Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе отклонил апелляцию 94 российских спортсменов-паралимпийцев в допуске к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, передает Интерфакс.

Таким образом суд подтвердил решение Земельного суда Бонна.

В ответ Паралимпийский комитет России подал жалобу в Конституционный суд Германии. Комитет в своем иске приводит выдержку из решения суда, в котором говорится, что приоритетом Международного паралимпийском комитете является проведение чистых от допинга игр, поэтому российским спортсменов было отказано в исках. «Наличие личной вины спортсменов роли не играет. Даже если заявители и не знали бы о системе государственного допинга в России, что они утверждают, то у них была возможность тренироваться с использованием допинга, не рискуя быть в этом уличенными», — сказано в решении.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что такая мотивировка нарушает права спортсменов и «идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами права».

Ранее в сентябре суд Бонна, где базируется Международнывй паралимпийский комитет, отклонил иски десяти российских паралимпийцев, просивших о допуске к соревнованиям в Рио.