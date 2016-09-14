Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин уходит со своего поста, его будущая работа никак не будет связана с нынешней, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью РИА Новости Маркин заявил, что «пока, естественно» ничего не комментирует.

О том, что представитель СК уходит из ведомства. сообщил портал Life.ru. Отмечалось, что обсуждать отставку Маркина начали еще около года назад.

В среду также стало известно об отмене презентации книги Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва», которую журналисты сразу двух федеральных изданий раскритиковали за плагиат. Как пояснили в магазине, встреча представителя СК с читателями перенесли «по независящим причинам».

Маркин работает в СК с января 2011 года, до этого, с 2007 года, он был официальным представителем СК при прокуратуре.