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Новости

253 Изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей передали на хранение в Центробанк

14.09.2016 Теги: захарченко, коррупция, центробанк

Эквивалент 8,5 млрд рублей, которые во время обысков были обнаружены у исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, передали на хранение в Центробанк. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По словам представителя СК, изъятые у Захарченко деньги признаны вещественными доказательствами и должны помочь установить иные факты получения взяток. Происхождение денег сейчас устанавливается.

«Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центрального Банка России», — сообщили в СКР.

Напомним, Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ. 

В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили более 120 млн евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги. он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. На суде он также заявил, что это не его деньги, добавив, что он не был в квартире, где проводился обыск.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.


8 комментариев

-2
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 15:21
А проценты будут на них капать? Вроде должны, вдруг их возвращать придется, и уже с процентами.
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-2
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 15:28
Люди работают.
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0
Игорь Чибисов , 14 сентября 2016 в 15:28
Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Лебединая песня? И как только человек всё успевает?
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0
Sergey Kuznetsov , 14 сентября 2016 в 15:31
Миллиарды полковника Захарченко свидетельствуют о том, как все прогнило в нашем королевстве. Мелочью кажется все, начиная от расследования Сергея Магнитского до дела Навального против Шувалова. Зачем власть погнала эту волну и как она будет выкручиваться из этой ситуации, вот в чем вопрос...
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:36
новость так себе ... а вот такой новости почему то нет - Евросоюз заявил , что если в составе Думы после выборов окажутся выбранные на территории оккупированного Крыма депутаты - то не признает ее легитимность . О как !
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0
Owod_ RUS , 14 сентября 2016 в 15:40
Как это - "на хранение"? После того, как сотрудники центробанка заходят в помещение (просто заходят!), из этого помещения пропадают картины и диваны, а тут деньги!!! и какие!!!

Разве это государственный подход к национальному достоянию?!?
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:42
хранение бывает очень интересным http://rusjev.net/2015/07/11/s...
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0
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 15:54
т.е. - его уже можно отпускать - за неимением никаких улик ...
(через год, при "конвертации", там останется тó же - досрочное, что и у воровской оборонки)
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