
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался «пока» комментировать информацию о своей отставке.
«Пока, естественно, ничего не комментирую», — сказал РИА Новости спикер СК.
Ранее источник издания Life заявил, что Маркин в ближайшее время покинет СК. Причем обсуждать его возможную отставку в ведомстве начали еще около года назад.
Кроме того, в среду стало известно об отмене презентации книги Маркина в книжном магазине «Москва».
«По независящим от нас причинам встреча с Владимиром Маркиным отменяется», — сообщили представители магазина.
Маркин должен был презентовать свои книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», которую уже раскритиковали журналисты за плагиат.
Журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова и бывший журналист The New Times (теперь — «Коммерсанта») Илья Барабанов нашли дословные заимствования из своих текстов в книге представителя СК. Сам Маркин отрицал использование отрывков и даже назвал Прусенкову «никому не нужной журналистишкой», которая хочет «раскрутиться» на его имени. Позднее он извинился.
Несмотря на это, в издательстве «Эксмо», выпустившем книгу, признали ошибку в отсутствии «выделения используемых материалов в соответствии с установленными правилами цитирования».
Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»
На счетах членов семьи Захарченко в Швейцарии обнаружили 300 млн евро
Судьба перебежчика
Правительство России распространило продовольственное эмбарго на соль
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)1233
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3207
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2411
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1590
-
Москва. День города: благоустройство и кино6746
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5112
Самое обсуждаемое
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
3. Выборы в Сирии? Опять же понятно, что вы не видели ни одного...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Пять рецептов спасения российской экономики
Шестой рецепт: полностью ликвидировать российскую экономику как...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»113506
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»89997
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных72830
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
16 комментариев