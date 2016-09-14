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Новости

384 Суд отказал российским спортсменам в допуске к Паралимпиаде

14.09.2016 Теги: олимпиада, паралимпиада

Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе отклонил апелляцию 94 российских спортсменов-паралимпийцев в допуске к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, передает Интерфакс.

Таким образом суд подтвердил решение Земельного суда Бонна.

В ответ Паралимпийский комитет России подал жалобу в Конституционный суд Германии. Комитет в своем иске приводит выдержку из решения суда, в котором говорится, что приоритетом Международного паралимпийском комитете является проведение чистых от допинга игр, поэтому российским спортсменов было отказано в исках. «Наличие личной вины спортсменов роли не играет. Даже если заявители и не знали бы о системе государственного допинга в России, что они утверждают, то у них была возможность тренироваться с использованием допинга, не рискуя быть в этом уличенными», — сказано в решении.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что такая мотивировка нарушает права спортсменов и «идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами права».

Ранее в сентябре суд Бонна, где базируется Международнывй паралимпийский комитет, отклонил иски десяти российских паралимпийцев, просивших о допуске к соревнованиям в Рио.

 


15 комментариев

5
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 14:34
Целая планета русофобов, прости госсподи...
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0
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 14:40
А кто виноват?
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1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 14:46
планета русофобов , это да , но не Вы ведь должны это объяснять ,- тролли то на что ?! - Коротаев , ау ! - ваш выход !
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-3
Гегелевский Диамант , 14 сентября 2016 в 15:07
Хакеры- медведи
Переводил промтом:

Граждане поздравлений мира. Позвольте нам представляться …, Мы - международная команда хакерского проникновения Необычных Медведей. Мы поддерживаем честную игру и чистый спорт.

Мы объявляем о запуске #OpOlympics. Мы собираемся сказать Вам, как выиграны Олимпийские медали. Мы взламывали базы данных World Anti-Doping Agency, и мы были потрясены тем, что мы видели.

Мы начнем с американской команды, которая опозорила ее имя испорченными победами. Мы также раскроем исключительную информацию о других национальных Олимпийских командах позже. Ждите сенсационного доказательства известных спортсменов, берущих допинг веществ в ближайшее время.

Мы Анонимные.

Мы - Легион.
Мы не прощаем.
Мы не забываем.
Ожидайте нас.

Анонимный – #OpOlympics

Прикольно:
http://fancybear.net/ (все, что взломано, тут)

скорои на нашей улице праздник))
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3
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 15:17
Воистину вы настоящий патриот, даже переводите промтом, а не гуглей, как все остальные - русофобы.

Горжусь.
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0
A H , 14 сентября 2016 в 15:18
Дак это же Бней Брит.
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-2
Гегелевский Диамант , 14 сентября 2016 в 15:20
Воистину вы настоящий патриот, даже переводите промтом, а не гуглей, как все остальные - русофобы.

А вы читаете в оригинале Таймс?
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0
Jochan Klauer , 14 сентября 2016 в 15:42
Вот оригинал решения, а не галиматня что тазз распространяет а новая копипастит- "Am Dienstag gab auch der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf dem IPC recht. "Die einzelnen russischen Sportlerinnen und Sportler haben nach der Suspendierung des Russischen Paralympischen Komitees keinen Anspruch auf Teilnahme an den Paralympischen Spielen", hieß es in der Begründung: "Denn das IPC hat die Mitgliedschafts- und damit auch die Melderechte des Russischen Paralympischen Komitees aus sachlichen Gründen wirksam suspendiert. Es hat ein fundamentales und berechtigtes Interesse, einen fairen und sportlichen Wettkampf zu gewährleisten." "
http://www.zeit.de/news/2016-0...
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:46
http://www.rosbalt.ru/russia/2...
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1
Nail Timler , 14 сентября 2016 в 14:41
Я вот думаю, в суде Дюссельдорфа паралимпийцев представлял инвалид на всю голову (удалено модератором), потому и отказали.
Глянули на него и решили "Точно, всероссийский государственный обдолбыш".
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0
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 14:54
Да нет наверное там Коротаев подсуетился , он же там местный )))
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1
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 15:27
в тех краях - своих отмороженых зелёных чилавечкоф из бывшего ссср хватает !выехали туда - из казахстана и его окрестностей, чтобы за немецкие деньги любить путина и не позволить распять, неночующую дома, полурусскую девочку Лизу ...
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0
Jochan Klauer , 14 сентября 2016 в 15:46
Да те, которые из казахстана, вьё.. работают и вотку то на свои пьют. В отличие от контингентбеженцев. Ну и Путина в телевизоре любят, чего уж. Издалека. На вопрос - почему же вы здесь, а Путин там - перегреваются и начинают пускать пар из ушей.
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1
Дмитрий В. , 14 сентября 2016 в 15:10
Российская сторона в свою очередь заявляет, что такая мотивировка нарушает права спортсменов и «идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами права».
---
Надо же, россиян заинтересовали принципы и нормы права? Предлагаю начать с их соблюдения в отношении Молдовы, Грузии и Украины
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0
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 15:16
... соврали раз - отказали,
ещё раз соврали - отказали опять,
надо попробовать соврать ещё раз - может не откажут (!?)
( уже получается: "не мытьём, так - каканьем", и при чём - на себя, великого ...)
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