Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест имущества Никиты Белых в Мосгорсуде.

Причиной стала невозможность личного присутствия Белых в заседании, а также то, что подана ещё одна апелляционная жалоба по этому вопросу — от бывшей супруги Белых о восстановлении срока обжалования ареста имущества.

Материал об аресте имущества будет возвращён в Басманный суд.

В настоящее время Никита Белых находится в статусе обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и содержится в СИЗО Лефортово.

Адвокат Вадим Прохоров рассказал «Новой газете», какое имущество арестовал у Белых Басманный суд.

«Одна треть квартиры, приобретённой его родителями в Перми ещё до его рождения, хрущёвка площадью около 40 метров тоже в Перми, которую он купил задолго до того, как занял государственный пост, пятилетний автомобиль Nissan Patrol и участок 7 соток в Подмосковье с деревянным домом, принадлежащий бывшей супруге Белых», — перечислил Прохоров.

Он также отметил, что арестованы были банковские счета, на которых «аж десятки тысяч рублей» и позолоченные часы, подаренные руководством Чечни.

«Хорошо хоть черепашку в аквариуме, за которую Белых очень волновался, взяли на воспитание бывшие сотрудники его администрации», — добавил адвокат.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане. В отношении политика возбуждено дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицает свою вину.