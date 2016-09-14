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Новости

2391 ТАСС подтвердил увольнение Маркина

14.09.2016 Теги: маркин, следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин уходит со своего поста, его будущая работа никак не будет связана с нынешней, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью РИА Новости Маркин заявил, что «пока, естественно» ничего не комментирует.

О том, что представитель СК уходит из ведомства. сообщил портал Life.ru. Отмечалось, что обсуждать отставку Маркина начали еще около года назад.

В среду также стало известно об отмене презентации книги Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва», которую журналисты сразу двух федеральных изданий раскритиковали за плагиат. Как пояснили в магазине, встреча представителя СК с читателями перенесли «по независящим причинам».

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.


22 комментария

1
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 14:44
Повыше и поближе ?
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2
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 14:49
По совету Дмитрия Анатольича учителям в бизнес пошёл. На новую книгу копить.
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 14:45
ну , что я говорил ! - дракон должен кого-нибудь пожирать , иначе какой он на хрен дракон ...
Ответить 
-3
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 15:05
Пожирать? Уволили государственного служащего или перевели, в чем тут поедание?
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3
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 14:46
Ну и что? Какая разница чья говорящая голова?
Вот если б Обама подтвердил увольнение Путина...
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1
Nail Timler , 14 сентября 2016 в 14:47
"сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи" - чот есть у меня смутное подозрение, что не случайно Торшин погиб.
Вчера Торшин погиб, сегодня Маркин заяву на соскок пишет.
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0
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 14:47
ВАУ!!!!!! Приятно все-таки....Понятно, что причины абсолютно не те, которые бы хотелось услышать, но результат зачетный....Хотя, наверняка, там, под ковром, победил кто-то, кто никоим образом не лучше....просто крыша покруче
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1
Игорь Чибисов , 14 сентября 2016 в 14:48
"поскольку получил другое предложение"
Составлять Большую Русскую Энциклопедию? Киселёву тексты писать?
Масштабно? Да! Ответственно? Так точно!
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2
Owod_ RUS , 14 сентября 2016 в 14:55
Поедет к Павлику Астахову в гости, в отпуск - отдыхать после трудов праведных.

Искупается в море, Павлик его спросит - "как поплавали?"

P.S. Сейчас будут одни цитаты ))) - "Меня терзают смутные сомненья..." "Как говорил один мой приятель... - покойный! - я слишком много знал..." ©
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2
kirill malinov , 14 сентября 2016 в 15:01
Тактика. Пропиарить лицо, заставить телезрителя привыкнуть к "милому" образу. Например, сериями умиляющих передач о ведущем "покавседома", или книжным бестселлером о так и не раскрытых преступлениях.
Стратегия. Влить навязанные личины в стан опостылевшей партии, или губернаторское кресло.

Вопрос под занавес. Когда гладят генеральские штаны, лампасы не пригорают к утюгу?
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0
Owod_ RUS , 14 сентября 2016 в 15:07
"лампасы не пригорают к утюгу?" - пригорают, конечно - если утюг с "хлопка" на "синтетику" не перевести...
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1
рима гарайшина , 14 сентября 2016 в 15:42
Объясняю, на всякий случай. Вдруг пригодится. Брюки со стрелкой гладят только с внутренней стороны бедра паровым утюгом через тряпку. Лампасную сторону никогда не гладят, она разглаживается за счет пара и собственного веса брюк, повешенных после глажки (для просыхания и хранения) за низ штанин.
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1
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 15:05
...обычная семнадцатилетняя практика ! - погоны не сорвали, в рядовые не разжаловали,
...и пенсия будет начислятся по зарплате на этой "работе" - до удо ...
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5
Маркус Грёнхольм , 14 сентября 2016 в 15:06
Выгнали не за то, что списывал, а за то, что списывал у "пятой колонны". Копипастил бы у патриотичных, православных журналистов - по-прежнему бы представительствовал.
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-8
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 15:09
Маркус, я уверен вы скоро получите статус постоянного читателя.
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0
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 15:45
так это - намного благороднее, чем околачиваться здесь - заминусованной доверху парашей ... за позавчерашний беляш
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0
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 16:00
Конечно, куда как лучше в плюсах за сметанку, вы это имеете в виду?
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