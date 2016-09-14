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384 Суд отказал российским спортсменам в допуске к Паралимпиаде
Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе отклонил апелляцию 94 российских спортсменов-паралимпийцев в допуске к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, передает Интерфакс.
Таким образом суд подтвердил решение Земельного суда Бонна.
В ответ Паралимпийский комитет России подал жалобу в Конституционный суд Германии. Комитет в своем иске приводит выдержку из решения суда, в котором говорится, что приоритетом Международного паралимпийском комитете является проведение чистых от допинга игр, поэтому российским спортсменов было отказано в исках. «Наличие личной вины спортсменов роли не играет. Даже если заявители и не знали бы о системе государственного допинга в России, что они утверждают, то у них была возможность тренироваться с использованием допинга, не рискуя быть в этом уличенными», — сказано в решении.
Российская сторона в свою очередь заявляет, что такая мотивировка нарушает права спортсменов и «идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами права».
Ранее в сентябре суд Бонна, где базируется Международнывй паралимпийский комитет, отклонил иски десяти российских паралимпийцев, просивших о допуске к соревнованиям в Рио.
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