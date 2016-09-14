Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1368 Краснодарские фермеры пожаловались президенту Путину на рейдерские захваты

14.09.2016 Теги: краснодарский край, рейдеры, фермеры

Фермеры Краснодарского края написали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации вокруг рейдерских захватов собственности.

В обращении фермеры попросили президента поручить Генпрокуратуре проверить все судебные дела, в ходе которых были утрачены их земли, а также поручить правительству доработать законы по земельной реформе.

30 августа «Новая газета» опубликовала видеообращение кубанских фермеров к президенту РФ. 

21 августа фермеры из Краснодарского края отправились в Москву на тракторах после того, как им не удалось рассказать премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах и судах, покрывающих действия рейдеров. ОМОН задержал около 40 участников тракторного марша. Их обвинили в проведении несогласованной акции. 

 


18 комментариев

4
vlad celler , 14 сентября 2016 в 16:13
И правда...Ну при чем тут Путин ?
Где Путин,а где эти...как их там...рейдеры какие-то...

НЕНУАЧОНЕПРАВДАШТОЛЕПУТИНПАМАГИ !
Ответить 
8
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 16:15
царь добрый , царь рассудит ... как же . за рейдерскими захватами стоит сам (удалено модератором) - большая часть земель в Краснодарском крае принадлежит ему и контролируемым им агрохолдингам ... а фермеры только путаются под ногами и мешают ... да и интересы Генпрокурора Чайки просматриваются там отчетливо .. кстати , вот вчера была новость - Путин включил в список санкционных товаров украинскую соль ... ну а теперь вопрос - кто контролирует солевые промыслы на России ? - правильно , старший сын Генпрокурора Чайки ... о как !
Ответить 
0
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 17:37
...
а она взяла селёдку и ейною мордой начала меня в харю тыкать...
...
Ответить 
0
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 16:20
Ну, и что Путин, прочитал? Надо журналистам у Пескова спросить.
Ответить 
0
Юрий . , 14 сентября 2016 в 16:34
http://mtdata.ru/u19/photoFE87...#20939005967
Ответить 
-2
Motors59 1 , 14 сентября 2016 в 16:39
А где новость,что генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело против Авакова?Где наши записные патриоты,почему молчат?Как идет очищение от скверны коррупции в Украине?Ответ:Никак.Давеча писал:ворон ворону глаз не выклюет,так оно и случилось.Хотя бы для приличия помурыжили бы дело пару дней.
Ответить 
-2
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 17:14
Вы стали на скользкий путь, если Вы будете продолжать задавать такие вопросы, то сочувствующие завсегдатаи направят Вам минусов, зачем Вам это?
Ответить 
-2
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 17:14
Вы стали на скользкий путь, если Вы будете продолжать задавать такие вопросы, то сочувствующие завсегдатаи направят Вам минусов, зачем Вам это?
Ответить 
5
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 16:40
Какое длинное письмо. Неужели они всерьёз думают, что Путин потратит столько времени на чтение? Тем более, что он сам взрастил то, чем недовольны фермеры. Зачем повторно читать то, чем занимаешься 16 лет?
В конце какой то детский лепет вообще:
"Как поднимать сельское хозяйство..."
- А вас кто нибудь просил? Или вы не заметили, что Путина интересуют только трубы, по которым можно загнать нефть и газ за бугор и за доллары?
"Обращаемся как к гаранту Конституции..."
- И много примеров гарантий его деятельности можете привести ?
Ответить 
2
vlad celler , 14 сентября 2016 в 17:23
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 16:40
....Неужели они всерьёз думают, что Путин потратит столько времени на чтение?

Возможно,живут они,эти фермеры,в какой-то уж совсем нетелефонизированной-радиофицированной глуши ? И не имеют доступа к интернету ?
А реально интересно...Неужто они,вот те,кто писал,если действительно реальные люди...не читают в интернете,что пишут люди об обращениях к Царю-батюшке нашему дорогому..кгхм..Владимир Владимировичу ?
Ответить 
6
Евгений Лапин , 14 сентября 2016 в 16:40
Наивные фермеры: с какой стати президент будет разрушать систему, которую вырастил и взлелеял?
Ответить 
5
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 16:42
«Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! —
Думают крестьяне. — Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова».

(Н.А.Некрасов)
Ответить 
4
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 16:52
"Били вас палками,
Били вас сучьями -
Будете биты железными крючьями..."

(Н.А.Некрасов)
Ответить 
3
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 16:52
знали к кому обращаться
уж, в рейдерских захватах - ой как смыслит (ещё - с отбытия питерского срока при собчаке...)
Ответить 
3
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 17:03
Это они на ткачевских жалуются, что ли?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама