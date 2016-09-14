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Новости

330 Помощника прокурора из Чечни задержали по делу о стрельбе на московской свадьбе

14.09.2016 Теги: москва, прокуратура, чечня

Помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова задержали в рамках возбужденного ранее по статье «хулигантство» уголовного дела о стрельбе во время свадьбы в Москве, передает Интерфакс.

«В случае выявления фактов нарушений в действиях прокурорского работника, к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов прокуратуры», — рассказал агентству официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Следствие будет добиваться ареста Гучигова, а также некого Есенкина, о котором не известно ничего, кроме фамилии. Заседание по мере пресечение отложено на 72 часа, на это время продлен срок их временного содержания.

В понедельник, 12 августа, было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Дело о хулиганстве участников свадебного кортежа, открывших днем ранее стрельбу в воздух на юге Москвы. В общей сложности полицейские остановили шесть машин представительского класса, в них были изъяты три травматических пистолета, 15 патронов к нему, четыре магазина.


9 комментариев

-1
Максим Инь , 14 сентября 2016 в 15:23
Хоть один тролль только попробует сказать, что это не Путин распустил этих мразей и дозволил им такое?
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-2
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:25
а как по Вашему должны вести себя победители в побежденной стране ? - тем более , если это необразованные горцы ?
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0
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 15:27
Объяснитесь пожалуйста, а кого вы имеете в виду под уничижительным словом "мар....."
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1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:38
может троллей ?
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0
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 15:46
Максим, Инь?
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0
Dr. Eric Gaijin , 14 сентября 2016 в 15:25
Следствие будет добиваться ареста Гучигова, а также некого Есенкина, о котором не известно ничего, кроме фамилии.
:-):-):-):-):-)
"Попал".... неизвестный Есенкин :-):-):-):-) як кур в ощип.... :-):-):-)
Есенкину больше не наливать... и переименовать в Стрелялкина.... :-):-):-)
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0
Виктор Ярыгин , 14 сентября 2016 в 15:30
что это не Путин распустил... Не распустил, а допустил возможность в органе, который должен следить за соблюдением законов, служить преступнику. И к сожалению в путинском государственном устройстве это уже стало традицией - вместо правоохранительной системы создана система опричнины !!!!
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0
Viacheslav N , 14 сентября 2016 в 15:33
Я представляю эти "самые жесткие" меры, которые к ним применят.....
А человек ведь даже не понимает за что.....
- ведь он, наверняка, кадырову предан
- конечно же, тоже является пехотинцем сами знаете кого
- и ведь никого не убил, даже не ранил
- а еще, он обличитель бандитов разных мастей.....имеет право и пострелять

А если серьезно, то по моему, этих ребят уже не остановить в россии...они реально рулят и неподсудны
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2
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 15:37
извинятся и отпустят ...
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