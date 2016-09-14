Фермеры Краснодарского края написали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации вокруг рейдерских захватов собственности.

В обращении фермеры попросили президента поручить Генпрокуратуре проверить все судебные дела, в ходе которых были утрачены их земли, а также поручить правительству доработать законы по земельной реформе.

30 августа «Новая газета» опубликовала видеообращение кубанских фермеров к президенту РФ.

21 августа фермеры из Краснодарского края отправились в Москву на тракторах после того, как им не удалось рассказать премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах и судах, покрывающих действия рейдеров. ОМОН задержал около 40 участников тракторного марша. Их обвинили в проведении несогласованной акции.