Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

95 Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест имущества Белых

14.09.2016 Теги: арест имущества, мосгорсуд, никита белых

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест имущества Никиты Белых в Мосгорсуде.

Причиной стала невозможность личного присутствия Белых в заседании, а также то, что подана ещё одна апелляционная жалоба по этому вопросу — от бывшей супруги Белых о восстановлении срока обжалования ареста имущества.

Материал об аресте имущества будет возвращён в Басманный суд.

В настоящее время Никита Белых находится в статусе обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и содержится в СИЗО Лефортово.

Адвокат Вадим Прохоров рассказал «Новой газете», какое имущество арестовал у Белых Басманный суд.

«Одна треть квартиры, приобретённой его родителями в Перми ещё до его рождения, хрущёвка площадью около 40 метров тоже в Перми, которую он купил задолго до того, как занял государственный пост, пятилетний автомобиль Nissan Patrol и участок 7 соток в Подмосковье с деревянным домом, принадлежащий бывшей супруге Белых», — перечислил Прохоров.

Он также отметил, что арестованы были банковские счета, на которых «аж десятки тысяч рублей» и позолоченные часы, подаренные руководством Чечни.

«Хорошо хоть черепашку в аквариуме, за которую Белых очень волновался, взяли на воспитание бывшие сотрудники его администрации», — добавил адвокат.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама