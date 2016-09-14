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253 Изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей передали на хранение в Центробанк
Эквивалент 8,5 млрд рублей, которые во время обысков были обнаружены у исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, передали на хранение в Центробанк. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
По словам представителя СК, изъятые у Захарченко деньги признаны вещественными доказательствами и должны помочь установить иные факты получения взяток. Происхождение денег сейчас устанавливается.
«Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центрального Банка России», — сообщили в СКР.
Напомним, Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ.
В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили более 120 млн евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги. он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. На суде он также заявил, что это не его деньги, добавив, что он не был в квартире, где проводился обыск.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.
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