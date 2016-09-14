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330 Помощника прокурора из Чечни задержали по делу о стрельбе на московской свадьбе
Помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова задержали в рамках возбужденного ранее по статье «хулигантство» уголовного дела о стрельбе во время свадьбы в Москве, передает Интерфакс.
«В случае выявления фактов нарушений в действиях прокурорского работника, к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов прокуратуры», — рассказал агентству официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Следствие будет добиваться ареста Гучигова, а также некого Есенкина, о котором не известно ничего, кроме фамилии. Заседание по мере пресечение отложено на 72 часа, на это время продлен срок их временного содержания.
В понедельник, 12 августа, было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Дело о хулиганстве участников свадебного кортежа, открывших днем ранее стрельбу в воздух на юге Москвы. В общей сложности полицейские остановили шесть машин представительского класса, в них были изъяты три травматических пистолета, 15 патронов к нему, четыре магазина.
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